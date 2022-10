Connaissez vous Pigment la startup de planification financière?

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Lancé en 2019 par Eléonore Crespo, ancienne analyste chez Google et Romain Niccoli, co-fondateur de Criteo, Pigment déploie une plateforme de planification financière qui accompagne les entreprises dans leur prise de décisions. « Les grands comptes et les entreprises à très forte croissance, qui préparent une entrée en Bourse par exemple, ont un gros problème lorsqu’il s’agit de traiter de la donnée stratégique. Tout est souvent traité dans Excel ou Google Sheet, alors que ces outils n’ont pas été créés pour gérer de la donnée en si grande quantité », explique Eléonore Crespo. « Pigment est une solution qui sert à faire le planning stratégique des finances. La plateforme est connectée en temps réel à tous les outils de l’entreprise et va pouvoir analyser les données en très grande quantité ».

Présente à l’international, la startup ambitionne désormais de poursuivre le développement de sa plateforme et son expansion aux États-Unis, où elle réalise environ 30% de son chiffre d’affaires, soit autant que sur le marché français. Parmi ses clients, on peut citer Figma, Webhelp, Deliveroo, Contentsquare ou encore PayFit.

Retrouvez l’interview complète d’Éléonore Crespo, co-fondatrice et co-CEO de Pigment :

Listen to « FUTURE OF FINTECH » on Spreaker.