Connaissez vous la startup ECHOPEN, et sa sonde d’échographie ultraportable?

En 2020, Olivier de Fresnoye, en collaboration avec le médecin Mehdi Benchoufi, a fondé la start-up EchOpen, (https://www.echopen.com) spécialisée dans la fabrication de sondes d’échographie ultraportables. EchOpen vise à rendre l’imagerie médicale accessible à un plus grand nombre de personnes à travers le monde.

Une expérience personnelle à l’origine du projet

Olivier de Fresnoye a eu l’idée de créer EchOpen suite à une expérience personnelle marquante. Alors qu’il travaillait pour une ONG au Cambodge, il a contracté une maladie grave. « Si le médecin qui m’a soigné à l’époque n’avait pas eu d’échographe, je ne serais plus là aujourd’hui ». Cette expérience l’a poussé, avec son associé Mehdi Benchoufi, à vouloir démocratiser l’accès à l’imagerie médicale en créant une sonde de 400 grammes qui se connecte à un smartphone. Grâce à ses trois fréquences, cette sonde permet de visualiser l’essentiel des structures anatomiques des patients.

Un défi majeur pour le système de soins

L’accès à l’imagerie médicale est un défi majeur pour le système de soins français. Seulement 4 % des médecins généralistes en France sont équipés de ce type d’équipement, contre 60 % en Allemagne. Le principal frein est le coût initial d’achat de l’instrument. EchOpen vise à rendre ces dispositifs accessibles en les proposant à un prix inférieur à 1 000 euros, permettant ainsi à chaque médecin de s’équiper d’une sonde d’échographie personnelle. Selon l’Organisation mondiale de la santé, deux tiers de la population mondiale n’ont pas accès à l’imagerie médicale. Pourtant, son usage peut corriger 50 % des diagnostics au cours d’une consultation et l’examen prend moins de cinq minutes.

Une solution innovante et abordable

La sonde echOpen O1, fruit d’une collaboration étroite avec une vaste communauté de médecins, est conçue pour être un outil d’examen clinique robuste, pratique et abordable. À moins de 1 000 euros, cette sonde ultraportable se connecte sans fil à un smartphone via une application Android ou iOS. Elle permet de détecter les premiers symptômes et d’alerter sur des anomalies potentielles, sans remplacer les systèmes échographiques de diagnostic complexes des radiologues. Avec un boîtier de 400 grammes, la sonde peut enregistrer des photos ou des vidéos, permettant de conserver ou de partager les résultats de manière sécurisée.

Un partenariat stratégique avec l’AP-HP

L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) est un partenaire stratégique d’EchOpen, ayant investi au même titre qu’une dizaine d’autres actionnaires, incluant des dirigeants de grands groupes français. Ce partenariat permet à EchOpen de bénéficier des connaissances médicales d’une structure extrêmement diversifiée et multidisciplinaire. « L’AP-HP, c’est 38 hôpitaux et 12 000 médecins », précise de Fresnoye.

Pour soutenir son expansion, EchOpen cherche à lever plusieurs dizaines de millions d’euros. Cet investissement est destiné à financer l’augmentation de la capacité de production industrielle et à renforcer l’équipe actuelle de 30 collaborateurs, notamment des développeurs et commerciaux, afin de se déployer en France et à l’international.

EchOpen a obtenu le marquage CE en décembre dernier, ce qui a permis de lancer la commercialisation de sa sonde dès janvier. Cette année, la start-up vise un chiffre d’affaires de 1 million d’euros. Le dispositif sera d’abord commercialisé dans quelques « services pilotes » au premier trimestre 2024, avec une production en série prévue ce trimestre

Le rêve de croissance d’EchOpen est ambitieux : équiper un maximum de professionnels de santé en France, en Europe et dans le monde. L’objectif est qu’une consultation sur quatre utilise leur dispositif pour améliorer la prise en charge des patients.