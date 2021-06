Comment YATEO repense le conseil digital aux entreprises

Lorsqu’il fonde l’agence YATEO en 2006, Yves Attias dispose d’un capital de 500 euros et d’une vision claire de son métier : la nécessité de révolutionner le conseil digital aux entreprises s’impose. Aujourd’hui, YATEO se distingue tant par son approche que par son modèle de rémunération unique.

Un accompagnement digital centré sur l’univers de chaque entreprise

Depuis sa création et tout au long de sa croissance, l’agence YATEO n’a jamais cessé de se démarquer de ses concurrentes. Loin de se contenter de beaux slogans marketing pour se différencier, son créateur s’est plutôt fondé sur une conception unique de son métier en gardant constamment à l’esprit une question simple : quelle est la meilleure façon d’accompagner une entreprise au cours de sa transformation digitale ?

La réponse apportée par YATEO est, elle aussi, très simple : il s’agit de regarder chaque nouveau projet avec un regard neuf et d’aborder les besoins digitaux des entreprises sans aucun préjugé. Cette vision claire permet ensuite aux experts de l’agence de proposer des solutions véritablement personnalisées à chaque client. Yves Attias, président fondateur de YATEO, s’explique : « Aujourd’hui, les agences ont tendance à produire des projets clé en main avec peu de pédagogie et d’explications. Les clients restent dans le brouillard sur ce qui a été fait et les raisons de ces choix. Il y a peu de mesure de l’impact réel sur leur business notamment sur le ROI et surtout sur la marge. »

Savoir répondre à des besoins digitaux évolutifs

Parce que la mise en œuvre d’une vision innovante doit reposer sur les bons outils pour porter ses fruits, l’agence Google Ads YATEO propose trois types de prestations distinctes, mais bien complémentaires à ses clients.

Le conseil stratégique, qui vise à établir une feuille de route performante pour chaque entreprise, permet ensuite la conception des supports web adaptés (création de sites web et de boutiques en ligne, développement d’applications web et mobiles).

Le troisième type de prestation, qui se concentre sur l’acquisition de trafic, de chiffres d’affaires et de leads, vise quant à lui à développer la notoriété digitale et les performances commerciales du client par le biais du référencement naturel (SEO), des annonces sponsorisées sur les moteurs de recherche (SEA) ou encore de la publicité payante sur les réseaux sociaux (Social Ads). Toutefois, ces différents types de services sont mis en œuvre à partir d’un socle commun, quelle que soit la typologie du projet digital : la volonté est d’obtenir le meilleur retour sur investissement possible.

Du sur-mesure et un modèle de rémunération unique

Pour chacun de ses projets digitaux, YATEO travaille à partir d’un objectif simple : offrir un retour sur investissement optimal à ses clients. C’est pourquoi l’agence parisienne a, dès ses débuts, développé un modèle de rémunération unique basée uniquement sur de l’incrémental. « L’avantage de ce que nous proposons aujourd’hui c’est que le client ne prend aucun risque, nous nous payons uniquement si nous faisons mieux qu’avant nous et nous ne prendrons qu’un bout de ce que nous avons généré en plus. C’est du win-win » déclare Yves Attias.

Ce business model unique fait de YATEO une société à part, qui redonne tout son sens à l’accompagnement sur-mesure et au contrat à la performance. Forte d’un vaste réseau digital, puisqu’elle peut compter sur plus de 4000 partenaires, l’agence séduit aujourd’hui un nombre croissant d’entreprises prestigieuses comme L’Oréal, Butagaz, BNP Paribas… et de start-up prometteuses qui souhaitent se développer sur le marché du web francophone.