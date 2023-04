Connaissez-vous DataDome, solution de protection contre les bots et la fraude en ligne?

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Lancé en 2015 par Benjamin Fabre et Fabien Grenier, deux serials entrepreneurs, DataDome permet aux entreprises de détecter et contrer les attaques ciblant les applications mobiles, les sites Web et les API. La solution promet de protéger ses clients contre le piratage de comptes, le vol de données, la fraude au paiement, les attaques par déni de service (DDoS), le « credential stuffing », et autres menaces liées aux bots et aux fraudeurs.

Une solution qui séduit des centaines de clients dans le monde. « Aujourd’hui, nous avons plus de 300 entreprises clientes », commente Benjamin Fabre, CEO de DataDome. « Les États-Unis sont notre premier marché en termes de revenus (il représente plus de 50% de nos revenus), viennent ensuite l’Europe puis l’Asie ». Parmi ses clients français, on peut citer notamment Blablacar, LaFourchette et SNCF Connect.

DataDome a récemment levé 42 millions de dollars en série C auprès d’InfraVia Growth, avec la participation d’investisseurs existants dont Elephant et ISAI. Ce tour de table fait suite à une série B de 30 millions d’euros menée en juin 2021. L’entreprise ambitionne désormais de poursuivre son expansion internationale. « Une bonne partie de cette levée sera investie en produit et R&D », confie le CEO de l’entreprise. « On a également des enjeux en termes de marketing et de forces commerciales, pour s’assurer d’avoir la visibilité liée à notre taille. Nous investissons massivement dans les évènements de cybersécurité aux États-Unis et en France. »

