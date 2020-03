Conférence internationale dédiée à l’écosytéme tech chinois

Date Lieu Type Prix Site Le 9 mars La Coque, Marseille Conférence Gratuit Voir le site

Après l’énorme succès de la 1ère édition en 2018 à Marseille, China Tech est de retour à Marseille ! Nous avions réuni +150 participants de 3 pays au cœur de Marseille, pour écouter +15 dirigeants internationaux du luxe, des télécoms, du tourisme, du retail et bien sûr des Fintechs. L’événement a été couvert par de nombreux médias.

China Tech 2020

2ème édition – Conférence internationale dédiée à l’écosystème tech chinois, Retail, E-commerce, Digital, Paiement, Tourisme, Luxe, Voyage, E-comerce, Logistique, Export, Services, se tiendra à Marseille le 9 mars prochain, à La Coque Centre de l’innovation et digital situé en plein coeur d’Euroméditerranée, le nouveau centre d’affaires.

Organisé par le French Chinese Center et supporté par Le Consulat de Chine à Marseille, La Coque, La French Tech Aix-Marseille, la Chambre de Commerce de Marseille, Euroméditerranée, Connect Wave, Medinsoft et de nombreux acteurs économiques de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Thèmes :

▪ 14h-15h : The modern Chinese consumer / Le consommateur chinois moderne

▪ 15h-16h : China : A cashless society / Chine : Vers une société sans espèce

▪ 16h-17h : Doing business with China – Things you need to know / Faire des affaires avec la Chine – Les choses que vous devez savoir

▪ 17h00 : Networking

Public :

L’évènement s’adresse aux entreprises, étudiants et aux commerçants de la métropole Aix-Marseille-Provence, directeurs marketing, e-commerce, travel retail, représentants d’offices de tourismes et musées qui souhaitent capter les touristes chinois et faciliter leurs expériences shopping, en proposant une solution de paiement cashless mobile familière pour les touristes chinois ou bien vendre leurs produits sur le marché chinois en physique ou sur le E-commerce chinois en plein boom !

« Cette deuxième édition de China Tech permettra aux commerçants et marques de mieux comprendre l’écosystème chinois d’aujourd’hui et ses principaux acteurs grâce à l’intervention d’experts internationaux, avec un focus sur les solutions de paiement mobile chinoises utilisées par les touristes chinois, cruciales pour les commerçants qui souhaitent capter la clientèle chinoise, mais également de découvrir les tendances et solutions pour accélérer ses affaires sur le marché chinois ; C’est l’objectif de la 2ème édition de la conférence internationale ChinaTech2020 » cite Armand Mazloumian, organisateur de la Conférence China Tech et Président Fondateur du French Chinese Center.