Comment les plateformes comme Spotify et Apple Music sont devenues les nouveaux moteurs de l’industrie musicale

Dans FrenchWeb Market, notre rendez-vous mensuel avec notre partenaire eToro, on continue d’explorer le marché du streaming, mais sur la verticale audio cette fois. Et pour cause, le streaming a complètement relancé l’industrie de la musique après l’effondrement des ventes physiques. Aujourd’hui, les plateformes de streaming, notamment Spotify, Apple et Deezer, représentent désormais plus de 60% des revenus mondiaux de la musique, avec près d’un demi-milliard d’abonnements payants.

Le leader de ce marché, c’est bien sûr le Suédois Spotify, mais Apple, Amazon ou encore Google sont en embuscade… Aujourd’hui, Spotify détient 32% du marché mondial de la musique en streaming avec 381 millions d’abonnés, dont 172 millions pour son offre payante, devant Apple Music (16%), Amazon Music (13%), Tencent (13%) et Google via YouTube Music (8%). Mais la bataille entre ces plateformes ne se limite plus seulement à la musique. Elles misent de plus en plus sur les podcasts, un marché qui pourrait peser plus d’un milliard de dollars en 2021 rien qu’aux États-Unis. En 2023, il pourrait rapporter jusqu’à 2 milliards de dollars de revenus publicitaires, puis 2,7 milliards de dollars à l’horizon 2025.

Analyse du streaming, nouvel eldorado de l’industrie musicale, avec Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse des marchés chez eToro :