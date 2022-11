Connaissez vous Lettria, une solution de NLP (Natural Language processing)?

Lancé en 2019 par Marian Szczesniak, Victor Goguet de la Salmonière et Charles Borderie, Lettria est une plateforme d’IA no-code, dédiée au texte. Concrètement, elle permet aux entreprises de structurer facilement des données textuelles et de mieux les exploiter.

« Il y a un vrai travail d’évangélisation à faire autour du NLP mais les débouchés sont nombreux et les champs d’application très larges », explique son CEO explique Charles Borderie. « Nous avons déjà noué des partenariats stratégiques auprès de grands acteurs de la Tech et cette levée de fonds va nous permettre à la fois d’accélérer notre développement à l’international et de soutenir la commercialisation de notre solution SaaS en recrutant de nouvelles personnes en sales et en marketing ».

La startup compte parmi ses clients des startups mais aussi des grands groupes comme La Poste, Leroy Merlin ou encore AP-HP. Avec cette nouvelle levée de fonds, Lettria prévoit notamment de distribuer sa solution aux États-Unis, où les plateformes d’IA sont particulièrement développées mais pas optimisées spécifiquement pour le texte.