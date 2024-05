MISTRAL lance Codestral / DOCTOLIB, le paiement en ligne pour booster les revenus / KAPPTIVATE notre startup du jour.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

A nouveau à la Une, Mistral lance Codestral, son 1er modèle d’IA générative pour le code

La startup française MISTRAL, soutenue par Microsoft et valorisée à 6 milliards de dollars, a dévoilé son premier modèle d’IA générative pour le codage, nommé Codestral. Conçu pour aider les développeurs à écrire et interagir avec le code, Codestral a été entraîné sur plus de 80 langages de programmation, tels que Python, Java, C++ et JavaScript. Il peut accomplir diverses tâches, comme compléter des fonctions de code, écrire des tests et répondre à des questions sur une base de code en anglais.

Cependant, l’utilisation commerciale de Codestral est strictement interdite par sa licence, ce qui pourrait s’expliquer par l’utilisation possible de contenus protégés par le droit d’auteur dans son entraînement. Le modèle nécessite également un ordinateur puissant pour fonctionner, limitant ainsi son accessibilité.

Démantèlement du Botnet 911 S5 : Arrestation et sanctions

Les autorités américaines et leurs partenaires internationaux ont démantelé le BOTNET 911 S5, arrêtant son administrateur, le Chinois YunHe Wang, à Singapour. Ce réseau, l’un des plus grands au monde, utilisait des applications VPN malveillantes pour infecter des millions d’ordinateurs. Entre 2014 et 2022, plus de 19 millions d’adresses IP ont été compromises, dont 613 841 aux États-Unis. Wang a généré environ 99 millions de dollars en vendant des accès à ces IP à des cybercriminels, facilitant diverses activités illégales. En plus de son arrestation, des sanctions ont été imposées à Wang et ses complices, et de nombreux actifs ont été saisis.

Les ordinateurs dotés d’IA : un atout pour les entreprises ?

Alors que les entreprises envisagent de renouveler leurs ordinateurs datant de l’ère Covid, les professionnels de l’informatique s’intéressent aux PC équipés d’IA. MICROSOFT a récemment dévoilé ses PC Copilot+, qui intègrent un traitement IA local pour assister les employés dans leurs tâches quotidiennes. Megan Amdahl, de Insight Enterprises, souligne que les entreprises qui n’adopteront pas ces technologies risquent de le regretter. Microsoft prévoit de vendre 50 millions de ces PC dans l’année, notamment grâce à des fonctionnalités innovantes comme la mémoire photographique et les traductions en direct. Gartner prévoit que ces capacités d’IA influenceront les décisions de mise à jour d’équipement des entreprises.

Selon le Financial Times, les acteurs de la livraison Deliveroo, Just Eat, Delivery Hero et Doordash auraient accumulĂ© plus de 20 milliards de dollars de pertes d’exploitation depuis leurs crĂ©ations. Uber eats n’a pas pu ĂŞtre comptabilisĂ©, UBER ne dĂ©taillant pas les chiffres de sa filiale.

Doctolib : L’IA de santé comme base de service plus, le paiement en ligne pour booster les revenus.

Au Club de la Presse informatique B2B, Couchbase a indiqué travailler actuellement avec Doctolib sur une approche IA pour un service additionnel via la plateforme de santé pour obtenir une préconisation d’un praticien de santé, spécialiste le plus en adéquation possible avec les antécédents, pathologies du patient et ainsi permettre aux professionnels de santé d’affiner leur prescription.

Par ailleurs DOCTOLIB a annoncé ses nouveaux services avec notamment une messagerie sécurisée entre patient et médecin.

La fonction “killer” pourrait être le paiement en ligne de la consultation désormais possible. Si DOCTOLIB avait initialement opté pour STRIPE lors de la période covid, la scale up aurait finalement retenu ADYEN pour assurer le règlement des consultations.

Rappelons que DOCTOLIB n’est toujours pas rentable, la sociĂ©tĂ© compte plus de 3000 collaborateurs

Rançongiciels : Réaction des entreprises victimes

Aujourd’hui, en cas d’attaque par rançongiciel, 20 % des entreprises de l’hexagone décident de payer une rançon aux cyberattaquants pour pouvoir de nouveau accès à leurs données. Auparavant, ce pourcentage s’élevait à 80 %. Ces chiffres ont été annoncés par Jean-François Laloyer, Chef de division adjoint à l’Unité nationale cyber de la Gendarmerie nationale. En cas d’attaque, les autorités françaises recommandent fortement aux victimes de ne payer de rançon.

Stephane Richard pourrait prendre la tĂŞte d’ATOS au cotĂ© de David Layani si l’offre de ce dernier est retenue. Après avoir expĂ©rimentĂ© le Social Retail avec JoliMoi , la startup crĂ©Ă©e par Isabelle RABIER, sur sa marque M.A.C Cosmetic, EstĂ©e Lauder enchaine avec la marque Bobbi Brown Le 28 mai, la commission spĂ©ciale du SĂ©nat a approuvĂ© plusieurs amendements dans le cadre de l’examen du projet de loi de simplification. Ainsi, l’amendement de Catherine Di Folco, qui confie Ă la CNIL le rĂ´le d’accompagner l’innovation en IA, a Ă©tĂ© adoptĂ©. La route solaire promue par SĂ©golène Royale est en cours de destruction. 5 millions d’euros auront Ă©tĂ© investis dans ce projet très dĂ©criĂ© par les professionnels Ă l’Ă©poque. La ministre de l’Ă©cologie indiquait alors vouloir 1000 km de route solaire en France. GOOGLE a confirmĂ© l’authenticitĂ© de 2 500 pages de documents de recherche divulguĂ©s, rĂ©vĂ©lant des dĂ©tails sur les donnĂ©es collectĂ©es par l’entreprise. Ces documents offrent un aperçu approfondi des pratiques de collecte de donnĂ©es de Google. Afin de prĂ©server la confidentialitĂ©, APPLE prĂ©voit de traiter les donnĂ©es des applications d’intelligence artificielle dans une boĂ®te noire virtuelle situĂ©e dans ses centres de donnĂ©es. Cette solution rendra les donnĂ©es inaccessibles aux employĂ©s de la firme de Cupertino. PwC prĂ©voit de dĂ©ployer ChatGPT Enterprise pour ses 75 000 employĂ©s aux États-Unis et 26 000 employĂ©s au Royaume-Uni, devenant ainsi le plus grand client et le premier revendeur du produit d’entreprise d’OpenAI L’armĂ©e amĂ©ricaine a attribuĂ© Ă PALANTIR un contrat de 480 millions de dollars pour le dĂ©veloppement du système intelligent Maven. Ce système utilise l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour aider les soldats Ă identifier les cibles. Le contrat s’Ă©tend jusqu’en 2029. The Atlantic et Vox Media ont signĂ© des accords de licence et de produits pluriannuels avec OpenAI. The Atlantic prĂ©voit de lancer un laboratoire expĂ©rimental, Atlantic Labs, utilisant la technologie d’OpenAI.



Quatre arrestations dans une vaste opĂ©ration mondiale contre des logiciels malveillants (Europol) Quatre personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es et plus de 100 serveurs ont Ă©tĂ© mis hors ligne dans « la plus grande opĂ©ration jamais rĂ©alisĂ©e » contre des logiciels malveillants particulièrement agressifs jouant un rĂ´le majeur dans le dĂ©ploiement de rançongiciels, a annoncĂ© jeudi Europol. BaptisĂ©e « Endgame », cette vaste opĂ©ration internationale, impliquant plusieurs pays d’Europe et les Etats-Unis, a visĂ© cette semaine notamment les infrastructures de Bumblebee », « Pikabot », « Smokeloader », « System BC », « IcedID » et « Trickbot ». Ce type de logiciel malveillant est conçu pour ĂŞtre une porte d’entrĂ©e Ă d’autres maliciels sur un système cible. Cyber-attaque historique contre l’Estonie Il y a deux mois, l’Estonie a connu « la plus importante cyber-attaque de son histoire », a encore dit le ministre estonien des Affaires Ă©trangères, Margus Tsahkna. Pas moins de trois milliards de « demandes illĂ©gales » ont affluĂ© en moins de quatre heures sur le serveur du gouvernement, dans un pays oĂą 98% des dĂ©marches administratives se font en ligne. Mais, « nous sommes parvenus Ă gĂ©rer » la situation, a affirmĂ© le chef de la diplomatie estonienne. L’Appel du 18 juin pour le Campus Cyber en Normandie Le Campus Normandie Cyber sera inaugurĂ© le 18 juin par HervĂ© Morin, PrĂ©sident du conseil rĂ©gional de Normandie et ex-Ministre de la DĂ©fense. Établi sur 3 lieux : Caen, Le Havre et Rouen, ce dispositif territorial coordonnĂ© par Normandie Cyber (service de l’agence de dĂ©veloppement Ă©conomique de la RĂ©gion) accompagnera les entreprises, les collectivitĂ©s et favorisera la formation des acteurs Ă©conomiques Ă la sĂ©curitĂ© numĂ©rique. La RĂ©gion propose dĂ©jĂ une offre de services de l’anticipation du risque et Ă la rĂ©solution d’incident avec un service gratuit d’appel 0808 800 001 et est la 2e rĂ©gion avec Nouvelle-Aquitaine Ă tester Mon Aide Cyber (service gratuit de diagnostic cyber rapide, rĂ©alisĂ© par des tiers de confiance, formĂ©s, outillĂ©s par l’ANSSI). L’accompagnement d’incubation de jeunes pousses est une rĂ©alitĂ© pour cette rĂ©gion depuis 2005. Les Ă©tablissements de santĂ© comme cibles privilĂ©giĂ©es Ă€ l’occasion du Cyber Show Paris, la magistrate Myriam Quemener, directrice de projet, DPO Ă l’Agence du NumĂ©rique en SantĂ© et spĂ©cialiste de la cybersĂ©curitĂ© a prĂ©cisĂ© que 250 établissements hospitaliers en France avaient subi des cyberattaques en France en 2023. Cela reprĂ©sente près de 8 % des hĂ´pitaux en France. Votre entreprise ou collectivitĂ© est-elle concernĂ©e par NIS2 ? L’Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systèmes d’information (ANSSI) a mis en place un module avec test en ligne (en version bĂŞta) Monespacenis2.cyber.gouv.fr pour savoir si votre entitĂ© est concernĂ©e par la directive europĂ©enne NIS2, et si telle est le cas et Ă quelle catĂ©gorie elle appartient. La directive NIS 2 (Network and Information System Security, ou sĂ©curitĂ© des rĂ©seaux et des systèmes d’information) a pour objectif d’amĂ©liorer le niveau de cybersĂ©curitĂ© des structures Ă©conomiques et administratives des pays membres de l’UE. Plus de 10 000 entitĂ©s rĂ©parties sur 18 secteurs d’activitĂ© seront touchĂ©es. Principalement, ces entitĂ©s incluront des collectivitĂ©s territoriales, des administrations, ainsi que de moyennes et grandes entreprises. Chaque entitĂ© concernĂ©e devra transmettre certaines informations Ă l’ANSSI, instaurer des mesures de gestion des risques appropriĂ©es, et signaler ses incidents de sĂ©curitĂ©. En cas de non-conformitĂ©, des sanctions financières pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires mondial pourront ĂŞtre appliquĂ©es. Ticketmaster: le FBI propose son aide concernant un « problème » de cybersĂ©curitĂ© Le FBI a proposĂ© son aide aux autoritĂ©s australiennes après qu’un groupe de pirates informatiques a affirmĂ© avoir accĂ©dĂ© aux donnĂ©es de 560 millions de personnes dans le monde, a dĂ©clarĂ© jeudi Ă l’AFP un porte-parole de l’ambassade des Etats-Unis. Le groupe de hackers baptisĂ© les « ShinyHunters » a publiĂ© sur le « dark web » les dĂ©tails de leur prĂ©tendue intrusion, ainsi qu’une offre de vente des informations piratĂ©es pour 500.000 dollars, soit quelque 460.000 euros. Les autoritĂ©s australiennes ont dit ĂŞtre « en contact » avec le groupe amĂ©ricain Tickemaster sur le sujet.

La croissance du E-commerce reste forte au 1er trimestre De janvier à mars 2024 en France, le secteur du e-commerce a progressé de 7,5 % en 1 an, atteignant 42,2 milliards d’EUR, selon la FEVAD. Les ventes de services ont fortement contribué à cette croissance, augmentant de 13,3 %. Le nombre de transactions a atteint 605 millions, soit une hausse de 4,7 %. Le panier moyen s’élève à 70 EUR, avec une croissance modérée de 2,7 %. Le nombre de sites marchands a également augmenté de 10 %. Le chiffre d’affaires des produits grand public des sites leaders a progressé de 2,1 %, avec des secteurs comme l’hygiène/beauté et le sport/jardinage/bricolage en forte croissance respectivement à 13 % et 9 %. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Biodol Therapeutics croit sans douleur

La biotech héraultaise BIODOL THERAPEUTICS a levé 7 millions d’EUR pour avancer sur les douleurs neuropathiques chroniques, touchant entre 4 et 6 millions de Français. Ce financement, soutenu par Bpifrance et V-Bio Ventures, vise à développer le programme autour du récepteur FLT3 et à financer les essais cliniques de la molécule BDT272. Les études, basées sur les travaux des Drs Jean Valmier et Didier Rognan, devraient débuter en septembre ou octobre 2024. Biodol Therapeutics espère offrir une alternative aux traitements actuels, souvent peu efficaces et accompagnés d’effets secondaires importants.

75 millions de dette supplémentaire pour ELECTRA qui continue à électriser les routes de France. Les prêteurs sont Société Générale, ABN AMRO, BPCE et Crédit Agricole.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Solutions by Text, qui propose des outils de messagerie conversationnelle permettant aux entreprises de gérer les paiements de factures et autres via SMS, a levé 110 millions de dollars. Cette levée de fonds fait suite à un financement de 35 millions de dollars en 2021.

Aperture Finance se LLMise

Aperture Finance, pionnier de la finance décentralisée (DeFi) utilisant des Intents, a levé 250 millions de dollars lors d’un financement de série A. Ce cycle, mené par Skyland Ventures et Blockchain Founders Fund, porte le total des fonds levés à 12 millions de dollars. La plateforme, déjà opérationnelle sur 9 chaînes compatibles EVM, a traité plus de 2,7 milliards de dollars en transactions pour plus de 280 000 utilisateurs uniques. Le jeton $APTR sera lancé le 31 mai 2024. Cet investissement vise à développer l’infrastructure des Intents et à améliorer l’expérience utilisateur grâce à une interface LLM avancée.

TRANSCEND, une startup spécialisée dans la conformité des données, a annoncé une levée de fonds de 40 millions de dollars en Série B, dirigée par StepStone Group. Avec ce nouveau financement, le total des fonds levés par la startup approche les 90 millions de dollars.

NATURAL CYCLES, une application de contraception approuvĂ©e par la FDA, a levĂ© 55 millions de dollars lors d’un tour de table de SĂ©rie C dirigĂ© par Lauxera Capital Partners. Avec cette levĂ©e de fonds, le total des financements de l’entreprise dĂ©passe dĂ©sormais les 95 millions de dollars. L’application compte environ 3 millions d’utilisateurs.

ACQUISITION

Factorielles se fait une cure de jeunesse avec Qualiretraite

QUALIRETRAITE, entreprise du Mans spĂ©cialisĂ©e dans le conseil et l’optimisation des droits de retraite, a levĂ© 9 millions d’EUR pour racheter la sociĂ©tĂ© lyonnaise Factorielles. Ce rachat, financĂ© par Pact Partners, ArkĂ©a Capital et Volney DĂ©veloppement, vise Ă crĂ©er un leader du conseil et de la formation sur les retraites et la protection sociale. Factorielles, qui offre des logiciels et formations sur les retraites et la prĂ©voyance enregistre 40 000 Ă©valuations de retraite par an. Avec cette acquisition, Qualiretraite ambitionne de diversifier son offre et de renforcer sa prĂ©sence sur le marchĂ©.

T-Mobile prĂ©voit d’acquĂ©rir la majoritĂ© de UScellular, y compris ses magasins, certains de ses actifs en spectre et ses clients, dans le cadre d’une transaction de 4,4 milliards de dollars, incluant jusqu’Ă 2 milliards de dollars de dette.





LUMAPPS une bonne affaire pour EURAZEO

La sortie de LUMAPPS devrait générer pour EURAZEO un produit de cession brut total de plus de 210 M€ et matérialiser des multiples « cash-on-cash » bruts de près de 9x en moyenne pour les fonds de la stratégie Venture et de 4,4x pour la stratégie Growth.

Les startups IT françaises face à un record de faillites en 2023

En 2023, 32 startups IT françaises ont déposé le bilan, marquant un record sur les 8 dernières années, selon une étude de ScaleX Invest. Sur un échantillon de 1 231 entreprises ayant levé au moins 5 millions d’EUR, 83,3 % sont toujours actives. Cependant, 8,2 % rencontrent des difficultés financières, avec un pic de faillites 3 ans après leur dernière levée de fonds. Les causes incluent la pandémie, les crises géopolitiques et l’inflation. Malgré tout, les levées de fonds ont atteint 13,5 milliards d’euros en 2022 avant de chuter à 8,32 milliards en 2023, témoignant de la résilience du secteur.

Les startups britanniques récoltent 3,6 milliards de Dollars en capital-risque en 2024

Entre janvier et avril 2024, les startups britanniques ont levé 3,6 milliards de dollars via 389 opérations de capital-risque, selon GlobalData. Ce chiffre représente une baisse de 21,4 % en volume et de 32,8 % en valeur par rapport à la même période en 2023, où 495 transactions avaient totalisé 5,4 milliards de dollars. Les plus grandes levées incluent 431 millions de dollars par MONZO et 112 millions de dollars par EXOHOOD LABS. Malgré cette morosité, le Royaume-Uni demeure le principal marché européen et figure parmi les 5 premiers mondiaux pour les opérations de capital-risque, représentant 7,1 % des transactions mondiales et 4,8 % de leur valeur.

L’IA propulse les bénéfices Tech

La croissance de l’IA continue de dynamiser les bénéfices des entreprises Tech des 2 côtés de l’Atlantique. Aux États-Unis, le NASDAQ a dépassé les 17 000 points, un record historique, grâce à l’essor des revenus des entreprises technologiques au 1er trimestre 2024. Meta, Nvidia, et Microsoft ont enregistré des croissances de revenus respectives de 27 %, 262 %, et 17 %. En Europe, malgré une économie stagnante en fin 2023 et des tensions commerciales avec la Chine, des entreprises comme ASML et Siemens versent dans l’optimisme grâce à la demande croissante en IA. Par ailleurs, la restructuration de SAP vers le développement de l’IA a entraîné une hausse de 8 % de ses revenus au 1er trimestre 2024. Enfin, l’industrie minière profite également de l’augmentation des prix des métaux, boostée par l’essor de l’IA.

Le iShares Bitcoin Trust de BLACKROCK est devenu le plus grand fonds de bitcoin, détenant 19,68 milliards de dollars, surpassant ainsi le Grayscale Bitcoin Trust avec 19,65 milliards de dollars et le fonds de Fidelity avec 11,1 milliards de dollars depuis son lancement en 2024.

L’IA : Une nouvelle ère pour l’industrie automobile

Les constructeurs automobiles et les startups investissent massivement dans l’IA. TOYOTA a annoncé un investissement de plus de 10 milliards de dollars dans l’IA et les véhicules électriques (VE), tandis que le fabricant chinois XPENG prévoit d’embaucher 4 000 employés pour renforcer ses capacités en IA. WAYVE, une startup britannique spécialisée dans les véhicules autonomes, a levé plus d’un milliard de dollars de financements auprès d’investisseurs comme Microsoft et Nvidia. Alyssa Altman de Publicis Sapient souligne que l’IA permet de personnaliser les expériences utilisateur et d’apporter des services logiciels innovants, différenciant ainsi les constructeurs sur le marché des VE.

ADEVINTA (LE BON COIN) est arrivĂ©e Ă la phase conclusive de sa cession Ă un consortium menĂ©s par PERMIRA et BLACKSTONE pour 12 milliards d’euros. Une opĂ©ration qui tĂ©moigne du peu de dynamique des bourses europĂ©ennes, dynamique nĂ©cessaire pour valoriser les entreprises qui y sont cotĂ©es.

Pour le premier trimestre 2024, SALESFORCE annonce un chiffre d’affaires de 9,13 milliards de dollars

Le PDG de UiPath, Rob Enslin, quittera ses fonctions le 1er juin, et sera remplacĂ© par le co-fondateur Daniel Dines. Dines, qui avait dĂ©missionnĂ© en tant que co-PDG le 31 janvier, reprendra les rĂŞnes de l’entreprise. Un retour sanctionnĂ© par la bourse, l’action PATH a perdu plus de 30 % après cette annonce.

Selon THE INFORMATION, COREWEAVE, un fournisseur de GPU cloud, prĂ©voit une introduction en bourse (IPO) au premier semestre 2025. La sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© valorisĂ©e Ă 19 milliards de dollars lors de sa dernière levĂ©e de fonds et a levĂ© environ 10 milliards de dollars en capitaux propres et en dettes au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e.

DIDI a rapportĂ© un chiffre d’affaires d’environ 6,9 milliards de dollars pour le premier trimestre, en hausse de 15 % par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. La sociĂ©tĂ© a nĂ©anmoins enregistrĂ© une perte nette de 186 millions de dollars, en partie en raison d’une augmentation de la demande, des coĂ»ts de marketing en hausse et des frais de chauffeur plus Ă©levĂ©s.

PDD surpasse la capitalisation boursière d’Alibaba et JD.com

PDD, la sociĂ©tĂ© mère de TEMU et PINDUDUO, a vu sa cotation augmenter de 109 % au cours de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, atteignant une capitalisation boursière d’environ 208 milliards de dollars. En comparaison, Alibaba a une capitalisation de 196 milliards de dollars et JD.com de 48 milliards de dollars.

PayPal prĂ©voit de lancer un rĂ©seau publicitaire en exploitant les donnĂ©es de ses millions d’utilisateurs pour stimuler sa croissance. L’entreprise a recrutĂ© MARK GRETHER, ancien responsable de la division publicitaire d’Uber, en tant que vice-prĂ©sident principal et directeur gĂ©nĂ©ral de PayPal Ads. Cette division dĂ©veloppera de nouveaux formats publicitaires et gĂ©rera les ventes publicitaires en utilisant les donnĂ©es des transactions de PayPal. En janvier, PayPal a lancĂ© son premier produit publicitaire, Advanced Offers, qui utilise l’IA pour personnaliser les promotions. JOHN ANDERSON, ancien responsable produit chez Plaid, rejoint Ă©galement l’Ă©quipe en tant que vice-prĂ©sident principal, sous la direction de Diego Scotti, EVP chez PayPal.

GWENDAL DENIEL est nommĂ© Country Manager pour l’AmĂ©rique du Nord de iSupplier, une plateforme d’intermĂ©diation simplifiant les relations entre grandes entreprises et partenaires externes. DiplĂ´mĂ© en finance et titulaire d’un MBA, il a dĂ©butĂ© sa carrière dans le secteur bancaire avant de rejoindre ADF Tech comme Business Developer, oĂą il a dirigĂ© une Ă©quipe de plus de 20 consultants. Sa mission chez iSupplier sera d’identifier de nouvelles opportunitĂ©s et de dĂ©velopper des partenariats stratĂ©giques sur le marchĂ© nord-amĂ©ricain.

JEAN-CHRISTOPHE LAMBERT, co-fondateur et CEO d’Ascendance (start-up pionnière de la dĂ©carbonation de l’aviation), a Ă©tĂ© nommĂ© prĂ©sident de StartAir, initiative du GIFAS (Groupement des Industries françaises AĂ©ronautiques et Spatiales), Ă Toulouse. StartAir, regroupant 64 startups de l’aĂ©ronautique et spatial français, se dote pour la 1re fois d’un bureau de 10 membres pour prĂ©parer une feuille de route mondiale pour 2025. Cette nomination vise Ă renforcer la collaboration entre startups et grands groupes pour l’innovation dans l’industrie aĂ©rospatiale. FondĂ©e en 2018, Ascendance, pionnière dans la dĂ©carbonation de l’aviation, dĂ©veloppe des technologies de propulsion hybride et des avions VTOL.

