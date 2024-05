SUMP UP réalise une levée record / L’IA, nouvelle recrue dans les conseils d’administration / JULIE LAVET rejoint OpenAI comme lobbyiste pour l’Europe.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BREAKING NEWS

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels.

L’IA, une nouvelle recrue dans les conseils d’administration

De plus en plus d’entreprises intègrent l’IA à leurs conseils d’administration pour optimiser la prise de décision stratégique. Par exemple, International Holding Company aux Émirats arabes unis a introduit Aiden Insight, une IA, comme observateur sans droit de vote dans son conseil. Développé par G42 en partenariat avec Microsoft, cet outil vise à enrichir les discussions grâce à des analyses en temps réel et une surveillance continue des données. Cette innovation soulève toutefois des questions éthiques et réglementaires importantes sur la responsabilité des décisions prises avec l’aide de l’IA.

PsiQuantum et son pari milliardaire sur les ordinateurs à photons

PSIQUANTUM, une startup de Palo Alto, ambitionne de révolutionner la construction des ordinateurs quantiques en utilisant les infrastructures existantes de fabrication de puces. En optant pour une production massive dès le départ, elle se distingue par sa stratégie d’investissement dans des technologies quantiques compatibles avec les usines de semi-conducteurs actuelles.

Fondée en 2016, PsiQuantum a levé 1,3 milliard de dollars pour développer des ordinateurs quantiques à base de photons, connus pour leur stabilité et leur faible interaction avec l’environnement, bien que cela représente aussi un défi technique. La startup prévoit d’atteindre un ordinateur quantique utile et résistant aux fautes d’ici 2029, malgré les défis importants à surmonter, notamment l’amélioration des performances des détecteurs de photons et des commutateurs optoélectroniques.

La Dinum lance un modèle d’IA ouvert et joue la compétition avec ALBERT

La Direction interministérielle du numérique (DINUM) projette d’entraîner son propre modèle d’IA générative open source d’ici la fin de l’été, visant à surpasser les capacités de l’IA Albert actuellement utilisée par l’administration. Ce nouveau modèle, qui se veut moins énergivore et respectueux des droits d’auteur, mettra en avant les sources de ses données d’entraînement. Il sera alimenté principalement par des données administratives et scientifiques libres de droits ou issues d’autres modèles libres.

« Time to Skill » : 10e One to One Expérience Client

Du 1er au 3 octobre 2024, Biarritz accueillera la 10e édition de l’événement ONE TO ONE EXPERIENCE CLIENT (ComExposium), un rendez-vous de référence pour les professionnels des marques, centré cette année sur le thème « Time to Skill », avec les compétences au centre des enjeux de la Tech.

Ces rencontres d’affaires aborderont l’intégration des révolutions numériques et de l’IA dans les stratégies marketing et de l’expérience client. Près de 800 experts échangeront lors de 2000 rendez-vous personnalisés et participeront à des conférences dédiées aux nouvelles tendances du secteur. Sonia Mamin, Directrice de l’événement, souligne l’importance de s’adapter rapidement aux outils modernes et à l’évolution des besoins clients à travers des pratiques responsables et innovantes.

Amitié numérique : des adolescents se confient aux chatbots IA

Les jeunes nord-américains se tournent de plus en plus vers les chatbots IA pour surmonter l’isolement social. Sur des plateformes telles que CHARACTERAI, ils trouvent des « amis » disponibles 24 h/24 pour discuter et les écouter. Ces chatbots, souvent conçus par des utilisateurs, peuvent engager des conversations significatives et offrir un semblant de soutien psychologique, comme l’a fait le chatbot « Psychologist » pour le jeune Canadien Aaron durant une période difficile.

Toutefois, cette relation avec l’IA n’est pas sans risques. Les experts alertent sur une possible dépendance et les répercussions sur le développement social des jeunes. Malgré leur popularité, ces technologies restent limitées et leurs conseils ne peuvent pas remplacer un véritable soutien psychologique, familial et professionnel.

Start up prometteuse contre le lymphœdème

La jeune pousse occitane LYMPH TECH, appuyée par l’incubateur occitan Nubbo, innove avec un traitement prometteur contre le lymphœdème, une pathologie marquée par une augmentation du volume des membres, impactant lourdement les patients tant physiquement que psychologiquement. Historiquement, les interventions, qui consistaient à retirer de la lymphe, offraient un soulagement éphémère sans résoudre le problème sur le long terme.

L’approche de Lymph Tech, développée avec l’expertise de Barbara Garmy-Susini de l’INSERM et du Dr Julie Malloizel-Delaunay, utilise le génie génétique et des ARN messagers encapsulés pour rétablir durablement la circulation lymphatique. Cette technologie brevetée, soutenue par un projet de recherche européen doté de 8 millions d’EUR, a déjà montré des résultats précliniques très positifs. La commercialisation est prévue dans 5 à 6 ans, après une phase clinique approfondie menée sur une cohorte de 700 patients à Toulouse. La start up pourrait bénéficier d’investissement de Bpifrance dans le courant de cette année.

+ EN BREF

BLUESKY confirme le départ de Jack Dorsey de son conseil d’administration et indique qu’elle recherche un nouveau membre pour le conseil. Le réseau social THREADS de Meta a dépassé X (ex-Twitter) d’Elon Musk en nombre d’utilisateurs actifs quotidiens, avec une moyenne de 28 millions en avril 2024, contre environ 22 millions pour X, selon Apptopia. Threads croit de 55 % depuis décembre 2023, tandis que X a connu une baisse de 19 % depuis l’acquisition par Musk en octobre 2022, selon Sensor Tower. Bien que X conserve un avantage en utilisateurs actifs mensuels, Threads gagne en influence, avec plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon Mark Zuckerberg. Quant à BLUESKY (simili-Twitter créé par Jack Dorsey qui vient de quitter le conseil administration de l’entreprise), la plateforme compte 5,6 millions d’utilisateurs et 165 000 personnes y ont posté par jour en avril. Inauguré à Meyrin (Suisse), L’OPEN QUANTUM INSTITUTE (OQI), en collaboration avec le CERN et la fondation GESDA, entre en phase opérationnelle après une année de préparation avec 180 spécialistes internationaux. Cet institut vise à démocratiser l’accès à la technologie quantique pour des applications environnementales et sanitaires, notamment en développant des matériaux capables de capter le CO2. Le projet espère positionner Genève comme un leader mondial dans le domaine, contribuant ainsi aux Objectifs de développement durable de l’ONU. La start up ELEVENLABS redéfinit l’avenir de la communication avec sa capacité à cloner des voix humaines de manière confondante. Pour un coût modique, les utilisateurs peuvent capturer l’essence de leur propre voix via une plateforme qui la restitue avec une fidélité impressionnante. Si l’innovation ouvre des perspectives fascinantes, comme aider les personnes atteintes de la maladie de Charcot à conserver leur voix, elle soulève également des questions éthiques et sécuritaires majeures. Des abus sont déjà observés, avec des deepfakes vocaux capables de tromper l’opinion publique ou de simuler des personnalités influentes. Face à ces défis, les experts insistent sur l’urgence de renforcer les garde-fous, alors que les élections approchent, mettant en lumière les implications potentiellement vertigineuses de cette technologie. AITANA LOPEZ , 1re modèle virtuelle créée par IA générative en Espagne, génère jusqu’à 10 000 EUR de chiffre d’affaires par mois, avec une moyenne de 3 000 EUR. À 25 ans, cette Barcelonaise aux cheveux roses, conçue par Rubén Cruz et l’agence The Clueless, attire l’attention : elle compte plus de 121 000 abonnés sur Instagram et reçoit même des messages privés de célébrités. L’agence, traversant une période difficile, a opté pour la création d’une influenceuse numérique afin de pouvoir maintenir son activité sans dépendre des difficultés du marché des modèles réelles. Aitana, qui apparaît également sur des plateformes telles que Fanvue, illustre le potentiel des modèles virtuels dans l’industrie de la mode et de la publicité. Plus de 40 000 livres AUDIBLE sont identifiés comme ayant été réalisés avec une voix virtuelle alimentée par l’IA, permettant aux auteurs d’économiser des centaines voire des milliers de dollars par titre sur les coûts de narration. Alors que certaines versions d’IA surpassent déjà les pilotes humains dans les combats aériens, la Force aérienne américaine prévoit une flotte de plus de 1 000 jets contrôlés par l’IA, les premiers d’entre eux devant être opérationnels d’ici 2028.



LETSIGNIT : Créez, gérez et déployez des signatures mail professionnelles uniformisées pour tous vos collaborateurs, en un minimum d’effort.

Programmez des campagnes de communication dans tous les emails qu’échangent vos employés. Engagez vos audiences – externes comme internes – sur votre 1er canal de communication.

En savoir plus : Découvrez les conclusions révélatrices d’une enquête menée auprès de 100 responsables Marcom de groupes de plus de 500 employés, sur l’impact de la signature mail sur leur image de marque – Cliquez ici.

LETSIGNIT a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ LA MINUTE CYBER

+ LA MINUTE CYBER

Diagnostic gratuit de cybersécurité pour entreprises et collectivités par une start up d'Etat L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) propose un diagnostic gratuit cyber de 1h30 pour aider les entreprises et les collectivités à sécuriser leurs installations informatiques. C'est la mission de MonAideCyber, une start up d'État incubée depuis 2022 au sein du laboratoire d'innovation de l'ANSSI. Ce service, lancé après une phase de test réussie avec plus de 300 diagnostics réalisés, vise à prévenir les cyberattaques qui paralysent souvent les activités. Avec l'implication de plus de 500 bénévoles formés sur la région pilote Nouvelle-Aquitaine (tiers de confiance), ce diagnostic met en lumière les risques et propose 6 mesures prioritaires sur 6 mois pour renforcer la sécurité. L'objectif est d'atteindre un haut niveau de protection en agissant sur des aspects tels que les mots de passe et les droits des utilisateurs. Défis et résilience des entreprises françaises Selon le rapport annuel de SPLUNK (filiale cyber de Cisco), réalisé auprès de 1650 RSSI dans 9 pays, les entreprises françaises font face à des difficultés croissantes pour respecter les exigences de conformité, avec 56 % d'entre elles confrontées à ce défi. Cette pression réglementaire s'accentue alors que 46 % des entreprises mondiales trouvent plus compliqué de respecter les exigences de cybersécurité. À l'échelle nationale, 36 % des RSSI redoutent une attaque basée sur l'IA, tandis que seulement 18 % considèrent les attaques contre les systèmes de messagerie comme les plus préoccupantes malgré leur fréquence croissante. Malgré ces menaces, les entreprises françaises se montrent plus résilientes : 44 % ont subi une violation de données, contre 52 % au niveau mondial ; 40 % ont été victimes d'une attaque par ransomware, contre 45 % mondialement ; et 37 % ont été confrontées à une attaque par déni de service (DDoS), contre 41 % dans le monde. Cybercriminels ouvertement actifs sur les réseaux sociaux Des cybercriminels, connus sous le nom de Yahoo Boys, opèrent ouvertement sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, selon un dossier de nos confrères de Wired. Ces escrocs, majoritairement basés en Afrique de l'Ouest, dirigent des activités frauduleuses d'une valeur totale atteignant des centaines de millions de dollars chaque année. Malgré les politiques antifraude des plates-formes sociales, des milliers de membres participent à des dizaines de groupes Yahoo Boy sur Facebook, WhatsApp et Telegram, vendant des scripts pour escroqueries et proposant des services frauduleux tels que la création de faux comptes de médias sociaux. Bien que certaines de ces activités aient été supprimées après l'enquête de Wired, de nombreux autres groupes et comptes restent en ligne, illustrant les défis posés par ces escrocs audacieux. De cyberdélinquant adolescent à l'ennemi public n° 1 en Europe JULIUS KIVIMAKI, autrefois pirate informatique adolescent, vient d'être condamné à 6 ans et 3 mois de prison pour avoir fait chanter 33 000 patients d'une clinique, en menaçant de publier leurs dossiers volés. Cette sentence met un terme à 11 années de crimes cyber, entamées dès ses 13 ans. Les victimes, parmi lesquelles figurent des enfants, ont vu leurs secrets les plus intimes devenir monnaie d'échange. Le choc a été profond en Finlande, notamment lorsqu'en 2020, les données ont été publiées en ligne, entraînant des drames personnels parmi les victimes. La condamnation de Kivimäki, qui s'était fait discret sous une fausse identité, marque la fin d'une des plus grandes enquêtes policières en Finlande.

+ NUMBERS

Croissance et leadership dans la recherche en IA Selon une nouvelle étude de l'Université de Georgetown, la recherche mondiale en IA a plus que doublé entre 2017 et 2022, mettant en évidence un intérêt croissant pour ce domaine de la Tech. La Chine se distingue, dominée par l'Académie des Sciences Chinoise, en tête de la production de recherches les plus citées mondialement, malgré une perception antérieure de qualité moindre comparée aux institutions occidentales. Les données montrent que 32 % des recherches en IA se concentrent sur la vision par ordinateur, qui a connu une augmentation de 121 % en 5 ans, tandis que le traitement du langage naturel représente 11 % des études, avec une croissance de 104 %. La sécurité en IA, bien que ne représentant que 2 % des recherches, a vu une augmentation impressionnante de 315 %. Cela souligne l'importance croissante de ces domaines, tout en illustrant la dynamique compétitive globale, particulièrement entre les États-Unis et la Chine, dans le développement de l'IA.

+ LEVEES DE FONDS

Retrouvez plus d'informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

ACQUISITIONS:

Lunarr amplifie sa présence en cybersécurité

LUNARR, filiale du groupe Mentor spécialisée en cybersécurité, a acquis l’organisme de formation CESAR HUB à Reims, désormais rebaptisé Cesarr. Cette acquisition marque le lancement de ses activités centrées sur la formation et la sécurisation des systèmes d’information (SI). Avec l’arrivée de la directive européenne NIS, la conformité devient cruciale pour les entreprises, un créneau que Lunarr compte exploiter. Prévoyant de tripler ses effectifs à Nancy en 3 ans, Lunarr ambitionne également d’ouvrir 10 centres de formation en France. Ce développement comprend aussi un service aux entreprises pour personnaliser la sécurité des SI, offrant une analyse des risques et une feuille de route adaptée à chaque client.

Le fabricant de logiciels CRM FRESHWORKS acquiert DEVICE42 qui aide les entreprises à gérer leur infrastructure informatique. DEVICE42 avait levé 38,5 millions de dollars, pour une valorisation de 230 millions de dollars.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Sycamore Partners envisage l’acquisition de Nordstrom

SYCAMORE PARTNERS, une société de capital-investissement, s’intéresse à l’acquisition de NORDSTROM, un géant américain des grands magasins. Nordstrom, qui possède plus de 350 magasins et des activités significatives de e-commerce, a vu ses actions augmenter de 6 % à la suite de ces révélations. La valeur de marché de Nordstrom est d’environ 3,3 milliards de dollars, malgré une dette à long terme de 2,9 milliards de dollars. Les discussions de rachat, qui incluent l’exploration des possibilités de privatisation par les dirigeants Erik et Pete Nordstrom, pourraient durer plusieurs semaines. Cette période d’incertitude survient alors que le secteur du détail est déjà affaibli par des conditions économiques difficiles, exacerbées par une inflation élevée et des taux d’intérêt croissants.

Synolia s’empare de Blackbird

Le groupe SYNOLIA, acteur majeur lyonnais du e-commerce, CRM et data, fort de 140 salariés et un chiffre d’affaires de 13,10 millions d’EUR en 2023, a officialisé l’acquisition de BLACKBIRD, agence strasbourgeoise de 30 employés spécialisée dans Adobe Commerce. Cette fusion permet à Synolia d’élargir son offre et de mieux répondre aux exigences du marché. Les 2 dirigeants de Blackbird intègrent également l’actionnariat de Synolia, illustrant une volonté de renforcement mutuel face aux nouveaux défis sectoriels.

Sum Up réalise une levée record

La fintech SUM UP, spécialisée dans les solutions de paiement pour les commerces, a annoncé une levée de fonds en dette de 1,5 milliard d’EUR, menée par Goldman Sachs. Cette opération, la plus importante à ce jour en Europe pour le secteur, inclut de nouveaux investisseurs tels qu’Alliance Bernstein et Apollo Global Management, ainsi que des participants précédents comme BlackRock et Oaktree Capital Management. 4 mois après un financement de 285 millions d’EUR, cette nouvelle levée va permettre le refinancement de la dette existante et le financement de l’expansion internationale de Sum Up. Fondée en 2012, la société affiche un EBITDA positif depuis décembre 2022 et dessert plus de 4 millions de commerçants dans 36 pays.

La startup estonienne de VTC et de location de trottinettes BOLT TECHNOLOGY sécurise une facilité de crédit de 220 millions d’euros, en vue de son projet d’introduction en bourse.

+ FRENCHWEB VC

Régulation accrue sur le private equity face à son expansion

Le secteur du private equity, qui a quadruplé en une décennie pour atteindre 8 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, fait face à un renforcement de la régulation. Aux États-Unis, la SEC impose désormais des rapports trimestriels détaillés et un encadrement strict des accords confidentiels, dans le plus grand bouleversement réglementaire depuis 2008. Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre a exigé des banques des stress tests pour évaluer leur exposition au private equity, en réaction à des inquiétudes sur la stabilité financière. En Europe, la régulation reste stable avec l’adoption prochaine de la 2e version de la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFMD), sans changements majeurs. En France, l’ouverture du private equity aux particuliers pousse l’AMF à envisager de nouveaux outils pour une meilleure transparence.

VC en mode confessions

Pour Challenges, JULIEN CODORNIOU, ayant œuvré chez Microsoft et Meta, et actuellement investisseur chez Felix Capital, expose sa vision concrète de l’impact de l’IA sur les entreprises et la société. Il souligne l’évolution des plateformes Tech qui, à l’instar de R2D2 dans Star Wars, ne se limitent pas à automatiser, mais enrichissent les capacités humaines, facilitant des tâches complexes. Codorniou observe que l’IA ne menace pas l’humanité, mais transforme les métiers et booste la créativité. Sa carrière illustre un engagement envers l’innovation responsable et montre comment les nouvelles technologies redéfinissent le paysage industriel, ouvrant la voie à des avancées disruptives et bénéfiques.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Atos : Offre de refinancement acceptée par les créanciers et les banques

Les créanciers et les banques d’Atos, géant informatique français en difficulté, ont soumis une offre commune de refinancement au groupe, confronté à une dette importante et à un besoin de liquidités, selon une source proche du dossier. Atos, qui doit jouer un rôle clé aux Jeux de Paris 2024, avait annoncé un besoin de 1,1 milliard d’EUR de liquidités pour 2024-2025, visant à réduire sa dette brute de 3,2 milliards d’EUR. Cette offre, déposée avant la date limite fixée par Atos, pourrait être compatible avec l’arrivée d’un investisseur de référence, selon la même source. De plus, l’entreprise française Chapsvision a manifesté son intérêt pour certaines activités d’Atos, notamment la branche MCS qui travaille sur des systèmes de sécurisation des réseaux de communication.

Expansion et transition écologique pour le Groupe Chaplain

La société de capital investissement nantaise SODERO vient de prendre une participation minoritaire dans le GROUPE CHAPLAIN, entreprise rennaise spécialisée dans la maintenance industrielle à haute technicité. Avec un chiffre d’affaires de 30 millions d’EUR en 2023 et 230 employés, le Groupe Chaplain envisage d’atteindre rapidement les 50 millions d’EUR de chiffre d’affaires grâce à cette opération. Ce partenariat stratégique devrait également permettre à Chaplain, actif dans la maintenance d’installations de production d’énergie, notamment renouvelables, de devenir un acteur clé de la transition écologique.

+ MOUVEMENTS

JULIE LAVET rejoint OpenAI comme lobbyiste pour l’Europe. Elle était jusqu’à maintenant responsable des affaires publiques de Apple France et Benelux. Diplômée de Sciences Po Lyon, elle a précédemment exercé au cabinet du Premier ministre Manuel Valls, aux cabinets de différents ministères (logement, égalité des territoires et ruralité ; ville, jeunesse et sports ; agriculture et de l’alimentation ; cohésion des territoires). Elle fut aussi Directrice des affaires institutionnelles du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

SEBASTIEN BONNET est à la tête de la nouvelle unité dédiée à l’IA d’AntemetA, entreprise française spécialisée dans le cloud hybride, la cybersécurité et la protection des données. Bonnet, titulaire d’un DEA en IA de l’Université Paris 8 et d’un diplôme d’Architecte Digital de Centrale Supelec, possède plus de 25 ans d’expérience en IT et IA, ayant exercé auparavant chez Econocom. Sa mission consiste à accélérer l’adoption de l’IA, automatiser les processus et développer des outils numériques innovants pour les clients d’AntemetA.

GABRIEL CROIZET devient directeur général Île-de-France de Koesio, ESN spécialisée dans des projets pour les PME et collectivités avec un parcours dans le groupe depuis 2010.

THIBAULT DE LA BROSSE est nommé directeur général adjoint de la start up NEOLITHE, entreprise spécialisée dans la transformation des déchets ultimes en granulats. Ce diplômé de l’École Polytechnique et de l’Imperial College London apporte plus de 15 ans d’expérience acquise principalement chez Veolia. Il supervisera le déploiement d’usines de séquestration du carbone à grande échelle en France, chacune capable de traiter 100 000 tonnes de déchets par an.

FREDERIC GIRARD a été élu président de France Biotech, succédant ainsi à Franck Mouthon suite à sa nomination en tant que directeur exécutif de l’Agence de Programmes pour la Recherche en santé. Avant sa nomination, Girard a servi comme vice-président de l’association depuis décembre 2021 et occupe également le poste de Vice-Président Senior Opérations de Développement Europe chez DBV Technologies depuis 2017. Diplômé en médecine et en administration des entreprises, il est reconnu pour sa contribution significative dans le secteur de la biotechnologie et de la santé.

THOMAS HERCOUET a été nommé délégué aux réseaux sociaux et à la vidéo de France Culture par Emelie de Jong, directrice de la chaîne. Il était jusqu’alors auteur chez Brut en charge de développé des formats originaux et a contribué à la croissance de Topito.

🚀 AXELEO recrute un(e) deeptech investment director et un(e) VC analyst, une offre à retrouver sur notre channel WHATSAPP