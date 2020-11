Comment TikTok veut séduire les PME européennes

Le célèbre réseau social chinois annonce le lancement de « TikTok SMB Knowledge Hub » en Europe. À destination des petites et moyennes entreprises, cette plateforme est disponible depuis mercredi 25 novembre en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.

L’application de ByteDance plébiscitée par les jeunes (elle revendique 700 millions d’utilisateurs dans le monde), diversifie son offre en Europe à travers sa plateforme TikTok For Business. Ce Hub s’adresse aux TPE et PME qui ne disposent pas d’un gros budget dédié au marketing et qui pourront se faire connaître via l’application, en interagissant avec leur public cible. Pour séduire ces entreprises, TikTok a une argument de poids: le réseau social revendique 100 millions d’utilisateurs actifs chaque mois en Europe et dit couvrir « tous les grands profils démographiques de consommateurs ». Le Hub TikTok mettra a disposition conseils et outils pour aider les marques à diffuser des campagnes.

Les TPE/PME courtisées par des géants américains

À l’heure où la pandémie de Covid-19 frappe encore l’économie mondiale et en particulier les petites structures, TikTok est loin d’être le seul réseau social à développer des offres pour les TPE et PME. Fragilisées pas la crise, celle-ci sont courtisées par des géants américains à l’instar de Facebook ou Snapchat. En effet, Facebook a récemment amélioré ses applications Messenger, Instagram et WhatsApp pour optimiser les échanges entre professionnels et clients et leur offrir plus de visibilité.

De son côté, le groupe Snap a racheté la startup israélienne Voca.ai, spécialisée dans la conception d’assistants vocaux virtuels pour le service client, pour séduire les entreprises avec de nouveaux outils. Dans un autre registre, Amazon a lancé cette semaine son programme « Intellectual Property (IP) Accelerator » (ou accélérateur de propriété intellectuelle) en Europe afin « d’aider les petites entreprises à protéger leurs marques et à lutter contre la contrefaçon. »

À l’approche des fêtes, TikTok entend profiter du contexte et de sa base d’utilisateurs pour convaincre les entreprises de se faire connaître sur son application, notamment via les hashtags #smallbusinesscheck (2,8 milliards de vues) et #smallbusinessowner (875 millions de vues).