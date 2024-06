Echange marchandise entre OPEN AI et APPLE / Mauvaise nouvelle pour DASHLANE … / NETFLIX recrute un Director Social Marketing en France

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Echange marchandise entre OPEN AI et APPLE

Dans le cadre de son partenariat avec OpenAI pour intégrer ChatGPT dans ses produits (iPhone, iPad / Mac), aucune rémunération des différents acteurs ne serait prévue. Cette collaboration vise à enrichir l’expérience utilisateur tout en explorant de nouvelles opportunités de monétisation via l’abonnement payant à des chatbots.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels.

Ainsi Apple envisagerait de générer des revenus au travers d’un partage de revenus avec leurs propriétaires, un modèle calqué sur celui de l’appstore. Rappelons qu’en 2022, les développeurs ont généré un chiffre d’affaires de 1 100 milliards de dollars dans l’appstore selon une étude d’Analysis Group.

Le modèle commercial de l’App Store offre aux développeurs Apple du monde entier une plateforme de distribution qui prend en charge plus de 195 méthodes de paiement locales et 44 devises, à travers 175 vitrines. Il permet également d’atteindre des utilisateurs au-delà de ses frontières : en 2022, 54 % des apps ont été téléchargées à partir de vitrines situées en dehors du pays d’origine de leur développeur.

En moyenne, l’App Store a attiré plus de 650 millions de visiteurs hebdomadaires dans le monde en 2022, selon les données actualisées d’Apple. En 2022, les utilisateurs ont téléchargé en moyenne plus de 747 millions apps par semaine, et effectué plus de 1,5 milliard de retéléchargements.

Cela étant, APPLE ne réaliserait que 27 milliards de dollars de revenus sur l’appstore, la firme de Cupertino trouvant là surtout le moyen de proposer une offre étoffée qu’elle peut maitriser au sein d’une plateforme technique qui offre un maximum de sécurité et une expérience d’usage homogène aux utilisateurs de ses produits hardware.

OPEN AI un chiffre d’affaires qui décolle au bout de 9 ans et 11,3 milliards de dollars levés.

Selon THE INFORMATION, lors d’une réunion interne qui s’est tenue hier, Sam Altman aurait annoncé à ses équipes que le chiffre d’affaires annuel d’OpenAI aurait atteint 3,4 milliards de dollars, en hausse par rapport à 1,6 milliard de dollars fin 2023. Ces revenus proviennent des abonnements à ses chatbots et des frais d’API, un chiffre qui témoigne de la dynamique engagée par la startup. Néanmoins aucune information sur la structure de coût et la rentabilité n’ont filtrés.

Mauvaise nouvelle pour DASHLANE, OTTER, ou encore BEZEL

La nouvelle version de de MAC OS annoncée lors de la WWDC 2024 intègrera nativement les fonctionnalités de ses différentes app. Un risque auquel se confrontent de nombreuses startups, et connu sous le terme de sherlocking. Ainsi le nouveau gestionnaire de mot de passe d’APPLE vient supplanter des solutions comme DASHLANE ou 1PASSWORD, il en va de même avec la toute nouvelle fonction d’enregistrement des appels téléphoniques, que peuvent réaliser des app comme TAPEACAL ou TRUECALLER, ou encore la fonction de mirroring d’écran proposée par BEZEL et désormais nativement inscrite dans l’OS

La spatial tech a le vent en poupe

Vast, pionnier des technologies d’habitation spatiale, et The Exploration Company, opérateur de la capsule spatiale réutilisable Nyx, ont signé un accord de services de fret pour une mission en 2028 vers la station spatiale Haven de Vast. Walther Pelzer, Directeur général de l’Agence Spatiale Allemande, et Bale Dalton, Chef de cabinet de la NASA, ont assisté à la cérémonie de signature. Nyx transportera plus de 4 000 kg vers Haven et ramènera 2 600 kg de charge utile vers la Terre. Ce partenariat renforce la coopération américano-européenne dans le vol spatial habité et soutient le développement d’une économie en orbite terrestre basse.

L’IA au service de la découverte de talents sportifs au Sénégal

Au point Presse d’Intel à Paris ce mardi sur le partenariat de l’entreprise US avec le Comité International Olympique, a été évoqué une nouvelle application d’identification de talents sportifs, alimentée par une technologie IA de la firme, testée au printemps au Sénégal. Cette solution utilise tout appareil équipé d’une caméra pour détecter les futurs champions sportifs. Les résultats sont prometteurs : plus de 40 jeunes athlètes potentiels (parmi 1000 enfants) pour les JO ont été identifiés. Intel a visité plusieurs villages, utilisant l’IA pour évaluer les capacités athlétiques des enfants en filmant leurs performances. Si la détection de talents permet d’orienter les parents vers les sports où leurs enfants pourraient exceller, la dimension éthique d’un tel projet interroge.

Le Japon a adopté une loi interdisant à Apple et Google de restreindre la vente d’applications et de services tiers concurrents de leurs offres natives sur iOS et Android.

+ LA MINUTE CYBER

L'Allemagne renforce sa défense avec une cyberarmée Face à l'intensification des cyberattaques, l'Allemagne a annoncé la création d'une nouvelle division militaire spécialisée : le Service allemand de cybersécurité et d'information (CIR). Cette 4e branche indépendante des forces armées concentrera ses efforts sur la lutte contre les menaces hybrides, incluant les opérations de désinformation et la guerre électronique. En vue de respecter les objectifs de dépenses de l'OTAN, la Bundeswehr prévoit une augmentation budgétaire de 7,06 milliards de dollars pour 2025. L'UE soutient les startups de défense dans un paquet d'1 milliard d'EUR La Commission européenne investit de 1,031 milliard d'EUR via le Fonds européen de la défense (FED) pour financer 54 projets de recherche et développement en défense dont des projets majeurs cyber. Parmi ces projets, 4 initiatives visent spécifiquement à transférer des innovations civiles vers le secteur de la défense. Le projet MaJoR, par exemple, combinera développement technologique et soutien financier à court terme pour jusqu'à 60 startups et PME. En 2023, 42 % des entités financées sont des PME, soulignant l'engagement de l'UE à inclure les petites entreprises dans le développement de capacités critiques en défense. + NUMBERS

Les habitudes de consommation de la Génération Z

Selon une étude réalisée en novembre et décembre 2023 aux Etats-Unis, près d’un tiers (32,0 %) des jeunes Américains de la Génération Z ont dépensé entre 101 et 500 dollars en produits de beauté en ligne au cours de l’année passée, et environ un quart (24,8 %) ont dépensé entre 501 et 1 000 dollars. Par ailleurs, 62,8 % de cette génération achètent des produits de beauté en ligne au moins une fois par mois, et 21,2 % le font une fois par semaine ou plus. Pour les vêtements, 42,0 % des Gen Z ont découvert leur dernier achat en magasin. Concernant les produits alimentaires, cette génération privilégie les moteurs de recherche et les réseaux sociaux pour découvrir de nouveaux produits.

+ LEVEES DE FONDS

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Canary Technologies, spécialisée dans les outils de gestion des clients pour hôtels, a levé 50 millions de dollars lors d’un financement de série C dirigé par Insight Partners. Ce nouveau tour de table porte le total des fonds levés par l’entreprise à près de 100 millions de dollars.

+ FRENCHWEB VC

Parquest a bouclé la levée de son nouveau fonds Parquest III, atteignant 414 millions d’euros. Le nouveau fonds regroupe les investisseurs historiques de Parquest, ainsi qu’une quinzaine de nouveaux investisseurs de premier plan français et internationaux. Parquest III investira jusqu’à 100 millions d’euros par opération et a déjà engagé 25 % du fonds avec trois investissements réalisés et un quatrième en cours de finalisation.

+ ACQUISITION

EQUATIV fusionne avec Sharethrough

1 an après l’arrivée de BRIDGEPOINT comme investisseur principal, Equativ (ex smartadserver) annonce sa fusion avec Sharethrough, une plateforme technologique publicitaire équivalente.

Sur le plan fonctionnel, ce nouvel acteur propose des solutions avancées de publicité vidéo pour TV connectées, maximisation de l’attention des utilisateurs . Equativ Buyer Connect facilitera les transactions publicitaires et proposera des solutions de ciblage sans cookie pour atteindre des audiences qualifiées.

Cette union vise à établir l’une des plus grandes places de marché publicitaire digitale mondiale, permettant aux annonceurs, éditeurs de contenus et partenaires technologiques d’optimiser la valeur et la portée de leurs campagnes programmatiques.

Avec plus de 720 employés dans 18 pays et un chiffre d’affaires net récurrent combiné de plus de 200 millions de dollars, cette fusion veut s’inscrire comme une alternative indépendante et intégrée aux géants du web.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Broadcom a annoncé une hausse de 43% de ses revenus au deuxième trimestre, atteignant 12,49 milliards de dollars. La société a relevé ses prévisions de revenus pour l’année fiscale 2024 et a annoncé un split d’actions de 10 pour 1. Suite à ces annonces, le cours de l’action AVGO a bondi de plus de 9% après la cloture des marchés.

Rubrik a annoncé une augmentation de 38 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant 187,3 millions de dollars. Le revenu annuel récurrent (ARR) a augmenté de 46 % pour atteindre 856,1 millions de dollars.

JULIE BOIREL est nommée responsable des relations investisseurs chez Ring Capital. Diplômée en gestion de portefeuille de l’université Paris-Est Créteil, elle a débuté sa carrière chez Franklin Templeton Investments en 2015, avant de travailler chez Métropole Gestion et UBS.

La société de conseil SII a nommé THIBAUD CLÉMENT à la direction de l’agence francilienne dédiée à l’Engineering et la Cybersécurité. Âgé de 38 ans, Clément a rejoint SII il y a 14 ans après un diplôme d’ingénieur à l’ESEO et une 1re expérience commerciale. Il a successivement dirigé le secteur Aérospatial et Défense et lancé une entité cybersécurité. Il reportera à Cédric Perier, Directeur régional Centre & Île de France.

Jean-Marc Gonon cède la direction de Wisper 5éditeur de logiciel de virtualisation de poste de travail à ÉRIC SELE, chargé de développer l’entreprise à l’international. Sèle, avec une solide expérience dans les télécoms et les infrastructures IT, a dirigé RXL Consult pendant 9 ans. Il a également présidé Genymobil et occupé des postes clés chez Ciena.

