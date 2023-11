Passe d’armes entre Thierry BRETON et Cédric O / SHEIN en bourse c’est officiel / TikTok Shop, les chiffres à connaitre.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

« Les Gafam et la startup Mistral ne défendent pas l’intérêt général » …C’est le titre choc de nos confrères de La Tribune citant les propos du commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, s’exprimant sur les arbitrages à venir de l’IA ACT, première loi de l’intelligence artificielle de l’UE en préparation à Bruxelles et à Strasbourg. Il a souligné l’importance de l’équilibre entre soutiens à l’innovation et prise en compte des risques systémiques de l’intelligence artificielle, ceci à l’occasion de l’évènement Artificial Intelligence Marseille. La future loi sur l’IA, applicable à toute l’Europe, sera la première à traiter de ce sujet. Breton a critiqué le lobbying des GAFAM et certaines startups européennes, affirmant que l’intérêt général doit prévaloir. Une prise de position publique qui ne devrait pas laisser de bois, l’ancien Secrétaire d’Etat au Numérique, CEDRIC O, qui défend les intérêts de MISTRAL.AI, dont il est le conseiller depuis le début de l’année. La réunion du Parlement, de la Commission européenne et du Conseil européen prévue le 6 décembre vise à finaliser l’IA Act, avec des points de désaccord concernant les modèles de l’IA générative et la gouvernance de l’IA. Thierry Breton insiste sur la nécessité de défendre l’intérêt général face aux intérêts particuliers, notamment dans le cadre du développement de l’IA en Europe. Il s’est en revanche félicité de la création par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt de Kyutai, laboratoire de recherche en intelligence artificielle en « open science ». La valeur de Cdiscount passe en mode discount Dans une démarche stratégique, le groupe Casino a annoncé lundi, l’acquisition de 34 % du capital de Cnova, opérateur du site e-commerce français CDISCOUNT, pour un montant de 10 millions d’euros. Cette transaction, réalisée auprès de GPA, élève la participation totale de Casino dans Cnova à 98,8 %. La structuration financière de l’opération implique un paiement initial de 80 % au moment de la transaction, prévue pour le 30 novembre 2023, et le solde de 20 % d’ici le 30 juin 2024. De plus, un complément de prix est envisagé si Casino cède sa participation dans Cnova à une valorisation supérieure dans les 18 mois. Cette acquisition valoriserait Cdiscount à environ 29,4 millions d’euros. Cela s’inscrit dans la stratégie de recentrage de Casino sur le marché français, notamment en perspective de la vente de son principal actif international, Grupo Pao de Açucar (GPA), une chaîne de supermarchés de luxe au Brésil. Cette opération intervient alors que le groupe est sous le régime de la sauvegarde accélérée, avec une cession potentielle à Daniel Kretinsky en attente. Huawei défie les sanctions américaines avec de nouvelles puces d’IA Malgré des restrictions commerciales imposées par les États-Unis, HUAWEI a réalisé une percée technologique notable en lançant de nouvelles puces d’intelligence artificielle (IA). Baidu, le géant chinois de la recherche en ligne, a commandé environ 2000 unités de cette dernière puce IA à Huawei pour alimenter son chatbot Ernie, malgré l’interdiction américaine d’accéder aux puissantes cartes graphiques de Nvidia. La nouvelle puce, baptisée Ascend 910B, représente un progrès significatif pour Huawei, surtout après les sanctions de 2020 qui l’avaient privé de logiciels de conception US et de la capacité de fabrication de TSMC. Cette puce a été développée grâce aux avancées de HiSilicon, filiale de Huawei, et du fondeur chinois SMIC. Selon Reuters, l’Ascend 910B, non dévoilée publiquement, est gravée en 7 nm et offre des capacités similaires aux A100 de Nvidia. Bien qu’elle ne soit qu’une alternative limitée aux composants de Nvidia, Huawei prévoit une nouvelle version en 2024, destinée notamment à un projet de supercalculateur. Nvidia, de son côté, exprime des inquiétudes quant aux restrictions américaines, craignant une accélération des efforts chinois dans le développement de puces concurrentes, et prépare de nouveaux GPU pour contourner ces sanctions. Atos confronté à une restructuration majeure, chute en bourse ATOS, entreprise de services du numérique (ESN) française, a subi une nouvelle chute en bourse ce lundi, affichant une baisse de 10,13 % pour clôturer à 6,26 EUR. Cette dégringolade marque la deuxième pire performance du SBF 120, juste derrière Orpea. Cette baisse fait suite à des spéculations autour de son plan de sauvetage, incluant potentiellement la cession de ses services d’infogérance au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Des informations indiquent un revirement, avec Kretinsky n’étant plus envisagé comme actionnaire d’Eviden, la nouvelle entité prévue d’Atos. David Layani de OnePoint pourrait en devenir investisseur principal avec une augmentation de capital de 300 millions d’EUR. Cette manœuvre lui accorderait une influence significative chez Atos. La restructuration du groupe français, prévue pour la fin de l’année, verrait l’intervention de OnePoint, détenant déjà environ 10 % des parts d’Atos. Un financement supplémentaire de 500 millions d’EUR a été sécurisé auprès de Carlyle Global Credit. Atos avait initialement annoncé un plan de scission et 2 augmentations de capital totalisant 900 millions d’EUR, mais a rencontré des résistances, notamment en raison de préoccupations de souveraineté nationale liées aux activités sensibles d’Atos. Depuis le début de l’année, le titre d’Atos a perdu 30 % de sa valeur. Une saison 4 de Qui veut être mon associé ? Plus people que jamais La quatrième saison de QUI VEUT ÊTRE MON ASSOCIÉ ? sur M6 s’annonce renouvelée avec l’arrivée de nouveaux jurés, notamment l’ex-star de NBA Tony Parker. Malgré un concept initial qui aurait pu susciter le scepticisme — des professionnels de l’entrepreneuriat évaluant et finançant potentiellement des startups et entrepreneurs en herbe — l’émission a connu un succès important, attirant régulièrement plus de 1,7 million de téléspectateurs par émission en 2022. La nouvelle saison, dont la diffusion devrait intervenir dès janvier 2024, verra également Kelly Massol, créatrice des Secrets de Loly, et Stéphanie Delestre, fondatrice de QAPA, rejoindre le jury aux côtés de Jean-Pierre Nadir, Eric Larchevèque, Marc Simoncini et Anthony Bourbon. Ce panel féminisé affiche une promesse renouvelée dans l’évaluation des projets entrepreneuriaux présentés à l’antenne. La saison accueillera aussi des invités issus du sport et des médias : Jean-Pierre Papin, Djibril Cissé, Adil Rami, et le célèbre chef pâtissier-chocolatier Pierre Hermé, enrichissant ainsi le programme de leurs expériences. Messages privés et photos sur réseaux sociaux, validés comme preuves de licenciement Dans un arrêt du 4 octobre 2023, la COUR DE CASSATION a statué qu’un employeur peut utiliser des messages et des photographies d’un compte privé d’un réseau social pour justifier le licenciement d’un salarié. Cette décision fait suite au cas d’une infirmière licenciée pour faute grave, impliquant la consommation d’alcool et une séance photo en maillot de bain pendant son service. Bien que la salariée ait contesté, arguant que ces preuves relevaient de sa vie privée, la Cour d’appel et la Cour de cassation ont jugé ces éléments recevables. La Cour de cassation a souligné l'importance d'équilibrer le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve de l'employeur. Les preuves, malgré leur nature privée, ont été considérées indispensables et proportionnées à la défense de l'intérêt légitime de l'employeur. Cette décision met en lumière la complexité des cas où la vie privée des salariés s'entremêle avec leurs responsabilités professionnelles, notamment dans un contexte où les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus prépondérant. Déplacement express d'Elon MUSK en Israël Lors de la visite d'Elon Musk en Israël, un responsable a indiqué que Musk a « atteint un accord de principe » stipulant que Starlink, le service de satellite internet de SpaceX, ne pourra être opéré en Israël qu'avec l'approbation du gouvernement.

Ceux de TikTok Shop

Après avoir conquis le marché asiatique du « shopping social », TikTok, avec plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels aux États-Unis, s’est aventuré dans l’e-commerce via TIKTOK SHOP, lancé en septembre dernier. Cette extension intègre un onglet spécifique sur la page d’accueil, un programme de commission pour les créateurs, et des liens d’achat pour les produits présentés en direct et au sein des vidéos.

La plateforme, déjà influente dans la promotion de produits, particulièrement vêtements et cosmétiques, a vu le hashtag #tiktokmademebuyit atteindre 6 millions de publications et #tiktokshop recueillir 5 milliards de vues en 30 jours aux États-Unis.

Avec cette initiative, TikTok ambitionne de porter sa valeur de marchandise brute mondiale à 20 milliards de dollars, contre 5 milliards l’an dernier, rivalisant ainsi avec des géants comme Amazon. Toutefois, des défis politiques et des inquiétudes sur la confidentialité pourraient entraver ce plan ambitieux.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

One Click, acteur mondial dans la décarbonation de la construction et de l’industrie manufacturière, a levé 40 millions d’euros auprès de PSG Equity et InfraVia Capital Partners. L’entreprise développe des logiciels d’analyse de cycle de vie et de déclaration environnementale pour les matériaux et produits manufacturés. Elle vise à connecter toute la chaîne de valeur de la construction et applique une méthodologie scientifique pour réduire les émissions de carbone.

MOZAIC, une startup proposant une API qui facilite la division et l’automatisation des paiements entre créateurs et leurs collaborateurs, a levé 20 millions de dollars en série A auprès de Volition Capital. Cette levée de fonds porte le financement total de Mozaic à plus de 27 millions de dollars.

PHYSICSX, une startup basée à Londres qui utilise l’intelligence artificielle pour des simulations d’ingénierie dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et d’autres industries, a levé 32 millions de dollars en série A.

Sign of the times

Bilan annuel de l’investissement en Europe du fonds ATOMICO, les entreprises européennes devraient lever 42 milliards de dollars en 2023, contre 85 milliards en 2022. Seules 7 nouvelles licornes (entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars) auront émergés en 2023, par rapport à 48 en 2022 et 108 en 2021.

Ring my bell

RING CAPITAL a lancé Altitude II, son deuxième fonds de growth à impact, avec un premier closing de plus de 125 M€ et une taille cible de 250 M€. Ce fonds s’inscrit dans la stratégie d’écosystème à impact de la société, renforçant son ancrage européen avec le soutien du Fonds Européen d’Investissement et d’autres investisseurs clés. Altitude II, visant les entreprises matures à impact avec plus de 10 M€ de chiffre d’affaires, a déjà investi dans Karos, une société leader dans la décarbonation de la mobilité courte distance.

FRENCHWEB MARKET

SHEIN en bourse c’est officiel!

Le géant de la fast-fashion SHEIN a déposé de manière confidentielle un dossier pour une introduction en bourse aux États-Unis, qui pourrait avoir lieu potentiellement en 2024.

REDDIT la plateforme populaire de médias sociaux projette également une IPO dès le premier trimestre de 2024, ainsi que RUBRIK, une startup spécialisée dans la gestion des données cloud.

Comme annoncé hier sur FRENCHWEB.FR, BYTEDANCE, la société mère de TikTok, prévoit de supprimer environ 1 000 emplois et de mettre fin à presque tous ses projets de jeux.

ALIBABA a fermé son laboratoire de recherche en informatique quantique et a fait don de son équipement à l’Université de Zhejiang. Cette décision est un signe de réductions budgétaires plus larges au sein de l’entreprise, qui intervient après une restructuration de son unité cloud.

MELODIE BEDOS est nouvellement DAF et DRG du groupe Betoobee, société gestionnaire de flottes mobiles d’entreprise et concepteur de la plateforme Mobilehub. Elle accompagnera Betoobee dans sa stratégie de croissance à l’international. Auparavant, elle a exercé à des postes de directeur financier au sein de McCormick & Company.

FairMoove, agence de voyages en ligne éthique et écologique fondée par Jean-Pierre Nadir, annonce la nomination de BATHYLLE BAUDRY au poste Secrétaire générale, supervisant les pôles Finances, Juridique et RH. Avec un parcours significatif en finance et développement, notamment au Club Med en France et au Brésil, elle apporte son expertise au groupe, incluant les entités Betterfly Tourism, Double Sens et FairMoove Invest. Bathylle Baudry est diplômée de NEOMA Business School.

Adequation, PME lyonnaise spécialisée dans l’analyse des marchés résidentiels pour le secteur foncier et immobilier, a nommé NATHALIE GRASSET, directrice du digital et data. A ce poste, elle se consacrera à l’optimisation des stratégies et projets des acteurs du domaine grâce à son expertise dans le numérique.

FRANCK LEWKOWICZ est le nouveau responsable France de PubMatic France (Paris), société californienne de logiciels d’automatisation du marketing destinés aux éditeurs des médias numériques ouverts. Il est un spécialiste de la pub, ayant exercé précédemment chez France TV Publicité et chez Orange Advertising, puis comme directeur général chez Quantcast et Avent Media Group.

SIMON LOZACQ rejoint l’agence de communication Edelman France comme directeur de clientèle. Il était jusqu’alors consultant senior en communication et relations médias au sein du pôle Corporate de l’agence Rumeur Publique avec une expertise banque finance et assurance.

L’entreprise Board of Cyber, spécialisée en gestion du risque cyber, a nommé FRANCOIS SAMARCQ au poste de Director Business Strategy. Il collaborera avec Luc Declerck, Managing Director, pour définir et piloter la stratégie de croissance, ciblant particulièrement les grands comptes européens. Samarcq, fort de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur IT et diplômé de KEDGE Business School et de l’ESSEC, a précédemment dirigé les ventes chez CyberVadis et occupé le poste de Directeur commercial chez Security Scorecard.

