Down Round / Super.com / WeWork / Grimes

Down round, la fuite en avant des licornes

Selon les chiffres relevés par Pitchbook, les downrounds (levées de fonds à une valorisation inférieure à celle du précédent tour) montent en puissance depuis 2022, avec un pic au 1er trimestre à 7,5%, chiffre qui devrait selon les analystes augmenter dans les prochains mois.

Si les tours de tables prennent plus de temps que par le passé, de nombreuses licornes retarderaient à tout prix leur prochain tour de financement en réduisant la voilure de manière drastique et/ou en alimentant leurs trésoreries au moyen d’emprunts.

Avant crise, les tours de table s’enchainaient un rythme annuel. Plus d’un tiers des licornes n’ont pas levé de capitaux depuis 2021 et vont devoir très prochainement se confronter à une réalité arithmetique. Stripe, et Klarna ont franchi le rubicon sans trop d’états d’ame

150 euros version Super App

Initialement pensée comme une carte de cashback, Super.com se transforme en super app des promotions et bonnes affaires. Un pivot qui intervient à un momentum parfait pour la startup qui annonce un nouveau tour de financement de 85 millions de dollars auprès d’Inovia Capital, et de nombreux business angels.

WeWork bientôt viré de la bourse?

C’est l’avertissement que la startup a été obligé d’indiquer par voie de communiqué de presse la semaine dernière en raison d’une cotation inférieure à 1$ pendant plus de 30 jours consécutifs. La valorisation de WeWork a plongé de 47 milliards de dollars (valo papier) à une capitalisation en bourse qui était hier de 344,8 millions de dollars, une douche froide pour les petits actionnaires entrés au plus fort de la valorisation.

La chanteuse Grimes a le sens du business

Alors que la chanson générée par l’IA « Heart on My Sleeve » avec la voix synthétisée de Drake et The Weeknd, la pop star Grimes a invité ses fans à créer de la musique avec sa voix.

Dans un tweet elle indique : « Je partagerai à parts égales les redevances à 50 % pour toute chanson générée par l’IA utilisant ma voix et qui connaîtra un succès. Même accord que celui que j’ai avec tout artiste avec qui je collabore. N’hésitez pas à utiliser ma voix sans aucune pénalité. Je n’ai pas de label ni d’obligations légales. »

Les régions FrenchTech font leur TOP 50 des scale up

Alors que le Next40/FT120 devraient être revu pour leur prochain palmarès afin de mieux intégrer les startups qui font du chiffre d’affaires versus celles qui lèvent le plus de capitaux. 5 FrenchTech régionales ont décidé de prendre l’initiative pour mettre en avant leurs meilleures entreprises à l’instar de Firecell, You Stock, Gamestream, Miraxess, Cleverconnect, Vade, Bfore.Ai, Neocean, Clim8, Y-Brush