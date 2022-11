[Série A] Audion lève 6 millions d’euros auprès de Founders Future et d’Elevation Capital

Trois ans après son tour de table de 1,1 million d’euros réalisé auprès de Founders Future et Kima Ventures, la startup française Audion, spécialisée dans la monétisation des contenus digitaux audio, annonce une nouvelle levée de fonds de 6 millions d’euros pour soutenir sa croissance à l’international et recruter en masse. Ce nouveau tour de table est mené par son investisseur historique Founders Future (Yuka, Lydia, Omi…), d’Elevation Capital (Morning, Certideal, Plug-In Digital…) complétée par une levée de fonds en dette obligataire auprès du fonds Arbevel Dette Privée PME.

Lancé en 2018 par Arthur Larrey et Kamel El Hadef, Audion développe une solution de publicité ciblée dans les podcasts selon l’emplacement géographique de l’utilisateur, ainsi que le type de podcast qu’il écoute, et ce, en temps réel. « Nous permettons aux éditeurs, qu’ils soient issus du streaming, de la radio ou encore du podcast natif, de diffuser de la publicité sur leur contenu », explique Kamel El Hadef.

En plus de la publicité, la startup est spécialisée dans le text-to-speech (conversion texte-audio), c’est-à-dire qu’elle propose aux éditeurs de convertir leurs articles en podcast. Audion compte parmi ses clients des éditeurs comme Prisma, RTL Group, Altice Media, ou Webedia, des plateformes comme Spotify et Deezer, et des agences média comme Havas Media ou Publicis.

La startup ambitionne désormais de recruter 50 personnes d’ici 12 à 18 mois. « Une grande partie de cette levée de fonds sera allouée au recrutement et au déploiement technologique, et le reste au développement marketing, en France et en Angleterre, et à l’ouverture de nouveaux bureaux », conclut Kamel El Hadef.

Retrouvez l’interview complète de Kamel El Hadef, co-fondateur d’Audion :