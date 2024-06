Connaissez vous EXPLAIN, la startup qui veut simplifier la lecture des appels d’offres du secteur public ?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

eXplain (https://www.explain.fr) développe une solution est spécifiquement conçue pour les professionnels travaillant avec le secteur public, et vise à simplifier et améliorer leurs interactions avec les administrations en leur fournissant une grille de lecture et des analyses facilement compréhensible des appels d’offres du secteur public.

Fondée en 2013 par Guillaume Liegey, Arthur Muller et Vincent Pons, eXplain est née de l’expérience acquise lors des campagnes politiques avec LMP, un logiciel de mobilisation électorale utilisé par des figures politiques comme François Hollande et Emmanuel Macron. En 2020, l’entreprise a décidé de pivoter pour se concentrer sur l’utilisation des données publiques, s’éloignant ainsi des campagnes politiques.

L’année 2019 a marqué un tournant pour eXplain, qui a remporté le concours I-Nov. Cette victoire a permis de financer le développement de la première IA dédiée aux données publiques. Entre 2020 et 2021, les développeurs d’eXplain ont formé leurs modèles sur des dizaines de milliers de documents publics, rendant accessibles et analysables plus de 50 millions de documents issus des collectivités locales, des gouvernements et des journaux locaux. Pendant cette période, l’équipe produit a également mené des centaines d’interviews avec des professionnels pour comprendre les défis des marchés publics et concevoir une solution adaptée à leurs besoins.

La proposition de valeur d’eXplain repose sur l’application des Large Language Models aux données publiques, répondant ainsi aux besoins croissants de traitement automatisé des informations administratives. En rendant plus de 50 millions de documents accessibles et analysables, eXplain permet aux professionnels de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, libérant ainsi du temps pour des missions plus importantes. Cette technologie permet également de détecter les informations clés dans les documents administratifs, fournissant des informations précieuses aux entreprises en interaction avec les administrations publiques.

En 2022, eXplain lance la commercialisation de sa solution, attirant rapidement des clients majeurs dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement, des télécommunications et du BTP. Les utilisateurs ont constaté des gains de productivité significatifs, traitant trois fois plus d’informations en cinq fois moins de temps, et économisant en moyenne 10 heures par semaine.

En 2023, eXplain connait une forte traction commerciale avec plus de 60 clients, dont un quart sont des entreprises du CAC 40. Pour soutenir cette croissance, l’entreprise a levé 6 millions d’euros auprès d’investisseurs tels qu’ARJO, Holnest et Odyssée Venture, portant le financement total à 10 millions d’euros. Parmi les actionnaires figure une personnalité de l’écosystème Frenchtech avec Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique, qui a investi dans eXplain dès 2020.

L’équipe fondatrice d’eXplain, composée de Guillaume Liegey, Arthur Muller et Vincent Pons, compte 40 personnes aux compétences variées, couvrant le développement, l’intelligence artificielle, les ventes, le marketing et le design.