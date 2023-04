Clap de fin pour Milkrun / Twitter devient X / Mauvaise série pour les frères Winklevoss

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Clap de fin pour Milkrun 2 ans après avoir levé plus de 75 millions de dollars

La société de livraison en moins de 20 minutes MilkRun vient d’annoncer qu’elle fermera ses portes et licenciera tout son personnel et ses livreurs d’ici vendredi prochain et ce en raison de la détérioration des conditions économiques qui n’ont pas permis à la startup de lever de nouveaux capitaux.

« Depuis que nous avons annoncé nos changements structurels en février, les conditions économiques et les marchés de capitaux ont continué de se détériorer et, bien que l’entreprise ait continué à bien se porter, nous pensons fermement que c’est la bonne décision dans le contexte actuel.” indique le fondateur de MilkRun Dany Milham dans un mail à ses 400 collaborateurs.

Un rapprochement avec Uber ou l’acteur historique de la distribution en Australie Coles a malheureusement échoué.La société avait réalisé un tour de financement plus de 75 millions de dollars auprès notamment de Tiger Global Management début 2022.

Deux autres startups sur le même modèle, Voly et Send ont arrêté leurs activités l’an passé

On ne l’aura pas appris au détour d’un tweet

Mais Twitter c’est fini, ou plutot Twitter Inc qui vient de se fondre dans X corp une autre société détenue par Elon Musk, une holding associée à deux autres sociétés X Holding II et X Holding III. X Holding I porte l’activité de Twitter, X Holding III porterait les prêts consentis à Elon Musk pour l’acquisition de Twitter, le tout installé dans le Delaware. Pourquoi en parler? Elon s’est fait bien discret à ce sujet et

Mauvaise série pour les frères Winklevoss

Les frères milliardaires Tyler et Cameron Winklevoss ont prêté 100 millions de dollars à leur bourse de crypto-monnaies, Gemini Trust Co., qui a connu de nombreux problèmes pendant la baisse du marché des actifs numériques.

Gemini recherchait des financements auprès de nouveaux investisseurs, n’a pas réussi à convaincre. Le financement de capital-risque pour les startups de crypto-monnaies a considérablement diminué, chutant de 80% à 2,4 milliards de dollars au premier trimestre par rapport à la même période de l’année dernière, selon PitchBook.

Gemini enchaine les difficultés pendant la baisse du marché des crypto-monnaies, avec des poursuites engagées par la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission.

Après l’effondrement de FTX, le prêteur de crypto-monnaies Genesis Global Holdco, qui était le seul partenaire de Gemini sur son produit de prêt Gemini Earn, a fait faillite, obligeant Genesis a geler les retraits en novembre laissant ainsi 900 millions de dollars d’argent de clients en suspens.

Cela a entraîné une dispute entre les jumeaux Winklevoss et Barry Silbert, PDG de Digital Currency Group, la société mère de Genesis.

En février, les deux parties ont conclu un accord selon lequel Gemini contribuerait jusqu’à 100 millions de dollars pour résoudre le différend.

Emirates Telecommunications Group monte au capital de Careem

Emirates Telecommunications Group essaie de se réinventer en tant qu’investisseur et monte au capital de Careem. La société de télécommunications émiratie vise les startups pour assurer son développement.

Cette fois çi, Emirates Telecommunications Group, a signé un accord avec Uber et sa filiale Careem pour prendre une participation de 50,03 % dans la super-application développée par Careem.

Le montant de la transaction s’élève à 400 millions de dollars.

Rappelons que les super-applications permettent aux clients d’accéder à une gamme de services sur une seule plateforme, tels que la livraison de nourriture, les transferts d’argent et les services à la personne.

Careem utilisera les capitaux levées pour étendre ses services dans les 10 pays où elle opère. La société avait commencé à lever des fonds pour sa super-application il y a plus d’un an, mais le financement des entreprises technologiques est devenu plus difficile après la fin de la période de taux d’intérêt bas.

Les baisses de ventes d’ordinateurs en forte baisse au 1er trimestre

Les expéditions de PC traditionnels ont connu une forte baisse au premier trimestre 2023, en raison d’une demande faible, d’un excédent de stocks et d’une dégradation du contexte macroéconomique. Les expéditions mondiales ont diminué de 29,0% par rapport à la même période en 2022, pour atteindre 56,9 millions d’unités, selon les résultats préliminaires du suivi trimestriel des dispositifs informatiques personnels de l’IDC. Cette baisse marque également un retour aux tendances d’avant la pandémie de COVID-19, avec des niveaux d’expéditions inférieurs à ceux des premiers trimestres de 2018 et 2019.

Malgré la diminution des stocks ces derniers mois, ils restent encore largement supérieurs à la norme de quatre à six semaines, ce qui laisse présager une persistance des niveaux élevés jusqu’au milieu, voire la fin, de l’année. Les fabricants de PC sont donc en train de revoir leurs plans pour le reste de l’année, et certains ont commencé à commander des Chromebooks en prévision d’une augmentation des coûts de licence. La baisse des expéditions de PC devrait continuer dans les mois à venir, mais une reprise de la croissance est attendue en fin d’année, grâce à une amélioration de la situation économique mondiale et à la perspective d’une mise à niveau vers Windows 11 pour de nombreux utilisateurs.

D’ici 2024, la base installée de PC vieillissante devrait commencer à être renouvelée, ce qui pourrait relancer la demande si l’économie mondiale se redresse. Toutefois, si la récession persiste dans certains marchés clés, la reprise pourrait être plus difficile que prévu.

Les résultats publiés par l’IDC recensant les ventes de PC dans le monde au premier trimestre de 2023 sont inquiétants pour les entreprises de ce secteur. En effet, les ventes combinées de toutes les entreprises ont chuté de 29 % par rapport au premier trimestre de 2022, avec un total de 56,9 millions d’unités expédiées. Même Apple, dont les ventes de Mac ont tendance à être plus stables, a été touchée par cette baisse, avec une chute de 40,5 % des expéditions de Mac, passant de 6,9 millions d’unités au T1 2022 à 4,1 millions d’unités au T1 2023. Cette chute est plus importante que celle observée chez les autres grandes marques, telles que Lenovo, HP, Dell, Asus.

Kite surfe sur la vague des aggrégateurs eCommerce.

Créé en 2022 par Rob Solomon, Kite est un aggrégateur eCommerce que son fondateur veut de nouvelle génération. Sur le même modèle que le français Branded, Kite fait l’acquisition de marques à fort potentiel en eCommerce et en assure le développement grace à une plateforme technologique et marketing. Kite ne communique pas sur les marques en portefeuille mais aurait déjà fait l’acquisition d’une marque dans le fitness. Financé par Blackstone et Juxtapose la société vient de boucler son premier tour de 200 millions de dollars.

Si vous souhaitez en savoir plus nous vous invitons à revoir notre masterclass avec Pierre Poignant le fondateur de Branded, qui a de son coté levé plus de 150 millions d’euros.