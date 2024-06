Connaissez vous la startup HYPERLINE qui aide les entreprises à gérer leur facturation en ligne.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

HYPERLINE (https://www.hyperline.co) est une startup qui s’attaque à un problème rencontré par de nombreuses entreprises SaaS : les systèmes de facturation. Souvent complexe, ces systèmes sont particulièrement pénalisants pour les startups, qui manquent de ressources pour développer des outils de facturation personnalisés.

En réponse à cette problématique, Lucas Bédout et Clément Garbay, deux anciens de SPENDESK; ont créé HYPERLINE en septembre 2022, avec pour objectif de simplifier et d’accélérer la facturation, tout en minimisant les erreurs et en optimisant les processus de tarification.

Une solution complète et flexible

HYPERLINE se distingue par sa capacité à intégrer rapidement les bases de données clients et les CRM, ainsi qu’à se connecter aux principaux prestataires de paiement comme Stripe et GoCardless. La plateforme supporte divers scénarios de tarification, y compris les abonnements récurrents, la facturation basée sur l’utilisation et les remises personnalisées. Elle génère automatiquement les factures, gère les différents taux de TVA sans coût supplémentaire et orchestre les demandes de paiement, automatisant ainsi les prélèvements sur carte ou compte bancaire. Un tableau de bord de monitoring permet également de surveiller les paiements échoués et d’effectuer des actions de facturation.

Contrairement à des solutions complexes comme Recurly et Chargebee, Hyperline est conçue pour les petites startups SaaS. En plus de son API, la plateforme offre une interface « no-code » permettant aux entreprises de configurer et d’ajuster leur tarification sans intervention technique. Cette flexibilité est essentielle, car elle permet aux entreprises de traiter la tarification comme un projet continu,

Des ambitions mondiales et un soutien financier solide

HYPERLINE ne se contente pas de résoudre les problèmes de facturation, elle ambitionne également de devenir le centre de tous les flux financiers des entreprises. Pour soutenir cette ambition, la startup a levé 4 millions d’euros auprès de Index Ventures, Cocoa, Kima Ventures et plusieurs business angels renommés tels que Rodolphe Ardant et Steve Avani en 2023. Ce financement a été consacré à renforcer le développement du produit, à prouver que son modèle est réplicable partout, et à soutenir son expansion internationale.

Avec des implantations déjà en Angleterre, au Sénégal et à Dubaï, Hyperline vise le marché américain.

L’équipe de Hyperline est composée d’experts en technologie, en finance et en gestion des revenus. Lucas Bédout, le fondateur, apporte une solide expérience dans le développement de solutions SaaS. L’équipe technique est spécialisée dans les intégrations API et l’automatisation des processus de facturation.

Hyperline fonctionne sur un modèle économique basé sur l’abonnement, avec une petite commission sur chaque transaction traitée. Ce modèle assure des revenus récurrents tout en alignant les intérêts de Hyperline avec ceux de ses clients, car l’optimisation des processus de facturation et de paiement conduit à une augmentation des transactions et donc des revenus pour Hyperline.

Depuis son lancement, Hyperline a déjà conquis des dizaines de clients, y compris des startups comme Gladia, qui utilise une tarification basée sur l’utilisation. En offrant des recommandations basées sur les données collectées, Hyperline aide les entreprises à réduire le churn, à améliorer les revenus moyens par client, et à optimiser leurs stratégies de revenus.