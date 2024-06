Connaissez vous BLACKROOM, la solution SaaS qui veut moderniser la gestion du M&A ?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

BLACKROOM, (https://www.blackroom.cc) une startup tech fondée par Gaëtan Delcroix et Mehdi Mahmoudi en 2022, annonce aujourd’hui son lancement officiel. Spécialisée dans la gestion des transactions M&A, Blackroom utilise l’intelligence artificielle pour automatiser et sécuriser les interactions entre acheteurs et vendeurs. L’entreprise vise à moderniser un marché dominé par des technologies vieillissantes et peu ergonomiques, en proposant une solution plus sécurisée et intuitive.

Les transactions M&A (fusions et acquisitions) sont des opérations complexes impliquant de nombreux acteurs et des échanges massifs de données. Ces transactions nécessitent des milliers de documents conformes aux réglementations, comme le RGPD, et posent des défis en matière de sécurité et d’efficacité. Un rapport de Deloitte prévoit que les investissements en intelligence artificielle permettront d’optimiser plus de 30 % de ce travail de front-office, permettant aux professionnels de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.

Chaque année, près de 50 000 transactions M&A se déroulent dans le monde, nécessitant des milliers de documents traités via des plateformes de dataroom. Cette dynamique montre un marché en mutation, où la demande de solutions innovantes et sécurisées comme celles proposées par Blackroom est croissante.

Pour en parler, nous recevons Gaëtan Delcroix, co fondateur et CEO de BLACKROOM

Innovation Technologique et IA

Blackroom utilise l’intelligence artificielle pour offrir des solutions avancées dans le domaine des transactions M&A. Parmi ses fonctionnalités clés, on trouve :

Anonymisation automatique des données personnelles : renforce la confidentialité et la conformité aux réglementations RGPD.

: renforce la confidentialité et la conformité aux réglementations RGPD. Analyse automatisée des documents : offre des résumés instantanés, détecte les clauses sensibles et permet de poser des questions libres pour vérifier l’exhaustivité des informations fournies.

Ces fonctionnalités réduisent considérablement le temps passé par les analystes et augmentent la sécurité des transactions.

Blackroom est née de la rencontre entre Gaëtan Delcroix, diplômé de l’ESSEC et de Centrale, et plusieurs entrepreneurs de la tech ayant déjà réussi des exits. Ensemble, ils ont identifié les lacunes des processus M&A actuels. Depuis la grande démission post-Covid et le syndrome Goldman Sachs, les banques d’investissement ont dû réinventer leur modèle économique et proposer davantage de valeur ajoutée à leurs clients.

Blackroom bénéficie du soutien de plusieurs investisseurs renommés, dont Liloye Molin, Loic Moisand, Julien Plée, Guillaume Limare et Madeleine Kallstrom. Ces investisseurs apportent leur expertise et leurs réseaux pour soutenir la croissance de la startup. La stratégie de commercialisation repose sur un réseau de partenaires en banque d’affaires qui recommandent la solution à leur clientèle, facilitant ainsi l’accès à des marchés importants, notamment aux États-Unis.