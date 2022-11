Connaissez vous Getinside, la startup qui permet aux eCommercants de monétiser leurs colis?

On estime que 25 milliards de colis seront envoyés en Europe en 2025. C’est dans ce contexte que Getinside lève 1,6 million d’euros pour monétiser les colis des e-commerçants. Le tour de table est mené par Founders Future, avec la participation de business angels dont Frédéric Montagnon, Gilles Moncaubeig, Julien Romanetto de Teads, Franck Da Silva, de Pinterest, Daniel Broche, de Boulanger et Séverine Grégoire (Ex. Mon Docteur, MonShowRoom).

Lancée en 2022, la startup française veut utiliser le colis comme nouveau canal d’acquisition. Concrètement, Getinside référence l’audience des retailers en proposant aux annonceurs d’insérer dans les colis de la publicité ciblée pour les consommateurs. La startup collabore avec près d’une cinquantaine de clients comme Jimmy Fairly, Le Petit Ballon, Mieux que des Fleurs ou encore i-run.fr.

Fort d’un tour de table, l’entreprise ambitionne désormais de poursuivre le développement de son produit. « La priorité est donnée sur la construction du produit », indique Maxime Garrigues, fondateur de Getinside. « Nous allons également investir dans notre capacité à nous référencer chez les agences médias et en direct chez les annonceurs ».

Retrouvez l’interview complète de Maxime Garrigues, fondateur de Getinside :