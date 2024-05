Comment My Energy Manager facilite la transition énergétique avec sa solution ?

Dans un contexte où l’électrification des foyers français comme des entreprises se profile comme une évolution incontournable, My Energy Manager se positionne pour accompagner cette transformation de manière fluide et sereine. Depuis un an déjà, la startup lyonnaise a lancé son produit phare, le nrLINK, accompagné de son option solaire qui offre une solution innovante et simple pour répondre aux défis posés par « la grande bascule » prédite par RTE.

Vers une Électrification Croissante.

RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France, évoque « la grande bascule », un projet ambitieux visant à électrifier les foyers français d’ici 2035. Avec l’émergence croissante des voitures électriques, des pompes à chaleur et autres équipements énergivores, la consommation électrique des ménages devrait doubler dans les dix prochaines années. Face à ce défi majeur, My Energy Manager se positionne comme un acteur clé, prêt à accompagner les Français dans cette transition énergétique.

Accompagner et Simplifier.

La mission de My Energy Manager est claire : accompagner les ménages français dans cette transition énergétique en leur offrant conseils et simplification. Dans cette optique, la startup s’engage à simplifier la compréhension des données énergétiques des utilisateurs, leur permettant ainsi de réduire le gaspillage énergétique qui représente actuellement 20% des consommations d’électricité. De plus, en maximisant l’autoconsommation solaire des foyers ayant déjà opté pour cette solution, My Energy Manager contribue à la réduction des factures d’électricité, offrant ainsi aux ménages une marge de manœuvre financière.

Malgré l’engouement pour les énergies renouvelables, de nombreux Français restent freinés par la peur de l’arnaque, le manque de clarté des informations et les contraintes financières. Seuls 10% des Français ayant une maison équipée envisagent l’installation de panneaux photovoltaïques, alors que RTE estime que 4 millions de maisons seront équipées de cette technologie d’ici 2030. My Energy Manager offre une réponse concrète à ces préoccupations, en proposant des solutions simples et accessibles pour faciliter la transition énergétique de tous.

Le nrLINK : Une Révolution Énergétique à Portée de Main.

Prenons l’exemple du nrLINK solaire qui offre aux utilisateurs une visibilité globale sur leur consommation d’électricité et leur production solaire. Grâce à un petit écran tactile et une application associée, les utilisateurs peuvent surveiller en temps réel leur consommation, leur production solaire et même leur « réinjection » sur le réseau en cas de contrat de revente. Cette transparence permet aux utilisateurs de maximiser leur autoconsommation et d’optimiser leur consommation, in fine leurs factures.

Accessibilité et Prime CEE.

Dans un souci de rendre ses solutions accessibles à tous, My Energy Manager propose le nrLINK solaire à un prix abordable de 147€.

De plus, grâce à l’éligibilité à la prime CEE, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire, rendant le nrLINK encore plus attractif.

En effet, pour les ménages équipés de chauffage électrique, le nrLINK est disponible dès 107€, prime maximale inclus.

My Energy Manager se positionne comme un acteur clé dans la transition énergétique en France. Grâce à des solutions innovantes et accessibles, cette startup lyonnaise offre aux Français la possibilité de franchir le cap vers une électricité plus propre et plus abordable. Avec My Energy Manager, la transition énergétique se fait en toute sérénité, sans compromis sur la qualité de vie.