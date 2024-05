Yann LeCun: un regard critique sur l’état de l’art en matière d’IA / TikTok lance SYMPHONY AI / DeepL lève 300 millions de dollars.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Yann LeCun: un regard critique sur l’état de l’art en matière d’IA

Au dela de son enthousiasme pour le dynamisme dont fait preuve la France en matière d’IA “the Paris AI ecosystem is on fire today”, Yann LeCun, Directeur scientifique de l’intelligence artificielle chez Meta, a réaffirmé hier, lors de sont intervention à VIVATECH, que les modèles de langage de grande taille (LLM) utilisés dans les produits d’IA générative comme ChatGPT n’atteindront jamais la capacité de raisonner et de planifier comme les humains.

Il a par ailleurs invité les étudiants intéressés par l’IA à fuir les LLM et de se consacrer à la nouvelle génération d’IA à l’instar de ce qu’il met en place chez META. Ainsi Yann LeCun et son équipe s’emploient à créer une nouvelle génération de systèmes d’Intelligence artificielle visant à atteindre l’intelligence au niveau humain, un projet qui pourrait prendre dix ans à réaliser.

Fervent défenseur d’une IA open source, il n’a pas manqué de tacler Open AI, qui pour lui n’est plus ouvert depuis longtemps, alors que META démultiplie les partenariat avec notamment en France un accord avec SCALEWAY et HUGGING FACE

Selon lui les LLM ont une compréhension limitée de la logique, et sont dans l’incapacité à comprendre le monde physique. Leur manque de mémoire persistante et leur incapacité à raisonner sont également une limite importante. Enfin il considère ces modèles comme « intrinsèquement dangereux » car ils ne peuvent donner de bonnes réponses que s’ils ont été correctement entraînés avec des données adéquates. L’IA nécessite des garde-fous appropriés.

Le consortium ArGiMi se veut pionnier de l’industrialisation de l’IA générative en France

Le consortium ArGiMi, fondé par Mistral AI, Giskard et Artefact, veut s’attaquer aux défis de l’industrialisation de l’intelligence artificielle générative. Actuellement, seuls 5% des projets d’IA générative atteignent ce stade en raison de problèmes de fiabilité, de financement et de déploiement.

Mistral AI se concentre sur le développement de modèles innovants, Artefact sur leur intégration industrielle, et Giskard sur l’évaluation de la qualité et de la sécurité des modèles. Leur collaboration vise à créer des modèles de langage large (LLM) francophones de nouvelle génération, adaptés aux besoins spécifiques des entreprises.

Le consortium prévoit de développer des modèles personnalisés, des outils d’évaluation de fiabilité et des facilitateurs de déploiement, avec des données fournies par des partenaires comme l’INA, la BnF, Cdiscount et Crédit Mutuel Arkéa. Ces contributions permettront d’enrichir les modèles avec des données patrimoniales et sectorielles.

News Corp et OpenAI ont annoncé un accord pluriannuel visant à intégrer le contenu d’actualité de News Corp à la plateforme d’OpenAI. Selon des sources proches du dossier, cet accord pourrait représenter une valeur de 250 millions de dollars sur une période de cinq ans. Mark Zuckerberg a annoncé la création du Meta Advisory Group, une équipe consultative destinée à conseiller Meta sur les opportunités technologiques et de croissance. Le groupe est composé de figures influentes du secteur technologique, incluant Patrick Collison (cofondateur de Stripe), Nat Friedman (ancien CEO de GitHub), Tobi Lütke (CEO de Shopify), et Charlie Songhurst (ancien dirigeant de Microsoft). TikTok a lancé sa suite Symphony AI destinée aux marques, utilisant l’intelligence artificielle générative pour aider les marketeurs à rédiger des scripts, produire des vidéos et améliorer les actifs existants. Symphony AI permet aux annonceurs de créer du contenu de haute qualité de manière plus efficace, en automatisant plusieurs étapes du processus créatif. Cette nouvelle offre vise à renforcer les capacités des marketeurs sur TikTok, en leur fournissant des outils avancés pour optimiser leurs campagnes publicitaires et atteindre leur audience. Maëlle Gavet, CEO de Techstars, a annoncé qu’elle quittera ses fonctions à la fin du mois de mai pour des raisons de santé. David Cohen, cofondateur et président du conseil d’administration de Techstars, assumera le rôle de nouveau CEO.



+ LA MINUTE CYBER

L'UE soutient les startups de défense dans un paquet d'1 milliard d'EUR La Commission européenne investit de 1,031 milliard d'EUR via le Fonds européen de la défense (FED) pour financer 54 projets de recherche et développement en défense dont des projets majeurs cyber. Parmi ces projets, 4 initiatives visent spécifiquement à transférer des innovations civiles vers le secteur de la défense. Le projet MaJoR, par exemple, combinera développement technologique et soutien financier à court terme pour jusqu'à 60 startups et PME. En 2023, 42 % des entités financées sont des PME, soulignant l'engagement de l'UE à inclure les petites entreprises dans le développement de capacités critiques en défense. Explosion des cybermenaces en 2024 : Deepfakes et phishing en tête Le dernier rapport d'AVAST révèle une explosion des cybermenaces en 2024, avec près de 90 % des attaques reposant sur la manipulation humaine. Les escroqueries, le phishing et le malvertising dominent, représentant 90 % des menaces mobiles et 87 % sur ordinateurs. YouTube est particulièrement visé, avec des deepfakes et des piratages de chaînes servant à diffuser des contenus frauduleux. Les cybercriminels exploitent aussi des logiciels malveillants en tant que service (MaaS) pour recruter des complices. De plus en plus courant : les cybercriminels tirent parti des émotions humaines pour leurs attaques lucratives. Les agences américaines et britanniques dévoilent l'identité d'un cybercriminel de LockBit Les agences de sécurité des États-Unis et du Royaume-Uni ont révélé l'identité de Dmitry Yuryevich Khoroshev, suspecté d'être derrière le pseudonyme « LockBitSupp », un acteur majeur du groupe de ransomware LOCKBIT. Le 7 mai, le Département de la Justice des États-Unis a annoncé un acte d'accusation de 26 chefs d'accusation contre Khoroshev, ainsi qu'une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation. Parallèlement, l'Agence nationale du crime du Royaume-Uni a imposé des gels d'avoirs et des interdictions de voyage. Entre juin 2022 et février 2024, LockBit a soutenu plus de 7 000 attaques, touchant notamment plus de 100 hôpitaux et entreprises de santé. Cette annonce s'inscrit dans une série d'opérations internationales visant à perturber les infrastructures techniques des groupes de ransomware. + NUMBERS

Les habitudes de consommation de la Génération Z Selon une étude réalisée en novembre et décembre 2023 aux Etats-Unis, près d'un tiers (32,0 %) des jeunes Américains de la Génération Z ont dépensé entre 101 et 500 dollars en produits de beauté en ligne au cours de l'année passée, et environ un quart (24,8 %) ont dépensé entre 501 et 1 000 dollars. Par ailleurs, 62,8 % de cette génération achètent des produits de beauté en ligne au moins une fois par mois, et 21,2 % le font une fois par semaine ou plus. Pour les vêtements, 42,0 % des Gen Z ont découvert leur dernier achat en magasin. Concernant les produits alimentaires, cette génération privilégie les moteurs de recherche et les réseaux sociaux pour découvrir de nouveaux produits. + LEVEES DE FONDS

Praktika, une plateforme permettant aux utilisateurs de créer des avatars personnalisés alimentés par l’IA pour rendre l’apprentissage des langues plus naturel, a levé 35,5 millions de dollars lors d’un financement de série A. Ce tour de table a été mené par Blossom Capital.

Colendi, une startup basée à Istanbul spécialisée dans les services bancaires numériques, a levé 65 millions de dollars lors d’un financement de série B. Ce financement valorise Colendi à 700 millions de dollars et a été mené par Citi Ventures.

Aerodome, une startup basée à Los Angeles utilisant des drones autonomes pour assister les premiers intervenants dans la gestion de situations telles que les crimes et les incendies, a levé 21,5 millions de dollars lors d’un financement de série A. Ce tour de financement a été mené par CRV.

DeepL, une startup basée à Cologne spécialisée dans la traduction par intelligence artificielle et développant ses propres modèles, a levé 300 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Index Ventures. Cette levée de fonds valorise DeepL à 2 milliards de dollars.DeepL compte désormais plus de 100 000 clients.

ACQUISITION

A défaut de racheter REKA, SNOWFLAKE a annoncé l’acquisition de TruEra, une startup spécialisée dans l’observabilité des modèles de langage large (LLM). Cette acquisition vise à renforcer les capacités de Snowflake en intégrant des outils avancés d’observabilité des LLM directement dans son cloud de données.







EURAZEO annonce le lancement du Eurazeo Planetary Boundaries Fund1 (EPBF), un fonds d’investissement à impact thématique visant à soutenir les entreprises qui contribuent à inverser ou s’adapter au dépassement des limites planétaires. Le concept de limites planétaires, développé par le Stockholm Resilience Centre, définit les seuils écologiques à ne pas dépasser pour assurer un développement durable et juste pour l’humanité.

Avec une taille cible de 750 millions d’euros, le fonds EPBF investira dans des PME principalement en Europe, axées sur l’économie régénérative et circulaire, ainsi que sur des solutions de transition et d’adaptation. Le fonds sera dirigé par Erwann Le Ligné et Wilfried Piskula, sous la supervision de Sophie Flak, membre du Directoire d’Eurazeo.

Un comité d’experts de haut niveau, incluant des personnalités telles que Hans Bruyninckx et Sandrine Dixson-Declève, apportera une orientation stratégique. Ce fonds s’appuie sur la solide expérience d’Eurazeo en matière d’investissements à impact et sa stratégie O+ visant la neutralité carbone d’ici 2040.

PDD, cotée en bourse aux États-Unis et exploitant Temu et Pinduoduo, a rapporté un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars pour le premier trimestre, marquant une augmentation de 131% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice opérationnel de PDD a augmenté de 275%, atteignant environ 3,6 milliards de dollars

Nvidia a annoncé un chiffre d’affaires de 26,04 milliards de dollars pour le premier trimestre, soit une hausse de 262% par rapport à l’année précédente. Nvidia a également annoncé un split de ses actions à raison de 10 pour 1, ce qui a conduit à une hausse de plus de 5% de son titre (NVDA).

Snowflake a annoncé un chiffre d’affaires de 828,7 millions de dollars pour le premier trimestre. Le revenu des produits a augmenté de 34%, atteignant 789,6 millions de dollars

Charlotte Euzen a rejoint PMU, mardi 21 mai, en tant que Directrice de la communication, de l’engagement et de la RSE. Membre du Comité de direction, Charlotte Euzen reportera à Régis Bourgueil, Secrétaire général de PMU.

Oxalys, éditeur SaaS spécialisé dans la digitalisation des achats et des dépenses, nomme Simona Bernabei au poste de Country Manager pour sa filiale Oxalys Italia, basée à Milan.

BlackFin Capital Partners, annonce la promotion de Jouke Garretsen au poste de Managing Director au bureau d’Amsterdam et l’embauche de Sonja Lilienthal en tant que Managing Director au bureau de Francfort.

