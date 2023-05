Brian Cheski / AISIS / gMail / …

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Brian Cheski s’inspire de l’Actor Studio pour diriger Airbnb:

Alors qu’il constatait une baisse de popularité de sa plateforme, Brian Chesky, PDG d’Airbnb adécidé de prendre les choses en main en passant six mois à vivre et un autre semestre à accueillir des voyageurs dans des logements Airbnb, afin de comprendre les problèmes des deux côtés. Une méthode des plus efficaces pour analyser son business avec comme constats:

Manque de transparence des prix : Les utilisateurs se plaignaient de frais de nettoyage excessifs et de coûts cachés. Les hôtes, quant à eux, ne se rendaient pas toujours compte du montant réel payé par les voyageurs. Difficultés liées au processus de réservation : Les procédures de réservation et de paiement étaient parfois complexes et peu pratiques, entraînant des frictions entre les hôtes et les voyageurs. Augmentation des coûts : Les coûts pour les hôtes et les voyageurs ont augmenté, ce qui a conduit à des attentes plus élevées en matière de qualité de service. Changements d’attentes en matière de propreté : La pandémie de Covid-19 a modifié les attentes en matière de propreté et d’hygiène, ce qui a ajouté une pression supplémentaire sur les hôtes. Insatisfaction des jeunes voyageurs : Airbnb n’a pas suffisamment investi dans l’attraction des jeunes voyageurs ces dernières années, ce qui a conduit à une diminution de leur satisfaction.

Et une réponse toute aussi opérationnelle quand certains auraient conclu à faire une nouvelle campagne publicitaire pour recentrer la marque sur les attentes clients. Chez Airbnb ce sont 50 nouvelles fonctionnalités très concrètes mises en oeuvre:

Révision du système de tarification pour permettre aux voyageurs de voir le coût total, y compris tous les frais, avant les taxes sur l’ensemble de l’application. Les hôtes disposeront également d’outils pour fixer des prix compétitifs, ajouter des réductions et comparer leurs annonces à d’autres offres similaires dans leur région. Simplification des procédures de réservation et de paiement pour réduire les frictions entre les hôtes et les voyageurs. Paiement en plusieurs fois : Airbnb s’est associé à Klarna Bank AB pour permettre aux voyageurs de payer leurs réservations en plusieurs fois, rendant les séjours plus abordables. Outil de réduction pour les hôtes : Un nouvel outil a été mis en place pour aider les hôtes à proposer des offres spéciales et des réductions aux voyageurs. Lancement d’Airbnb Rooms : Cette nouvelle catégorie vise à attirer les jeunes voyageurs en proposant plus d’un million de logements partagés avec les hôtes, à un tarif moyen de 67 $ par nuit. Les voyageurs pourront ainsi vivre des expériences plus authentiques et conviviales avec leurs hôtes. Host Passport : Il s’agit d’un passeport numérique fournissant des informations sur les hôtes, notamment leur photo, leurs préférences en matière d’interaction sociale et des faits amusants sur eux. Cela permettra aux voyageurs de mieux connaître leurs hôtes avant leur séjour.

Gmail ajoute des stickers bleus pour certifier les expéditeurs

Après avoir ajouté la prise en charge de logos de marque vérifiés en 2021, la plateforme de messagerie va désormais ajouter un sticker bleu aux emails.

Le système existant est basé sur la norme BIMI (Brand Indicators for Message Identification), où les logos de marque apparaissent dans la « case avatar » à côté du nom et de l’adresse de l’expéditeur. Par exemple, au lieu d’un simple « B » sur un fond uni, Bank of America peut afficher son logo officiel en forme de drapeau.

La certification s’effectue grâce à une forte authentification DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) et à la vérification du logo « avec un VMC, délivré par une autorité de certification telle qu’Entrust ou DigiCert ».

Cette fonctionnalité sera déployée progressivement au cours des prochains jours/semaines et sera disponible pour tous les clients Google Workspace ainsi que les clients G Suite Basic et Business existants.

Quand la musAIque est bonne

L’histoire de Breezer, le groupe de rock anglais inspiré d’Oasis, est emblématique de la puissance de l’Intelligence Artificielle dans la musique. Les cinq musiciens ont utilisé l’IA pour remplacer leur voix par celle de Liam Gallagher, créant ainsi AISIS, le groupe Oasis alternatif des années 90. L’histoire prend une tournure intéressante lorsque Liam Gallagher lui-même a tweeté son approbation pour les chansons d’AISIS. « C’est dingue, je sonne super bien« , a-t-il écrit.

L’utilisation de l’Intelligence Artificielle pour la création de musique connaît une croissance exponentielle. En seulement deux mois, le logiciel de clonage vocal SoftVC VITS Singing Voice Conversion (So-Vits-SVC) est devenu un outil populaire pour les musiciens, avec des mises à jour régulières pour améliorer ses performance.

