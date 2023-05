Connaissez-vous Personio, une solution logicielle RH tout-en-un pour les PME?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Les entreprises ont souvent des équipes RH limitées en personnel et en ressources, ce qui peut rendre la gestion des tâches administratives fastidieuses et chronophages. Personio propose une solution logicielle pour automatiser les tâches administratives et libérer du temps pour des tâches plus stratégiques, telles que la formation et le développement des employés, l’accompagnement des équipes et la mise en place de politiques RH innovantes.

Les fonctionnalités clés :

Recrutement (recherche et suivi des candidatures)

Salaires (paies provisoires)

Gestion (intégration des recrues, conversations, gestion des absences, etc.)

Développement (performances et formations)

Les tarifs :

Essential : Pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent numériser leurs processus RH essentiels. La solution est disponible à partir de 2,88 €/mois.

Professional : Pour les petites et moyennes entreprises qui s’appuient sur une approche numérique et holistique de leur travail RH, et prennent des décisions basées sur l’analyse de données. Prix : NC.

Entreprise : Pour les grandes entreprises qui souhaitent représenter numériquement leurs structures organisationnelles complexes de manière efficace. Prix : NC.

Les clients :

Personio compte plus de 8 800 entreprises clients, comme Swile, Spendesk, Statista ou encore Channable.

Description de l’entreprise :

Personio a été fondé par Hanno Renner, Roman Schumacher, Arseniy Vershinin et Ignaz Forstmeier. Jonas Rieke a rejoint l’entreprise quelque temps après.

Personio est une entreprise de logiciels allemande, basée à Munich, qui se spécialise dans la gestion des ressources humaines pour les petites entreprises. Depuis sa création en 2015, elle a pour mission de simplifier et d’automatiser les processus de gestion des ressources humaines afin que les petites entreprises puissent se concentrer sur leur croissance et leur développement.

L’entreprise compte aujourd’hui plus de 800 employés dans ses bureaux en Allemagne, en Espagne, en Irlande et en Grande-Bretagne. Elle a levé plus de 600 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds, ce qui en fait l’une des startups les plus valorisées d’Europe.