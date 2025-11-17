Comment le devis dentaire structure la première vague d’IA dans les cabinets medicaux

Le devis dentaire engage un soin, une dépense, une compréhension médicale et un dialogue entre plusieurs acteurs. C’est cette complexité qui en fait aujourd’hui l’un des premiers cas d’usage réellement opérationnels pour l’intelligence artificielle dans un cabinet médical. Loin des scénarios futuristes centrés sur le diagnostic, l’IA s’installe plus facilement là où les professionnels perdent du temps.

Hors le devis dentaire est devenu un point de rupture du parcours, car Il doit être rédigé, expliqué, reformulé, transmis aux mutuelles, révisé, complété, relancé. Chaque étape génère de l’incertitude pour le patient et une charge administrative pour le praticien. Dans ce contexte, les agents IA spécialisés trouvent un terrain d’application immédiat.

Les cabinets identifient trois zones d’impact, d’abord la reformulation des devis dans un format lisible, qui réduit les incompréhensions médicales et financières. Ensuite la gestion des relances, souvent source de renoncement lorsque le patient tarde à répondre ou ne parvient pas à comparer les options. Enfin la communication avec les mutuelles, fragmentée, chronophage et rarement standardisée. Dans chacune de ces étapes, les agents IA absorbent des tâches répétitives mais déterminantes pour la décision de soin.

Le gain économique devient mesurable dès les premières semaines d’usage et ce non pas par une réduction de coûts, mais par une hausse du taux d’acceptation des soins et une libération de temps médical. Ce n’est plus seulement un document transmis au patient mais un levier d’engagement accompagné d’un parcours digital qui encadre chaque étape.

La startup LaFraise s’est installée précisément sur ce segment. La startup propose une suite d’agents IA qui automatisent la gestion des devis, dialoguent avec les patients, reformulent les informations complexes, accompagnent les échanges avec les mutuelles et intègrent des solutions de financement. La promesse d’usage repose sur la continuité du parcours, sans changement de logiciel, avec une intégration conçue pour s’insérer dans les outils existants.

LaFraise est une startup fondée en 2025 par cinq entrepreneurs issus de Doctolib et de la tech. Elle développe des agents d’intelligence artificielle dédiés aux dentistes pour automatiser les démarches administratives, améliorer la compréhension des devis, faciliter les échanges avec les mutuelles et proposer des solutions de financement intégrées. La société a levé 3,2 millions d’euros auprès de 20VC, Seedcamp, Kima Ventures, Bpifrance et de dentistes experts impliqués dans son comité stratégique. Plus de 1 200 dentistes utilisent la plateforme, avec 250 nouveaux praticiens qui la rejoignent chaque mois.