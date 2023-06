Connaissez-vous Collect, la startup BtoB d’Alex Delivet pour vous aider dans la gestion de documents?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Entrepreneur dans l’âme, Alex Delivet a fondé Collect en août 2019 pour répondre à un besoin des entreprises: la récupération de documents et d’informations. À l’origine, la startup collectait pour les entreprises des documents auprès de leurs clients en automatisant les demandes et en gérant les relances pour obtenir ces documents à temps. Depuis, la startup a étendu son offre à la collecte de données et prévoit d’étendre encore son champ d’activité.

« Nous sommes en train d’ajouter une partie signature électronique, qui est très demandée par nos clients, d’avoir la possibilité de signer un contrat ou de capturer du paiement, par exemple grâce à une intégration avec Stripe », confie Alex Delivet.

Diplômé de l’ISG, il co fonde sa première startup AperoEntrepreneurs en 2010, avant de lancer la marketplace tripXP.com, qu’il dirige jusqu’en 2013. Peu après, il intègre le startup studio eFounders en tant que Chief Operations et se lance de nouveau dans l’entrepreneuriat en parallèle, avec B2B Rocks, qu’il quitte en 2018.

Retrouvez l’interview d’Alex Delivet, fondateur de Collect, au micro de Richard Menneveux :