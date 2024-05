Connaissez vous la startup KARYON FOOD, qui aide les acteurs de l’agroalimentaire à optimiser la distribution de leurs produits?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Passionnée par le sujet de la transition alimentaire et motivée par l’ambition d’avoir un impact sur le système, Claire Guillet est passée de la finance à l’entrepreneuriat à 38 ans.

C’est donc en 2019 qu’elle fonde KARYON FOOD (https://www.karyonfood.com) à Bordeaux, pour combler une lacune sur le marché: l’absence d’informations que peuvent avoir les fournisseurs de produits sur les ventes réalisées par les distributeurs.

Pour identifier cette opportunité, Claire GUILLET a interrogé pendant plusieurs semaines les acteurs de la chaine, agriculteurs, transformateurs, distributeurs pour identifier les difficultés auxquelles ils étaient mutuellement confrontés, allant jusqu’à participer à un hackaton dans la foodtech.

Cette phase d’idéation lui a permis de recueillir de nombreux retours d’expériences et de comprendre qu’il y avait matière à faire quant à la transparence des échanges entre les parties prenantes et qu’une meilleure maitrise de la donnée pouvait offrir des solutions efficientes.

Après l’élaboration d’un premier produit avec Florian RIBEIRO, alors stagiaire et qui deviendra son associé, l’entreprise pivote pour aider les industriels de l’agroalimentaire à comprendre comment leurs produits sont commercialisés en grande distribution (niveau de stock, ventes quotidiennes, etc), et d’optimiser la rentabilité de leurs opérations.

Pour ce faire, KARYON FOOD consolide toutes les informations de sortie d’entrepôts et de caisse, issues des distributeurs, les structure dans un data lake, et les restitue sous forme d’indicateurs clés au sein d’un tableau de bord facile à utiliser par les forces commerciales.

La particularité qui singularise KARYON FOOD d’acteurs déjà présents sur le marché est que la startup adresse également les métiers de la Restauration Hors Domicile.

Une double approche qui permet aux industriels de n’avoir à se doter que d’un seul outil. KaryonFood est par ailleurs la seule solution du marché à traiter les données de Transgourmet, France Frais, Pomona ou encore Metro.

En ce qui concerne le modèle commercial, il est bien entendu composé d’un abonnement qui démarre à 2000 euros par an, et peut varier en fonction du nombre d’enseignes où sont distribuées les marchandises.

Fort d’un premier succès commercial auprès de plus de 40 marques (Bel, Condifa, Réo, Famille Michaud, MBPack ou encore Pierre Martinet), Claire GUILLET a réalisé une levée de fonds de 1,3 millions d’euros auprès de FINOVAM GESTION, STRONG HANDS et différents business angels notamment grâce à la plateforme TUDIGO, que nous avons bien entendu annoncé sur FRENCHWEB.FR

KARYON FOOD avait également été repérée par nos confrères de CHALLENGES, qui l’avaient mis en avant dans leur dossier annuel des 100 startups dans lesquels investir