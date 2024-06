Big Tech et Environnement : l’ARCEP s’en mêle / SHEIN vers les 86 milliards de dollars de valorisation / TIKTOK baisse la voilure sur son eCommerce en europe

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Big Tech et Environnement : l’ARCEP s’en mêle

La présidente de l’ARCEP, Laure de la Raudière, a appelé à responsabiliser les géants du numérique pour leur empreinte environnementale, lors de son discours annuel le 30 mai. Elle propose que les plateformes numériques, telles que Netflix, Amazon, Google et Meta, adoptent des pratiques de conception durable, au lieu de recourir à une taxe. Avec une augmentation annuelle de 25 % du trafic de données, elle souligne l’importance d’une action européenne. En 2022, la consommation énergétique des centres de données en France a augmenté de 15 % et celle des réseaux fixes et mobiles de 7 %, nécessitant des mesures urgentes.

Nouveau coup de volant pour Marcel qui termine sa route chez LE CAB

La plateforme de VTC premium LeCab a annoncé lundi l’acquisition de son concurrent Marcel pour se positionner encore davantage comme « seule » offre « alternative française à Uber et aux taxis ».

Depuis sa création en 2014, Marcel n’en est pas à son premier changement d’actionnaire, avec notamment un rachat par RENAULT en 2017 et qui avait jeté l’éponge 3 ans plus tard avec près de 20 millions d’euros de pertes sous sa direction.

Temu désignée comme « Très Grande Plateforme en Ligne » par l’UE

La Commission européenne vient de taper du poing sur la table en classant TEMU comme une « très grande plateforme en ligne » (VLOP) selon le règlement sur les services numériques (DSA). Cette désignation découle des 75 millions d’utilisateurs mensuels de Temu, dépassant largement le seuil de 45 millions fixé par le DSA. Temu doit se conformer à des règles strictes de modération des contenus, incluant la gestion des risques liés aux contrefaçons et aux produits dangereux. La plateforme doit également garantir la transparence par des audits annuels et la désignation d’un responsable de la conformité. Cette mesure vise à renforcer la sécurité numérique et la responsabilité des grandes plateformes en ligne.

Fin de parcours pour Midnight Trains, le rêve des trains de nuit de Luxe

La start up française MIDNIGHT TRAINS, lancée en 2020, a annoncé sa fermeture ce 1er juin, faute de financements suffisants. Fondée par Adrien Aumont et ses partenaires, l’entreprise ambitionnait de créer des trains de nuit luxueux reliant Paris aux capitales européennes. Malgré des soutiens initiaux de poids et des projets ambitieux, la société n’a pas pu lever les fonds nécessaires pour acquérir ses premières rames. Le cofondateur Jean-Baptiste Bonaventure a reconnu que le marché ferroviaire européen n’était pas prêt à accueillir de nouveaux opérateurs privés.

Du lithium dans les eaux usées pour les batteries

Une analyse récente révèle que les eaux usées des puits de gaz de schiste en Pennsylvanie pourraient fournir jusqu’à 40 % des besoins en LITHIUM des États-Unis. Grâce à des données de conformité de l’État, les chercheurs ont découvert que cette eau contient du lithium, un élément critique pour les batteries. Les chercheurs du National Energy Technology Laboratory ont réussi à extraire plus de 90 % du lithium en laboratoire. Ce potentiel est crucial pour répondre à la demande intérieure d’ici 2030, surtout face à la dépendance actuelle aux importations. Une étude approfondie des impacts environnementaux est la prochaine étape pour cette innovation prometteuse.

OOmade innove pour la SAV des Opticiens

La startup OOMADE, située près de Montpellier, innove avec un service de dépannage de lunettes par impression 3D. Ce système, testé depuis un an principalement avec l’enseigne Krys, permet d’imprimer des montures temporaires en moins de 10 minutes. Environ 10 % des lunettes nécessitant des réparations, OOmade propose une solution pratique et écologique grâce à des matériaux biosourcés. La jeune pousse, fondée par Paul-Éric Robert et Michel Hodzaj, compte déjà 160 opticiens utilisant leur technologie. Avec près de 8 000 paires imprimées, une solution brevetée dans plus de 60 pays, OOmade envisage une expansion internationale et une levée de fonds pour fin 2024.

Numérique en Europe : Anticiper les régulations à venir

Les élections européennes du 9 juin marqueront la fin d’un mandat très actif en matière de régulation du numérique. Un consensus émerge sur la singularité de la période 2019-2024, marquée par un foisonnement de nouvelles législations : DSA, DMA, IA Act, Cybersecurity Act, NIS 2, DORA… Cependant, la prochaine mandature pourrait voir un ralentissement de cette dynamique. L’Europe devra se concentrer sur la mise en œuvre des réglementations adoptées (avec leurs transpositions dans l’UE), notamment sur l’IA, la cybersécurité et la gouvernance des données.

✨ INFOS FRENCHWEB :

Liquidation pour Bélice, marque de cosmétiques bio

La marque girondine BELICE a été placée en liquidation judiciaire. Spécialisée depuis 2013 dans la création et la fabrication de produits cosmétiques biologiques solides et traditionnels, sans plastique, la start up déclarait en 2023 vouloir investir dans son outil industriel pour doubler sa production. Créée à Périgueux et installée à Saint-Jean-d’Illac (33), la jeune pousse revendiquait une distribution dans 1000 magasins bio de l’hexagone. L’an dernier, Bélice avait levé 224 000 EUR sur la plateforme Tudigo auprès de 74 investisseurs.

L’ADEME se penche sur le quantique et l’IA générative

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) ne tient pas à rester en dehors des débats sur l’impact écologique du quantique et de l’IA générative. L’agence développe une réflexion qui pourrait amener à un cadre d’actions concrètes pour fixer un « cadre » de référence aux acteurs industriels et Tech du secteur.

+ EN BREF

Selon BLOOMBERG, TIKTOK suspendrait ses projets concernant son activité e-commerce dans les principaux marchés européens pour se concentrer sur sa croissance aux États-Unis.

Meta informe les utilisateurs européens d’Instagram et Facebook de l’utilisation de leurs données pour entraîner ses modèles d’IA, et leur permet de s’y opposer. Lorsque vous cliquez sur le lien pour refuser, il vous est demandé d’en préciser la raison. L’email indique que la suppression des données sera effectuée « si votre demande est validée »…

La plateforme de recherche IA PERPLEXITY a dévoilé « Pages », une nouvelle fonctionnalité permettant de créer des pages web personnalisables à partir de simples requêtes. Destinée notamment au secteur de l’éducation et aux chercheurs, cette fonctionnalité utilise les modèles de recherche de Perplexity pour collecter des informations, rédiger des rapports et ajouter des visuels, tout en citant des sources. Les utilisateurs peuvent adapter le contenu à différents niveaux de connaissances, bien que le texte généré ne soit pas modifiable directement. Cette innovation pourrait être particulièrement prisée des étudiants.

Selon EUROMONITOR, une société de business intelligence qui établit des études de marché de reférence, en 2023, la DNVB HORACE aurait atteint sur le segment Men’s Skin Care la 1ere position avec 21,1% de parts marché devant Nivea Men (15,7%), Biotherm Homme (14,3%), et l’Oréal Men Expert (12,5%)

Le Tribeca Festival, en partenariat avec OpenAI, mettra en avant cinq courts-métrages réalisés grâce à l’outil text-to-video Sora, le 15 juin prochain

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Utilisation de l’IA d’OpenAI dans les campagnes d’influence OPENAI a récemment révélé que plusieurs campagnes d’influence étrangères utilisent ses modèles d’IA pour générer et traduire du contenu. Bien que l’IA facilite la création de textes plus rapidement et avec moins d’erreurs, ces attaques restent peu sévères, car elles ne parviennent pas à se diffuser massivement. Elles s’avèrent toutefois problématiques et s’inscrivent dans le champ de la cybersécurité d’influence. L’IA générative permet aux acteurs malveillants de créer des sites de fausses nouvelles rapidement, mais OpenAI souligne que ses outils sont également utilisés pour détecter et contrer ces attaques coordonnées. Cyber Show Paris : Première édition réussie et prometteuse L’évènement Cyber Show Paris, dédié à l’innovation en cybersécurité, et ciblant les TPE, PME et ETI a clôturé sa 1re édition avec succès. David Berenfus, son fondateur, indique plus de 3000 inscriptions, surpassant les attentes initiales de 1500 visiteurs. Le salon a réuni 120 exposants et organisé 450 rendez-vous d’affaires, avec 200 conférenciers. L’événement a su répondre aux besoins des entreprises pour monter en compétences en cybersécurité, grâce à des conférences de qualité et un solide réseau de partenaires. Fort de ce succès, le salon prévoit déjà de doubler sa surface d’exposition pour sa prochaine édition en mai 2025, avec 70 entreprises qui souhaitent déjà y exposer. Cyberattaque à Pau : bilan et mesures prises par la CCI Dans la nuit du 12 au 13 mai, l’aéroport de Pau et les écoles du Groupe Eklore (commerce et management) ont subi une cyberattaque par rançongiciel, affectant leurs serveurs informatiques. Une rançon a été demandée. Rapidement, une cellule de crise a été mise en place et des experts en cybersécurité ont travaillé à un plan de remédiation dès le 14 mai. Malgré l’incident, la majorité des cours et les services aéroportuaires ont continué de fonctionner. Cependant, des données personnelles ont été compromises et publiées sur le dark web. La CCI a notifié la CNIL, déposé une plainte et poursuit ses efforts de sécurisation.

+ NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Voyage et cybersécurité : Des chiffres préoccupants

Selon une étude menée par EXPRESSVPN, près d’1 voyageur français sur 2 (49 %) a été victime de fraude bancaire lors de ses vacances. Le sondage, réalisé auprès de 2000 vacanciers français, révèle également que 79 % des répondants ont voyagé en France et à l’étranger au cours des 12 derniers mois. Malgré cela, 60 % se disent moins préoccupés par la cybercriminalité en vacances que lorsqu’ils sont chez eux. Le rapport souligne également que 41 % des voyageurs utilisent le WIFI pour rester en contact avec leurs proches, 40 % pour faire des recherches en ligne, et 37 % pour utiliser les réseaux sociaux. Cependant, seulement 34 % des Français prennent des précautions supplémentaires contre la cybercriminalité en voyage.

Biodol Therapeutics croit sans douleur

La biotech héraultaise BIODOL THERAPEUTICS a levé 7 millions d’EUR pour avancer sur les douleurs neuropathiques chroniques, touchant entre 4 et 6 millions de Français. Ce financement, soutenu par Bpifrance et V-Bio Ventures, vise à développer le programme autour du récepteur FLT3 et à financer les essais cliniques de la molécule BDT272. Les études, basées sur les travaux des Drs Jean Valmier et Didier Rognan, devraient débuter en septembre ou octobre 2024. Biodol Therapeutics espère offrir une alternative aux traitements actuels, souvent peu efficaces et accompagnés d’effets secondaires importants.

75 millions de dette supplémentaire pour ELECTRA qui continue à électriser les routes de France. Les prêteurs sont Société Générale, ABN AMRO, BPCE et Crédit Agricole.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Le fonds d’investissement du saoudien ARAMCO, Prosperity7 a participé à une levée de fonds d’environ 400 millions de dollars de la startup Zhipu AI, valorisée environ 3 milliards de dollars, devenant ainsi le seul investisseur étranger dans l’IA générative chinoise

ACQUISITION

TETHER investit 100 millions de dollars dans la société de minage de bitcoin américaine Bitdeer, détenue par le milliardaire chinois Jihan Wu, avec une option d’achat de 50 millions de dollars supplémentaires en actions.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

Tensions financières aux États-Unis : Investissements Tech et capital risque en première ligne

L’économie américaine montre des signes inquiétants de crise, particulièrement dans la Tech et le capital risque. L’immobilier de bureaux, frappé par la montée des taux et la baisse des loyers, est en difficulté, avec 18 milliards de dollars de prêts immobiliers à rembourser en 2024. Les prêts privés, un marché de 2 100 milliards de dollars, risquent de souffrir en cas de récession. Le private equity, valorisant des entreprises non cotées comme SPACEX et OPENAI, connaît une baisse de valeur, créant une crise de liquidité pour les investisseurs. Enfin, Wall Street, dépendante de l’IA, fait face à une consommation en berne, menaçant les profits des entreprises.

Jeito Capital : Acteur clé dans la Vente de Biotechs

En 5 ans, le fonds français JEITO CAPITAL, créé par la Dr Rafaèle Tordjman, a vendu 3 biotechs à des géants pharmaceutiques. Récemment, Jeito a cédé EyeBio à Merck pour jusqu’à 3 milliards d’EUR et Hi-Bio à Biogen pour 1,8 milliard de dollars. En 2022, AstraZeneca avait acquis Neogene pour 320 millions d’EUR. Jeito se distingue par sa capacité à investir massivement, jusqu’à 100 millions d’euros par entreprise, et à soutenir les biotechs dans leur développement, répondant ainsi aux besoins croissants du secteur de la santé.

L’heure de la Deeptech

MOMENTUM est le nouveau nom du start up studio de l’ESSEC qui se consacre à l’accompagnement des projets entrepreneuriaux deeptech. Dirigé par Sarah Nokry, avec Jessica Angeli, Romain Bauret et Jan Lepoutre, le studio identifie des applications à fort potentiel pour des technologies disruptives, fournit des talents en affaires et gestion, et accélère les stratégies de mise sur le marché. Chaque année, l’ESSEC soutient avec ce studio entre 10 et 20 projets dans les domaines de la Tech climatique, des innovations durables et de la e-santé.

Capitole Angels renforce ses investissements

CAPITOLE ANGELS, réseau des business angels d’Occitanie Ouest, a investi 335 000 EUR depuis début 2024 dans 6 startups. Parmi ces investissements, 140 000 euros ont été alloués à Sustn Food et 160 000 euros à Take Air. Le réseau clôturera bientôt la seconde levée de fonds de sa société d’investissement, CBAI 2023, qui devrait dépasser 800 000 euros. Actuellement composé de 66 membres, Capitole Angels vise 75 membres d’ici la fin de l’année.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

La valorisation cible de SHEIN pour son introduction en bourse atteindrait les 86 milliards de dollars (50 milliards de livres sterling) selon SKY NEWS. La valorisation de SHEIN lors de son dernier tour de table en 2023 était de 66 milliards de dollars. SHEIN a réalisé 2 milliards de dollars de bénéfices en 2023.

Les actions des entreprises Tech logicielles en forte baisse

La semaine dernière, les actions des entreprises de technologie logicielle ont subi des pertes importantes après des résultats financiers décevants et des prévisions inquiétantes. DELL a vu son action chuter de 13 %, en raison de la baisse des marges malgré une augmentation des ventes de serveurs IA. OKTA a perdu près de 9 % à cause de conditions économiques difficiles et d’un carnet de commandes plus faible que prévu. La société SENTINELONE a enregistré une baisse de 22 % de son action, reflétant des changements dans les habitudes d’achat des clients et l’impact de l’IA.

Vent en poupe pour la cybersécurité de Zscaler

L’entreprise cyber américaine ZSCALER a vu ses actions grimper de 14 % après l’annonce de prévisions financières supérieures aux attentes pour le 4e trimestre 2024. Les prévisions de chiffre d’affaires sont estimées entre 565 et 567 millions de dollars, dépassant les attentes du marché de 565,1 millions. Zscaler qui a acquis 7 entreprises du secteur ces dernières années, prévoit également un bénéfice ajusté par action de 69 à 70 cents, surpassant les estimations de 68 cents. Ces résultats positifs reflètent la demande croissante pour des solutions de sécurité robustes, notamment la sécurité Zero Trust, dans un contexte de menaces en ligne accrues et de sophistication des cyberattaques.

Fipto s’implante au Luxembourg

FIPTO, fintech parisienne spécialisée dans les paiements B2B via la blockchain, a annoncé son enregistrement au Luxembourg en tant que prestataire de services d’actifs virtuels (PSAV). Déjà enregistrée en France, cette démarche marque une étape clé dans son expansion européenne. Fondée par Patrick Mollard, Bertrand Godin et Grégoire Andrieu, Fipto vise à simplifier les transferts de devises fiat et numériques tout en répondant aux exigences des départements financiers des entreprises. En septembre dernier, l’entreprise a levé 15 millions d’EUR pour renforcer sa position sur le marché mondial des services financiers basés sur la blockchain.

L’essor de l’immobilier fractionné

L’immobilier fractionné, une nouvelle forme d’investissement venue des États-Unis, gagne du terrain en France. Ce concept permet aux épargnants d’acheter des parts d’un seul bien immobilier via des plateformes en ligne, offrant ainsi des rendements attractifs sans les tracas de la gestion locative. La plateforme américaine Arrived illustre ce succès avec près de 400 000 investisseurs et 161 millions de dollars d’encours. En France, des plateformes comme Baltis et Wally se démarquent en proposant des biens variés, de logements à des commerces, avec des tickets d’entrée accessibles, parfois dès 10 EUR. Cependant, ce marché jeune présente des risques, notamment liés à la vacance locative et à la liquidité des investissements. La diversification reste la clé pour minimiser ces risques dans un secteur en plein développement.

Webtoon, société à Los Angeles et appartenant au sud-coréen Naver, dépose une demande d’introduction en bourse aux États-Unis. La plateforme de bandes dessinées en ligne pourrait lever jusqu’à 500 millions de dollars, avec une valorisation estimée entre 3 et 4 milliards de dollars.

Vista Equity a entièrement déprécié la valeur de son investissement dans la plateforme d’apprentissage Pluralsight, trois ans après l’avoir racheté pour 3,5 milliards de dollars.

CÉLINE CHEMINAL est nommée Head of Marketing chez Veesual, une start up spécialisée dans les technologies IA pour la mode. Avec plus de 10 ans d’expérience en marketing, notamment chez Potions, DIM, Danone et Yoplait France, elle sera chargée de structurer et piloter la stratégie marketing de Veesual. Son objectif est d’accroître l’adoption de leurs technologies innovantes en Europe et aux États-Unis.

CÉLINE CHOUSSY est nommée Chief Marketing Officer chez OVHCloud. Elle a débuté sa carrière chez Dassault Systèmes en 2000, occupant divers postes de responsabilité en marketing et partenariats. Après un passage chez Autodesk, elle a rejoint Lectra en 2013, où elle a gravi les échelons jusqu’à devenir directrice marketing du groupe et membre du comité exécutif.

CANELLE DE BALASY devient directrice de la communication de Coinhouse, plateforme de cryptos française enregistrée en tant que PSAN auprès de l’AMF. Elle opère au sein de cette entreprise depuis octobre 2022. Auparavant, elle a exercé chez Epicery, acteur du e-commerce, Happydemics et Onepilot.

ISABELLE GIANIEL a été nommée déléguée générale de CleanTech Vallée, un cluster dédié aux industries propres dans le Gard. Diplômée de Polytech en sciences et technologies de l’eau, elle possède 30 ans d’expérience dans le domaine, ayant travaillé dans les secteurs public et privé. Elle sera responsable de la stratégie et du pilotage opérationnel du cluster, ainsi que du programme d’innovation CleanTech Booster.

