[SERIE A] 10 millions d’euros pour CONTINUITY, pour aider les assureurs à mieux évaluer l’exposition aux risques de leurs clients.

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Fondée en 2019 par Benoît Pastorelli, Pierre Beauhaire et Antoine Sinton, CONTINUITY (https://www.continuity-tech.ai) se positionne comme un partenaire technologique pour les assureurs professionnels et entreprises. Avec une approche centrée sur l’agrégation et l’analyse des données via l’intelligence artificielle, Continuity propose des solutions SaaS (Software as a Service) qui améliorent la précision et la réactivité dans la gestion des risques.

Selon Benoît Pastorelli, CEO de Continuity, la création de la start-up répond à un besoin crucial du secteur de l’assurance : la connaissance client. « Il y avait une vraie problématique de connaissance client, à la fois au moment de la souscription et durant toute la durée de vie du contrat, qui peut durer de 7 à 10 ans », explique-t-il. En utilisant des données ouvertes (open data) et des technologies avancées de machine learning, Continuity permet aux assureurs de mieux connaître et suivre leurs clients, garantissant ainsi une couverture plus adéquate.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

Continuity se distingue par l’utilisation de technologies comme le traitement naturel du langage (NLP) et la vision par ordinateur (computer vision) pour analyser les risques. Avec plus de 15 modèles de machine learning en production, la start-up offre une solution puissante pour la classification des activités, la détection des risques à partir de photos aériennes, et bien plus encore.

La société collabore avec des grands noms du secteur comme AXA, Groupama, Crédit Agricole et Hiscox. Ces partenariats témoignent de la robustesse et de la fiabilité des solutions de Continuity, qui permettent de simplifier et d’accélérer le processus de souscription des assurances tout en augmentant la rentabilité et la satisfaction des clients.

La sécurité des données est une priorité pour Continuity. Dès les premières années, l’entreprise a mis en place des protocoles stricts de sécurité informatique, travaillant avec des partenaires certifiés ANSI pour les tests d’intrusion et les audits de sécurité. Hébergée sur le cloud AWS, la solution garantit une localisation des données en France et respecte les plus hauts standards de sécurité.

Pour assurer son développement CONTINUITY annonce une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros menée par 115K et soutenu par les investisseurs historiques Elaia et Bpifrance, via son fonds

Digital Venture. Cette série A fait suite à une première injection de capital de 5 millions d’euros en

2021.

Avec ce nouveau financement, Continuity prévoit d’étendre ses activités au-delà des frontières françaises. « L’objectif est d’ouvrir un à deux pays européens dans les deux prochaines années », précise Benoît Pastorelli. En renforçant son équipe et en développant de nouvelles fonctionnalités pour les risques industriels et agricoles, la start-up vise à consolider sa position de leader technologique en France et à amorcer son expansion européenne.

Pour suivre les levées de fonds de l’écosystème FrenchTech, une page à bookmarker: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds