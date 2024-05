Connaissez vous GARANTME, et sa solution de garantie locative?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Avec un marché locatif particulièrement tendu notamment sur les petits appartements, les critères d’accès à la location sont de plus en plus restrictifs, excluant ainsi de nombreuses personnes au profil jugé “atypique” telles que les indépendants, les intermittents du spectacle, les étudiants et les retraités. Ces catégories de candidats, malgré leur capacité financière à assumer un loyer, se retrouvent souvent face à des obstacles insurmontables. La seule solution pour ces profils est souvent de présenter un garant solide, une condition que beaucoup ne peuvent remplir en raison de leur situation personnelle ou familiale.

Parallèlement, 79 % des bailleurs expriment une crainte significative des impayés, ce qui les pousse à durcir les critères de sélection des locataires. Ce double problème, constitué par des critères de location obsolètes par rapport à la réalité du marché du travail et des inquiétudes croissantes des propriétaires, appelle à une solution innovante et équilibrée.

C’est dans ce contexte que GARANTME (https://garantme.fr) propose une solution assurancielle en se portant garant pour les locataires tout en protégeant les propriétaires contre les risques d’impayés. En se substituant au garant traditionnel, GARANTME permet aux profils atypiques de prouver leur solvabilité et de convaincre les bailleurs de leur sérieux.

Ainsi met à disposition des agences immobilières une plateforme SaaS (Software as a Service) qui automatise et sécurise le processus de vérification des dossiers locatifs. Cette plateforme vérifie l’authenticité des documents fournis par les candidats locataires, comme les justificatifs de revenus et les pièces d’identité, et évalue la viabilité financière des dossiers.

Grâce à cette solution, les agences immobilières peuvent proposer aux propriétaires des locataires fiables, tout en réduisant significativement les risques d’impayés. Les propriétaires bénéficient ainsi d’une double garantie : celle d’avoir des locataires sélectionnés avec rigueur et celle d’être protégés contre les défaillances de paiement.

Lancé en 2017 GARANTME a fait plusieurs acquisitions pour accélérer son développement, à commencer par la startup francilienne Loumi, qui déploie notamment un outil de planification de visites puis CITIMA.

Lancé en 2021, Loumi a accompagné plus de 4 000 locataires et 900 propriétaires depuis son lancement dans leur parcours de mise en location. « L’objectif est de permettre à l’agence d’avoir un processus de mise en location efficace », explique Thomas Reynaud, co-fondateur et CEO de Garantme. « Il nous manquait cette brique qu’est la gestion de la visite locative pour intégrer tout le parcours ».

Garantme compte à ce jour plus de 5000 professionnels de l’immobilier comme partenaire. Avec 70 000 lots couverts actuellement, Garantme ambitionne d’élargir sa couverture à 100 000 lots d’ici fin 2024 et 50 millions d’euros de prime.

La startup a levé 19 millions d’euros depuis sa création: 800 000 euros en 2018, 4 millions d’euros en 2020, et 15 millions d’euros auprès de Bpifrance, Bonsaï, 115K, New Alpha et Axeleo Capital en 2023