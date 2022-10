Comment les partenariats peuvent ils permettre à une marque de développer de nouveaux business?

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

C’est l’une des tendances marketing qui s’accentue, la création d’un écosystème de partenaires technologique, produit et bien entendu business autour des marques. L’opportunité de proposer une offre mais aussi une expérience la plus riche possible à vos clients. De nombreuses marques excellent dans le domaine à l’instar d’Aircall ou encore de Sellsy dont nous accueillons pour ce second épisode de notre podcast Future of Digital Marketing, Mathieu Arles Dufour, Head of Channel Partnerships chez Sellsy

Au sommaire de cet épisode:

Quelles sont les opportunités qu’offrent la mise en place de partenariats (communication, technologique, ventes, business)?

Comment concevoir une stratégie de partenariat efficace?

Qu’implique t elle comme ressources, doit elle être internalisée?

Quels sont les outils nécessaires à l’élaboration d’une plateforme de gestion des partenaires?

Comment animer efficacement son programme de partenariats?

Quels sont les indicateurs de performances à?

Comment se contractualise t elle?

