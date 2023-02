[Seed] Crew lève 2,3 millions de dollars auprès de Rebel, Secret et Kima

La startup Crew, qui lance un outil de gestion de recrutement, lève 2,3 millions de dollars auprès de fonds d’amorçage américains et français tels que Rebel, Secret et Kima, avec la participation de business angels, dont le co-fondateur de Indeed, le PDG de Join, le directeur général de Workday, le PDG de Pitch, le directeur du produit d’Airbnb, le vice-président des ventes de Spendesk ou encore le vice-président de l’ingénierie de Twitter.

Lancé en septembre 2020 par Amine Skalli au sein d’eFounders, puis rejoint par Ruben Gueunoun (ex-Lead Business Operations chez Luko), Crew a déployé un ATS construit comme un CRM (outil de gestion des relations avec les candidats) pour répondre aux besoins du secteur du recrutement. Incubé en 2021 chez Y Combinator pour lancer sa première version du produit, Crew compte 100 entreprises clientes sur sa version bêta pour 1 000 utilisateurs actifs mensuels en janvier 2023, et se lance désormais publiquement.

« Nous développons un outil de recrutement amélioré, un CRM (Candidate Relationship Management). C’est-à-dire que nous allons nous focaliser sur les candidatures entrantes comme un logiciel classique, mais aussi sur 3 autres points: la chasse, la collaboration avec les talents et la productivité (avec des processus d’automatisation) », détaille Ruben Gueunoun, CRO de Crew. L’entreprise, qui lance son produit en libre-service, ambitionne désormais de conquérir les marchés européens et américains.

Retrouvez l’interview complète de Ruben Gueunoun, co-fondateur et CRO de Crew :

