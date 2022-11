Connaissez vous Nilos, la startup qui unifie les trésoreries crypto et FIAT des entreprises

Lancé en juin 2021 par Eytan Messika et Raphael Fettaya, Nilos propose aux entreprises de bénéficier d’une double trésorerie. Concrètement, la plateforme permet de stocker et de payer avec des monnaies fiduciaires (FIAT) et des cryptomonnaies. « L’idée est de pouvoir, en quelques clics, connecter ses ‘wallet crypto’ et ses comptes en banque, pour avoir une vue de tout ce qu’il se passe. Suite à cela, on va pouvoir orchestrer des paiements et réconcilier les différents revenus », explique Eytan Messika, co-fondateur de Nilos. « Ça permet à une entreprise qui a des revenus en cryptomonnaies ou qui souhaite adresser ce marché de simplifier la gestion opérationnelle et financière de tous leurs revenus ».

La startup s’adresse notamment aux entreprises qui disposent de revenus et d’une trésorerie en cryptomonnaies. « On a des entreprises du Web3 qui souhaitent par exemple payer leurs fournisseurs en euros ou en dollars, on a des entreprises du Web2 qui vont souhaiter élargir leur base avec des clients qui souhaitent cette fois-ci être payés en cryptomonnaies, ou encore des marques qui souhaitent entrer sur le marché du Web3 ».

Un an après son lancement, la startup israélienne Nilos lève 5,2 millions d’euros pour développer sa plateforme qui unifie les trésoreries crypto et FIAT des entreprises. Le tour de table est réalisé auprès de Fabric.vc (Sorare, Coinbase), Viola Ventures (Payoneer, SimilarWeb), Mensch Capital Partners et plus de 20 business angels. Nilos, qui a des bureaux à Paris, ambitionne de recruter et soutenir le développement de la plateforme en France et en Europe.

Retrouvez l’interview complète d’Eytan Messika, co-fondateur de Nilos :