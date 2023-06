ALIBABA nomme un nouveau CEO / l’Allemagne fait un très gros chèque à INTEL / BYJU’S supprime des centaines d’emplois…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Daniel Zhang, président-directeur général d’ALIBABA depuis 8 ans, cède sa place à Joseph Tsai (actuel vice-président exécutif d’Alibaba) en tant que président, et à Eddie Wu (actuel président de Taobao et Tmall d’Alibaba) en tant que PDG et directeur du conseil d’administration.

Ces nominations s’inscrivent dans le plan de restructuration d’Alibaba. Le géant du e-commerce chinois a en effet annoncé en mars la plus grande restructuration de son histoire, avec la division en six entités distinctes de ses activités.

Daniel Zhang se concentrera désormais sur la direction du groupe « cloud intelligence » d’Alibaba, qui comprend l’activité « cloud computing » de l’entreprise.

BYJU’S supprime 500 à 1 000 emplois supplémentaires au sein de l’entreprise. Le géant indien de l’EdTech supprime des postes dans des départements tels que la logistique, la formation, les ventes et la finance. Byju’s a déjà supprimer 3 000 postes durant l’année afin d’améliorer ses finances.

L'Allemagne a accepté de faire un très gros chèque au géant américain des semi-conducteurs INTEL , faisant passer à près de 10 milliards d'euros, soit quelque 3 milliards de plus que prévu, la subvention pour lancer un important projet d'usine dans le pays. La subvention « passe de 6,8 milliards à 9,9 milliards d'euros », a indiqué lundi une source gouvernementale alors que la coalition d'Olaf Scholz était elle-même divisée sur la question. Annoncée en mars 2022, la construction de l'usine de Magdebourg (centre-est), qui devait commencer au premier semestre, n'a toujours pas commencé, Intel invoquant des surcoûts liés à l'inflation. Déjà 85% des internautes connaissent l'existence des IA génératives comme chatGPT, 51% les ont testées et 73% de ceux qui les connaissent font confiance aux contenus qu'elles produisent, indique un sondage en ligne mené par Capgemini en Amérique du Nord, Europe et Asie en avril. Ce très haut niveau de confiance, similaire dans toutes les classes d'âge, s'accompagne d'une indifférence vis-à-vis des risques potentiels, qu'il s'agisse de cyberattaques et de « deepfakes » (des images manipulées de façon numérique qui sont très réalistes).

, faisant passer à près de 10 milliards d’euros, soit quelque 3 milliards de plus que prévu, la subvention pour lancer un important projet d’usine dans le pays. La subvention « passe de 6,8 milliards à 9,9 milliards d’euros », a indiqué lundi une source gouvernementale alors que la coalition d’Olaf Scholz était elle-même divisée sur la question. Annoncée en mars 2022, la construction de l’usine de Magdebourg (centre-est), qui devait commencer au premier semestre, n’a toujours pas commencé, Intel invoquant des surcoûts liés à l’inflation. Déjà 85% des internautes connaissent l’existence des IA génératives comme chatGPT, 51% les ont testées et 73% de ceux qui les connaissent font confiance aux contenus qu’elles produisent, indique un sondage en ligne mené par Capgemini en Amérique du Nord, Europe et Asie en avril. Ce très haut niveau de confiance, similaire dans toutes les classes d’âge, s’accompagne d’une indifférence vis-à-vis des risques potentiels, qu’il s’agisse de cyberattaques et de « deepfakes » (des images manipulées de façon numérique qui sont très réalistes).

Devenir autonome dans la création de ses contenus vidéos. Voici l’objectif de plus en plus de communicants aujourd’hui. Dans un monde ultra connecté où le temps s’accélère, comment maximiser ses chances de voir son contenu lu et regardé ? La réponse, vous la connaissez : en retravaillant la forme des contenus pour les rendre à la fois plus accessibles et plus agréables à regarder ! Donner envie de s’informer, d’apprendre et de comprendre.

La startup Arrago obtient 5 millions d’euros de fonds propres auprès d’investisseurs renommés de la FinTech, tels que Didier Valet et Roger Tjong, mais également auprès des fonds européens LO Capital et Obotritia Capital. En plus de ces fonds propres, l’entreprise a sécurisé 50 millions d’euros en dette pour renforcer sa capacité de financement.

YELLOW , une société de financement d’actifs pour l’énergie solaire et les appareils numériques en Afrique, a levé 14 millions de dollars de financement de série B dans un tour de table mené par Convergence Partners avec la participation de l’Energy Entrepreneurs Growth Fund, géré par Triple Jump.



Connaissez-vous Platform.sh, l’un des acteurs emblématiques du cloud en France?

Depuis sa fondation en 2010 par Ori Pekelman, Damien Tournoud et Frédéric Plais, Platform.sh a su se faire une place de choix tant en Europe qu’à l’étranger. Cette entreprise française, qui dispose de bureaux à Paris et à San Francisco, est née au sein de Commerce Guys, l’éditeur de Drupal Commerce et de sa place de marché de modules complémentaires. En 2014, elle a pris son indépendance et a depuis lors accompagné les équipes responsables de sites e-commerce, de sites média et d’applications à fort trafic pour concentrer leurs efforts sur le développement et l’amélioration de leurs flottes d’applications et de sites web.

Jean-François Théard , Directeur Business ITS de Konica Minolta France, nommé président de PARTITIO.



