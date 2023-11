De l’idée à la réalité : comment l’IA générative transforme la création vidéo

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

2EMOTION , qui développe une solution en ligne de création de vidéo sans avoir besoin de compétence technique de montage, enrichie sa solution d’une brique IA pour offrir aux créateurs de nouveau moyens d’enrichir leurs vidéos.

Destiné aux professionnels du digital, 2EMOTION offre plusieurs modes de création en fonction du temps de création et de la compétence du créateur.

Il est possible de créer des vidéos à partir de templates prêts-à-l’emploi en quelques minutes comme de construire sa vidéo à partir de galeries d’animation en toute liberté. Le tout en maîtrise totale de l’identité visuelle de la marque.

2EMOTION ambitionne d’aller encore plus loin dans l’accompagnement des créateurs de vidéos en lançant son propre assistant IA. A partir d’un prompt, les professionnels pourront détailler leur brief créatif et lancer la création de plusieurs versions vidéos. Des modèles sur-mesure de vidéo qu’ils n’auront plus à personnaliser pour produire leur vidéo unique.

Au-delà de l’aspect créatif et personnalisé de la vidéo, c’est le gain de temps qui est tout aussi impressionnant. Une performance que sauront apprécier les équipes marketing et communication, qui ont toujours besoin de produire plus de vidéos pour rester visible sur leurs réseaux sociaux et le web en général.

Le champ des possibles en matière d’IA est immense et si les premières applications répondent aux besoins les plus prégnants, reste à imaginer de futures innovations fonctionnelles. L’IA peut vite offrir un avantage concurrentiel aux entreprises qui sauront s’en saisir en premier et qui travailleront avec les partenaires les plus à même de les accompagner dans ces nouveaux usages.

Pour découvrir l’IA de 2Emotion en avant-première, vous pouvez dès aujourd’hui vous inscrire pour son lancement sur la page 2Emotion.ai

Pour en parler nous recevons Nicolas Tralongo co Fondateur et dirigeant de 2EMOTION dans notre émission FRENCHWEB DIGITAL MARKETING.

Listen to « De l’idée à la réalité : comment l’IA générative transforme la création vidéo » on Spreaker.