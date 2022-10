Connaissez vous Regate la startup qui veut réconcilier gestion des coûts et suivi comptable?

Réconcilier gestion des coûts et suivi comptable, c’est le rêve de tout entrepreneur qui gère sa startup au quotidien. Afin de bénéficier d’une vue unifié sur toute sa comptabilité en temps réel, la startup française Regate a lancé une plateforme de gestion tout-en-un.

L’entreprise accélère aujourd’hui avec une série A de 20 millions d’euros réalisée auprès du fonds américain Valar Ventures, avec la participation des deux investisseurs historiques 360 Capital et La Financière St-James. Pour rappel, la FinTech avait déjà levé 7 millions d’euros en amorçage en mai 2021.

Fondé en 2020 par Laura Pallier et Alexis Renard, Regate s’est spécialisé dans la Finance Automation. Concrètement, la plateforme intelligente et collaborative permet de faciliter la gestion financière au quotidien (payer facilement, relancer ses clients, définir un budget, obtenir un reporting, etc).

« Nous avons été enthousiasmés par le potentiel énorme du marché en Europe, aujourd’hui en pleine révolution », explique James Fitzgerald, Founding Partner de Valar Ventures. « Regate nous a convaincus par son approche en ‘cockpit’ et par la vitesse d’exécution de son équipe ». Le fonds de Peter Thiel a déjà investi dans Xero, Qonto ou N26 notamment.

Regate ambitionne désormais d’accélérer ses investissements produit et s’implanter en Allemagne et en Espagne.

Retrouvez l’interview complète de Laura Pallier, co-fondatrice de Regate :

Listen to « Connaissez vous Regate la startup qui veut réconcilier gestion des coûts et suivi comptable? » on Spreaker.