Connaissez vous REFLECT l’outil d’analytics pour les RH?

Guerre des talents, absentéisme, gestion des salaires… Les enjeux des RH et des managers n’ont jamais été aussi complexes. Lancé en janvier 2022 par Léopold Adam et Baptiste Jan, deux anciens salariés de Theodo, Reflect déploie une solution de data visualisation qui s’intègre aux logiciels RH des entreprises, centralise la data et met à disposition des indicateurs et tableaux de bord. « Nous avons constaté que les RH avaient beaucoup d’outils mal intégrés entre eux, ce qui les empêche d’avoir facilement accès à l’information », explique Léopold Adam. « Reflect intervient comme un compagnon d’aide à la décision. »

La startup, qui s’adresse aux startups comme aux scale-ups et grands groupes, compte déjà plusieurs clients comme Pennylane, Welcome to the jungle, Partoo ou encore SmallPDF. « Les difficultés à recruter et retenir les talents sont critiques dans de nombreuses entreprises.

C’est dans ce contexte que Reflect lève 2 millions d’euros auprès de XAnge, avec la participation d’Evolem, de Kima Ventures et de business angels comme Roxanne Varza (Station F), Matthieu Birach (DRH de Doctolib) ou encore Thibaud Elziere (eFounders). Ce tour de table doit permettre à Reflect de poursuivre les développements sur le produit et de continuer à recruter. « Nous cherchons à recruter des développeurs et sur la partie commerciale. L’idée est également de développer le produit pour qu’il s’intègre à davantage de logiciels RH », confie le CEO de Reflect.

Retrouvez l’interview complète de Léopold Adam, co-fondateur et CEO de Reflect :