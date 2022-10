Connaissez vous CrowdSec, le waze des firewalls?

C’est l’une des startups cybersecurité les plus en vue du moment. CrowdSec, une startup française qui déploie une plateforme de cybersécurité automatisée.

Un « Waze des firewall »

Lancé en 2020 par les experts en cybersécurité, Philippe Humeau, Laurent Soubrevilla et Thibault Koechlin, CrowdSec est né du constat qu’il manquait une approche participative dans le secteur de la cybersécurité. « Avec mon équipe, nous faisions beaucoup de tests d’intrusion », explique Philippe Humeau, CEO de la startup. « Nous avons voulu créer une plateforme de cybersécurité automatisée, une sorte de ‘Waze des firewall’, de sorte que lorsqu’un utilisateur est attaqué, tout le monde peut être mis au courant de qui l’a attaqué, quand et pourquoi. »

Contrairement aux systèmes de protection individuels, la plateforme utilise une approche de crowdsourcing en créant un réseau pour identifier et bloquer des hackers où qu’ils se situent dans le monde. CrowdSec ambitionne désormais d’étendre son réseau et de se déployer aux États-Unis. « 60% de cette levée de fonds sera consacrée au marketing pour se faire connaître à une plus large échelle », indique Philippe Humeau. « Il est aussi très important pour nous de s’attaquer au marché américain car c’est le marché le plus important au monde en matière de cybersécurité ».

Crowdsec vient de lever 14 millions d’euros auprès de Supernova Invest, avec la participation de son investisseur historique Breega. Ce nouveau tour de table doit permettre à CrowdSec de s’attaquer au marché américain et de décupler son réseau d’utilisateurs. Pour rappel, la startup avait levé 4 millions d’euros auprès de Breega en mai 2021.

Retrouvez l’interview complète de Philippe Humeau, co-fondateur et CEO de CrowdSec :

Listen to « FUTURE OF CYBERSECURITY » on Spreaker.