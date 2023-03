Elaia boucle Digital Ventures 4 à hauteur de 200 millions d’euros

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Lancé en 2021, Digital Ventures 4 est le véhicule d’investissement majeur du fonds d’investissement Elaia, qui annonce son bouclage à hauteur de 200 millions d’euros. Parmi les souscripteurs Elaia compte BNP Paribas, Bpifrance, BRED, Banque Populaire, CNP Assurances, ainsi que plusieurs family offices et des entrepreneurs de la tech.

Avec Digital Ventures 4, Elaia prévoit de soutenir une trentaine de sociétés, via des investissements allant de 1 à 15 millions d’euros. Elaia a déjà soutenu par le passé des startups emblématiques de la Frenchtech telles que Criteo, Mirakl, Shift Technology et iBanFirst. Avec DV4, Elaia compte s’étendre à l’international, notamment en Israël, où le fonds s’intéresse particulièrement à la cybersécurité et aux infrastructures IT.

Pour en parler nous recevons Marc Rougier l’un des partners d’Elaia