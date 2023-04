Connaissez-vous ELYN, la startup qui veut démocratiser le « try before you buy » chez les marques?

Essayer avant d’acheter (try-before-you-buy), c’est ce que proposent les géants Amazon et Zalando aux consommateurs, et c’est l’offre que la startup Elyn souhaite démocratiser chez les marques. Lancé en 2022 par Hamza Sentissi et El Mehdi Hachad, Elyn s’adresse aux marques qui souhaitent renouveler l’expérience client en permettant d’essayer ses achats en ligne avant de les payer. L’entreprise permet également aux marchands de proposer des services de retours avancés, comme des échanges instantanés, en ligne.

« Le client va avoir 5 jours pour essayer et 3 jours pour renvoyer la commande, afin que le retour en stock se fasse le plus rapidement possible pour le marchand », explique El Mehdi Hachad, CEO d’Elyn. « Aujourd’hui la barrière est principalement technologique, ce sont d’énormes boîtes Tech comme Amazon et Zalando qui en sont capables, contrairement aux autres marques. C’est là où on intervient, avec une solution technologique clé en main pour mettre en place ce service ».

La startup revendique un peu plus d’une vingtaine de clients, principalement des marques de modes matures ou des DNVB.

Pour rappel, Elyn a récemment levé 2,5 millions d’euros auprès de Headline et Arc, le programme Seed et Pre-Seed de Sequoia Capital, avec la participation de business angels comme Motier Ventures (Family Office des propriétaires des Galeries Lafayette), Michaël Benabou (Veepee & Financière Saint James) ou encore Marc Ménasé (Founders Future). Ce tour de table va permettre à la startup de doubler ses effectifs d’ici la fin de l’année et de développer sa solution dans l’hexagone avant d’attaquer l’international.

Retrouvez l’interview complète d’El Mehdi Hachad, co-fondateur et CEO d’Elyn :