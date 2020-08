Comment les nouveaux moyens de paiement réinventent les stratégies des retailers et e-commerçants?

Après une décennie marquée par l’envol du commerce en ligne et la multiplication des canaux de vente, Paris Retail Week revient en 2020 pour une sixième édition. Comme l’an passé, l’événement de référence pour les acteurs du e-commerce et du commerce connecté adressera huit problématiques bien précises, chacune portée par un mentor qui distillera ses conseils et ses bonnes pratiques pour aider les professionnels du secteur à relever les défis qui les attendent dans un commerce toujours plus connecté.

Dans l’e-commerce, l’étape du paiement est un moment critique qui doit offrir une expérience de paiement fluide tout en garantissant la sécurité de la transaction. Et ce qui était déjà vrai l’an passé l’est davantage avec la crise du coronavirus et la croissance des ventes en lignes.

Le paiement et la prévention de la fraude sous-estimés?

Plus que jamais, il est essentiel pour les plateformes en ligne de proposer des solutions de paiement rencontrant l’attente des clients tout en assurant la sécurité de celles-ci. Cet enjeu est au cœur des préoccupations de ManoMano, leader européen du bricolage, de la maison et du jardin en ligne. La scale-up française, comme d’autres sites e-commerce, a connu une forte croissance de ses ventes durant la période de confinement. Mais cela n’est pas sans risque pour certaines plateformes… « Beaucoup d’acteurs ont structurellement peu ou moins investi dans le paiement et la fraude par rapport à d’autres domaines », note ainsi Myriam Bourgeot, responsable paiement et prévention de la fraude chez ManoMano.

Dans ce cadre, les entreprises les mieux armées en matière de prévention de la fraude seront celles qui seront plébiscitées par les consommateurs. Pendant Paris Retail Week, Myriam Bourgeot s’appuiera sur son expérience chez ManoMano pour aider les retailers à mieux aborder ces enjeux critiques, souvent sous-estimés.

Aux côtés de Myriam Bourgeot, vous pourrez retrouver les sept autres mentors de Paris Retail Week du 15 au 17 septembre 2020 Porte de Versailles, à Paris, pour échanger sur des problématiques comme le marketing B2B, la logistique ou encore le commerce omnicanal.

Le rendez-vous des professionnels du e-commerce et du commerce connecté met en place les mesures sanitaires nécessaires pour accueillir les acteurs du secteur à la rentrée. De plus, pour permettre à tous les professionnels de participer au salon et ce, où qu’ils se trouvent, Paris Retail Week prolonge son expérience physique en digital pour l’édition 2020 : conférences, ateliers, pitchs, remise d’awards, podcasts et annonces de nouvelles innovations dynamiseront cet événement hybride, dédié au partage de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques.

