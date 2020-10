Comment l’Ecole des Gobelins s’est réinventé pour continuer à accompagner ses 2000 élèves.

Le confinement lié à la crise du Covid a été l’occasion pour nombre d’organisation de tester leur réactivité et leur capacité de résilience. Nous avons été tres impressionné par la manière dont Gobelins, l’école de l’image avait su se réinventer et proposer une autre forme d’apprentissage, en a peine une journée, à pres de 2000 élèves.

Nous recevons pour ce premier épisode Nathalie Berriat, directrice de Gobelins, l’école de l’image.

Listen to « Nathalie Berriat, directrice de Gobelins, l’école de l’image est l’invitée de Changers, le Podcast » on Spreaker.

Dans le podcast des Changers, au rythme de nos rencontres, nous interviewons des acteurs du changement, des personnalités atypiques, des chefs d’entreprises, des artistes qui ont subi, vécu, voulu, opéré, un changement majeur dans leur vie personnelle ou dans leurs activités professionnelles.

Ce qui nous intéresse chez Changers plus que l’histoire, c’est d’identifier avec nos invités quels leviers ils ont actionnés, quelles ressources ils ont utilisés, quelles croyances ils ont dû abandonner pour opérer cette transformation ; et puis surtout, nous leur demandons comment ils sont parvenus à engager leurs équipes et leur entourage dans ce processus afin de rebondir et changer leurs vies.