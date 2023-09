Derrière l’offensive d’AMAZON, se cache les principaux enjeux de la tech pour les prochaines années. Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Derrière l’offensive d’AMAZON, se cache les principaux enjeux de la tech pour les prochaines années.

Une fois les effets d’annonce passée, il est temps de comprendre ce qui se cache derrière cette première prise d’arme d’AMAZON sur ANTHROPIC, une startup dans laquelle GOOGLE a déjà pris place en y investissant 300 millions de dollars et assurant la fourniture de services clouds à la startup.

Ainsi sur les 4 milliards de dollars annoncés, chiffre qui a pour objectif de remettre dans la course de l’IA générative AMAZON, l’accord prévoit un investissement initial de 1,25 milliard de dollars pour une participation minoritaire dans ANTHROPIC avec l’option d’augmenter cet investissement à 4 milliards de dollars ultérieurement. Autrement dit, un bon moyen pour les fondateurs de préparer leurs financements à venir et d’attirer de nouveaux investisseurs sur cette base. Rappelons que les fondateurs d’ANTHROPIC avait quitté OPEN AI suite à l’investissement jugé trop dilutif de MICROSOFT.

Cette opération vise également à réduire l’empreinte de GOOGLE sur la startup, qui fourni depuis sa création les puces et l’infrastructure cloud. AMAZON devient le fournisseur cloud principal pour ce qui est des charges de travail critique, une offensive dont chacun attend la réponse de GOOGLE

Mais ne nous trompons pas la motivation principale d’AMAZON est de positionner ses puces Trainium et Inferentia comme alternatives sérieuses face aux puces NVIDIA. C’est là où AMAZON peut réaliser ce qu’il sait faire de mieux: INNOVER et faire du BUSINESS. Le marché des semi conducteur est en pleine effervescence et où le ticket d’entrée n’est pas accessible à tous, une aubaine.

Richard Menneveux, Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

BREAKING NEWS:

↗ 4,5 millions de dollars, c’est ce que se partageront les startups PASQAL et Qubit Pharmaceuticals, une dotation du Wellcome Trust, une fondation américaine qui aident les entreprises innovantes dans les domaines des sciences de la vie et de l’ingénierie.

Fondée en 2019, par Georges-Olivier Reymond avec Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022 ; Christophe Jurczak ; Antoine Browaeys et Thierry Lahaye. PASQAL est aujourd’hui l’un des leaders européens de la technologique quantique et ambitionne de s’élever au rang mondial notamment en développant un ordinateur quantique de 1 000 qubits. PASQAL a reçu plus de 140 millions d’euros de financement et compte plus de 170 collaborateurs

Fondée en 2020 avec la vision de co-développer, avec les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, de nouveaux médicaments plus efficaces et plus sûrs, Qubit Pharmaceuticals est le fruit de l’essaimage des travaux de recherches de cinq scientifiques de renommées internationales – Louis Lagardère (Sorbonne Université et CNRS), Matthieu Montes (CNAM), Jean-Philip Piquemal (Sorbonne Université et CNRS), Jay Ponder (Washington University in St Louis), Pengyu Ren (University of Texas at Austin).

↗ SPOTIFY s’associe à OpenAI pour lancer une fonctionnalité de traduction en IA qui reproduit des podcasts dans d’autres langues en utilisant une version synthétisée de la voix de l’animateur.

↗ GETTY IMAGES, en partenariat avec Nvidia, lance « Generative AI by Getty Images », un outil basé sur l’IA entraîné avec les photos sous licence de Getty. Cet outil permet aux utilisateurs de créer des images protégées légalement, offrant une solution innovante pour la production d’images originales et respectueuses des droits d’auteur.

↗ L’oréal tire dans les 1ers en créant le poste de Generative AI Business transformation Director, et l’heureux nommé est Jean Paul Paoli Michon, jusqu’alors CDO à la division produits professionnels France.

↗ Enfin MISTRAL.AI la startup à 100 millions d’euros d’Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix devrait lancer cette semaine une 1ere version de sa solution d’IA GENERATIVE,

OPENLY, une startup spécialisée dans l’utilisation de l’IA pour générer des devis d’assurance habitation dans plus de 20 États américains, a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de financement de série D dirigé par Eden. Ceci porte son financement total à 240 millions de dollars.

L’Union européenne a mis son veto à l’acquisition d’Etraveli par Booking Holdings pour un montant de 1,63 milliard d’euros. L’UE justifie sa décision en indiquant que Booking n’a pas réussi à dissiper les inquiétudes quant à l’expansion de sa dominance sur le marché des agences de voyage en ligne (OTA) spécialisées dans l’hôtellerie.

Le projet DeFi, Mixin Network, a suspendu les dépôts et retraits à la suite d’une cyberattaque ayant entraîné la perte de 200 millions de dollars en crypto-actifs. La société de sécurité SlowMist indique que le fournisseur cloud de Mixin a été compromis lors de cette attaque.

Sophie LIEBERMANN est nommée Directrice de la communication de HAVAS PARIS.



