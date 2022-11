[Pré-série A] Livmed’s lève 5 millions d’euros auprès de Sanofi pour son service de livraison de médicaments

Livmed’s, une startup niçoise spécialisée dans la livraison de médicaments aux pharmaciens, lève 5 millions d’euros auprès de Sanofi, via sa filiale Sanofi Santé Grand Public, avec la participation de CMA CGM et Bpifrance, qui accompagne Livmed’s depuis sa création. L’entreprise avait levé 2 millions d’euros en décembre 2021.

Lancé en février 2020 par Talel Hakimi, Mehdi Matyja, Manon Renou-Chevalier, et rejoint par Etienne Leroy, Livmed’s déploie une solution de livraison de médicament 24/24h, 7/7j, dans plus de 150 villes, dont Paris, Lyon et Marseille. La startup accompagne également les pharmacies dans leur digitalisation via son application et sa solution BtoB, qui permet d’intégrer un service de livraison en 30 minutes pour les pharmaciens bénéficiant déjà d’une plateforme e-commerce.

« Nous sommes présents dans plus de 150 villes en France, et notre nouveau challenge en 2023 sera de répondre à la demande sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales et les déserts médicaux, en 24h », confie Talel Hakimi. Livmed’s compte en effet un grand nombre de particuliers sur sa plateforme, à commencer par les jeunes mamans qui ne peuvent pas se rendre régulièrement à la pharmacie.

Cette levée de fonds doit permettre à l’entreprise d’accélérer en recrutant et de s’étendre en Europe, où des startups allemandes progressent rapidement sur le marché de la livraison de médicaments. « Notre ambition est de nous déployer en Suisse et en Belgique, des pays francophones », explique Talel Hakimi. « Il sera plus simple de nous étendre à ces pays car il n’y a pas la prise en charge de la sécurité sociale, ce qui fait des briques en moins à intégrer ».

Retrouvez l’interview complète de Talel Hakimi, co-fondateur de Livmed’s :