Connaissez vous la startup KAPPTIVATE, qui détecte les bugs de vos apps et sites internet?

Fondée par Julien Sabatier et Alexandre Grais à Bordeaux, KAPPTIVATE (https://www.kapptivate.com) conçoit et développe des solutions SaaS no-code pour faciliter les tests automatiques et le monitoring H24 des services digitaux.

KAPPTIVATE utilise des robots intelligents capables de détecter tous types de bugs sur l’ensemble des parcours clients en temps réel, du point de vue client, et sans utiliser de données utilisateurs. Ces robots peuvent prendre des vidéos des incidents et faciliter la collaboration entre les équipes business et techniques. La start-up dispose d’un parc de robots dans le monde entier, permettant de simuler les conditions réelles de service dans n’importe quel pays. Kapptivate incarne le « privacy by design » puisque la solution est entièrement conforme au RGPD.

KAPPTIVATE est utilisé par des dizaines d’opérateurs télécoms, banques et assurances, tous leaders de leurs marchés, dans plus d’une vingtaine de pays.

Depuis sa création en 2016, Kapptivate a déjà effectué des milliards de tests et détecté des millions de bugs, permettant à ses clients d’améliorer significativement l’expérience utilisateur.

La startup qui s’est développée dans un premier temps sur ses fonds propres, a décidé de sortir de sa phase bootstrap et de réaliser un premier tour de table en 2023.

Elevation Capital Partners, GSO Innovation et Holnest ont été convaincu de la solidité des entrepreneurs et du projet, dans lequel ils ont décidé d’investir 3 millions d’euros.

Ce financement permettra à KAPPTIVATE d’accélérer son plan de développement sur fond de croissance rentable. Après avoir conquis les banques et opérateurs télécoms en Afrique, Kapptivate s’attaque désormais au marché européen avec une stratégie centrée sur les grandes entreprises B2C ayant des services digitaux globaux.