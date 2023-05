Pierre Chappaz : l’ascension d’un entrepreneur exceptionnel

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Né le 12 avril 1959 à Toulon (Var), Pierre Chappaz est un entrepreneur français reconnu, co-fondateur de Kelkoo, Wikio et Teads. Sa formation à l’École Centrale Paris a jeté les bases de sa carrière dans le secteur technologique, mais c’est son penchant pour l’innovation et son esprit d’entreprise qui l’ont propulsé vers le succès.

Après avoir travaillé à la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette et au Futuroscope de Poitiers, il rejoint le cabinet de conseil en communication Bernard Krief Consultants, où il succède à Jean-Pierre Raffarin. Au cours de cette période, Pierre Chappaz acquiert une expérience précieuse qui lui sera utile dans ses futures entreprises.

Sa première incursion majeure dans le monde entrepreneurial vient avec IBM, où il occupe le poste de directeur marketing. Il poursuit son parcours chez Toshiba et Computer Associates avant de se lancer dans une aventure qui marquera sa carrière : le lancement de Kelkoo en 1999. Pierre est l’un des cinq cofondateurs de ce comparateur de prix, qu’il dirige jusqu’à son acquisition par Yahoo! pour un montant impressionnant de 475 millions d’euros.

Après une brève période en tant que Président de Yahoo Europe, Pierre Chappaz crée en 2005 Wikio, un moteur de recherche d’informations dans les sites médias et blogs. Il participe également au lancement de Netvibes, un service de portail personnalisable. Wikio, après s’être étendu à l’échelle européenne, fusionne en décembre 2009 avec Ebuzzing, une plateforme de marketing social créée par Bertrand Quesada en 2007 avec l’aide de Pierre Chappaz. Sous la présidence de Pierre, le groupe réalise ensuite sept autres opérations de croissance externe, notamment avec Promodigital en Italie, Trigami en Allemagne, et en France Overblog.

Le groupe Wikio change de nom en septembre 2011 pour devenir Ebuzzing. En mars 2014, Ebuzzing fusionne avec la start-up Teads, spécialisée en vidéo. Pierre Chappaz devient Président Directeur Général du nouvel ensemble, renommé Teads, qu’il cède en 2017 à Altice. En 2014, Pierre Chappaz fait son entrée dans le classement Challenges et, en 2017, sa fortune est estimée à 70 millions d’euros.

En 2023, à l’âge de 64 ans, Pierre Chappaz décide de prendre du recul par rapport à son rôle exécutif chez Teads, tout en restant Président du Conseil d’Administration. Il déclare : « Il est temps pour moi de prendre du recul après avoir consacré les 16 dernières années à construire une alternative mondiale à Google et Facebook pour les annonceurs. Je suis très fier du travail accompli par nos équipes partout dans le monde. Nous avons réussi à rassembler la grande majorité des grands éditeurs européens, asiatiques, nord-américains et sud-américainspour offrir aux annonceurs un accès à près de 2 milliards d’internautes via notre plateforme. Teads a encore une marge de croissance très significative, et je suis confiant que nos équipes continueront à développer nos technologies et nos relations de confiance avec les annonceurs, les agences et les grands éditeurs. Teads a le potentiel de devenir le leader mondial en adtech. En accord avec Patrick Drahi, je resterai Président du Conseil d’Administration, et je continuerai à conseiller et à « coacher » les équipes. Bertrand Quesada, mon partenaire, reste en charge de Teads en tant que CEO ».

En plus de ses responsabilités chez Teads, Pierre Chappaz est également un membre actif de la communauté technologique. En janvier 2023, il est membre du jury de sélection de MonacoTech, une initiative soutenue par le gouvernement monégasque qui vise à soutenir les startups innovantes. Lors de cette occasion, Pierre partage ses anecdotes, ses conseils et son parcours entrepreneurial avec les participants.

Au cours de sa carrière, Pierre Chappaz a montré une capacité exceptionnelle à innover et à créer des entreprises prospères dans le domaine technologique. Sa vision et sa détermination ont non seulement contribué à la croissance de ses propres entreprises, mais ont également eu un impact significatif sur l’industrie de la technologie en général. Alors qu’il prend du recul par rapport à ses responsabilités exécutives, il reste un leader respecté et une source d’inspiration pour la prochaine génération d’entrepreneurs.