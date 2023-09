Comment utiliser les nouvelles fonctionnalités vocales de CHAT GPT dans vos eMailing?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Nous vous proposons de découvrir les nouveaux usages que pourrait permettre CHAT GPT en matière de marketing digital. Dans le premier épisode de cette série, nous abordons l’emailing et comment notamment les fonctionnalités vocales de CHAT GPT pourraient renforcer vos campagnes d’email et répondre à vos différents objectifs marketing.

De notre point de vue, les réponses vocales peuvent bien être l’un des prochains incontournables dans le marketing par e-mail. En permettant une interaction plus naturelle et personnelle, elles peuvent transformer la façon dont les marques communiquent avec leurs clients.

Concrètement de quoi pourrait il s’agir?

Imaginons que vous puissiez interagir directement avec un client potentiel par le biais d’un e-mail, répondre à ses questions en temps réel, et cela, par la voix. Cela rendrait la communication plus personnelle et permettrait une meilleure compréhension des besoins du client.

Ainsi les utilisateurs pourraient poser des questions courantes sur un produit ou service, et obtenir des réponses vocales immédiates. Par exemple : « Quelle est la durée de la garantie de ce produit ? ».

Autre application, la démo produit, l’utilisateur demande une démonstration ou une explication vocale d’un produit, et il reçoit un guide vocal détaillé.

Le Feedback client : après un achat, les clients peuvent donner leur avis oralement via une interface intégrée dans l’e-mail, rendant le processus de feedback plus personnel et immersif.

Sondages et enquêtes vocales : Les entreprises pourraient envoyer des sondages où les utilisateurs répondent aux questions par la voix, rendant le processus plus fluide.

Récits et histoires de marque : Partager des histoires ou des témoignages de clients par le biais d’enregistrements vocaux pour renforcer le lien avec la marque. C’est de notre point de vue l’un des meilleurs cas d’application

L’assistance client, si un utilisateur rencontre un problème avec un produit, il peut décrire vocalement le problème et obtenir une solution ou un dépannage en temps réel.

Dans la même veine, Tutoriels et formations, vos utilisateurs peuvent demander des instructions vocales pour apprendre à utiliser un produit ou un service

Comment faire? Les fonctions vocales devraient être intégrée dans CHAT GPT dans les prochains jours et vos solutions de marketing digital à l’instar de BREVO ou de SARBACANE vont vous permettre de les utiliser ou d’opter pour d’autres IA qui proposeront ce type de fonctionnalité.

D’ici là vous avez temps de faire votre veille sur le sujet et de voir en interne les différentes hypothèses qui seraient les plus pertinentes pour votre entreprise. N’oubliez pas que tester, avant que vos concurrents ne le fassent ce type de fonctionnalités, renforce la dynamique de l’innovation de votre entreprise et contribue à avoir un coup d’avance.

Un bon moyen pour renforcer votre stratégie marketing, de déployer un avantage concurrentiel, et faire de votre marque un leader innovant dans son domaine. C’est en testant différentes options auprès de vos clients que vous pourrez mieux comprendre leurs attentes en la matière et de jouer un coup d’avance.

Avoir les bons outils pour gérer la voix avec CHAT GPT