[DECODE Quantum] A la rencontre de Ségolène OLIVIER, CEA LETI

Ségolène Olivier dirige le programme de photonique quantique au CEA-Leti pour des applications en communications quantiques et en calcul quantique. Elle a obtenu son doctorat en 2002 à l’Université de Paris dans le domaine de l’optoélectronique et a été embauchée au CEA-Leti en 2003 en tant que post-doc puis en 2005 comme ingénieure de recherche et développement en processus et dispositifs.

Elle a développé son expertise dans divers domaines tels que la photonique intégrée en III-V, les interconnexions microélectroniques et le stockage de données optiques avant de rejoindre le laboratoire de photonique sur silicium en 2012.

Elle a dirigé plusieurs projets collaboratifs dans le développement de composants photoniques passifs et actifs en silicium, des lasers hybrides III-V sur silicium et des émetteurs intégrés sur silicium pour les applications télécom. Depuis 2020, Ségolène coordonne l’activité de photonique quantique au Leti.