Comment vous lancer avec succès dans l’e-commerce BtoB en 2022?

L’e-commerce BtoB est en plein boom ! Avec une augmentation de 40% de l’audience des sites e-commerce BtoB entre septembre 2019 et janvier 2021 (étude Xerfi Precepta 2021), il semble que la crise sanitaire ait accéléré la tendance des clients BtoB à se tourner vers le commerce en ligne.

Les acteurs de ce marché cherchent ainsi à gagner du temps, de l’autonomie et à réduire les erreurs de commande sans avoir à solliciter le support client. Une réelle opportunité pour le commerce interprofessionnel, mais qui requiert une excellente compréhension des spécificités de ce marché avant de se lancer.

Connaissez-vous bien le comportement en ligne de vos clients BtoB ? Quelles sont les fonctionnalités incontournables pour répondre à leurs attentes ? Quels sont les facteurs clés de succès et les erreurs à éviter ? BigCommerce et Zento partagent leurs expertises et retours d’expérience pour vous aider à vous lancer sereinement.

Les points qui seront abordés :

Évolution du marché et besoins des clients BtoB

Identification des points de friction à dépasser

Les fonctionnalités et facteurs clés de succès pour développer vos ventes BtoB

Retours d’expérience : quelques exemples d’implémentations

S’inscrire

Qui sommes-nous ?

BigCommerce est une plateforme d’e-commerce Open SaaS flexible qui aide les entreprises à initier, construire et développer rapidement leur business en ligne. Elle a développé une offre pour optimiser l’expérience d’achat BtoB et dispose déjà de nombreuses références dans le domaine.

Zento est une agence digitale spécialisée dans les solutions e-commerce au service d’une expérience client unifiée. L’agence intègre pour ses clients des solutions omnicanales pour accélérer la digitalisation du parcours client: sites e-commerce B2C et B2B, solutions PIM/DAM, service Click & Collect, tablettes vendeurs et bornes interactives.

Les intervenants :