Concentration dans le secteur des bornes de charges automobiles avec la fusion de Zeplug et ChargeGuru

Zeplug et ChargeGuru, deux acteurs du secteur de la mobilité électrique, ont annoncé leur fusion, créant ainsi un des leaders européens dans ce domaine. Cette fusion stratégique leur permet d’adresser toute la chaîne de valeur des services liés aux bornes de recharge électrique, incluant l’installation, le financement et l’exploitation. Ce développement intervient à un moment crucial, à l’approche de l’interdiction des ventes de véhicules thermiques en Europe d’ici 12 ans.

La fusion permet au groupe de cibler divers secteurs de la recharge pour véhicules électriques, y compris les copropriétés, les bureaux, les sites industriels et tertiaires, les maisons individuelles et les centres commerciaux. La complémentarité opérationnelle et commerciale des deux entreprises va accélérer leur expansion en Europe. ChargeGuru, déjà présent dans plusieurs pays européens, prévoit de déployer la solution Zeplug dans des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et le Portugal, où le marché est prometteur.

L’équipe de direction de ChargeGuru, comprenant des directeurs pour différents pays européens, ainsi que les dirigeants de Zeplug en France, piloteront ce développement. Nicolas Banchet, cofondateur de Zeplug et ChargeGuru, souligne l’objectif du groupe de devenir le leader européen de la recharge électrique. Cette ambition est renforcée par leur entrée récente au Next40, un indice des startups technologiques les plus prometteuses en France.

Le groupe compte environ 400 collaborateurs à travers l’Europe et vise à installer plus de 100 000 points de charge d’ici 2025. La fusion devrait également renforcer les partenariats avec plus de 20 constructeurs automobiles européens. Dans le contexte d’une augmentation significative des ventes de véhicules électriques en Europe et des objectifs ambitieux de la Commission européenne pour 2030, le groupe se positionne comme un acteur majeur dans le secteur de la mobilité électrique.