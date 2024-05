Connaissez vous PIXEE MEDICAL, la solution de chirurgie assistée par la réalité augmentée ?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

PIXEE MEDICAL, pionnier des technologies de navigation en réalité augmentée pour la chirurgie a récemment réalisé une « première mondiale » en collaboration avec les chirurgiens Maxime Antoni de Strasbourg et Franck Dordain de Caen. Grâce à leur technologie de réalité augmentée 3D interactive, une prothèse a été posée sur une omoplate avec une précision inédite, améliorant ainsi les perspectives de rétablissement des patients. « Voir les os à travers la peau » est désormais possible, augmentant la précision de la fixation de la prothèse de 1 à 2 millimètres, ce qui réduit les douleurs post-opératoires et le risque de reprise.

Technologie de réalité augmentée

Le logiciel de PIXEE MEDICAL, intégré aux lunettes de réalité mixte MS HoloLens 2, permet aux chirurgiens de superposer en temps réel une image 3D de l’omoplate scannée sur celle du patient, offrant ainsi une visualisation complète de l’os pendant l’opération. Cette technologie, appelée « réalité mixte », permet une interaction avec les informations 3D affichées dans le champ de vision du chirurgien, améliorant ainsi la précision et l’efficacité des interventions chirurgicales.

Expansion internationale et nouveaux produits

Créée en 2018, PIXEE MEDICAL, initialement basée à Annecy puis déménagée à Besançon, emploie désormais 42 personnes et commercialise ses solutions dans une vingtaine de pays, dont les États-Unis et l’Inde. La société a obtenu les autorisations réglementaires européenne et américaine pour son logiciel destiné aux opérations du genou et attend celles pour les implants d’épaules, avant de développer une solution pour les hanches.

Le chiffre d’affaires de Pixee Medical, actuellement de 1,5 million d’euros, est prévu pour atteindre 10 millions d’euros dans deux ans. « Notre produit est très scalable et soutenu par des études cliniques démontrant son efficacité. Nous visons la rentabilité dès 2026, » déclare Sébastien Henry, PDG de Pixee Medical. Le nouveau financement permettra à l’entreprise d’ouvrir une filiale aux États-Unis, un bureau à Singapour, de développer sa gamme de produits et de continuer à se structurer en interne.

Une start-up en pleine Expansion

Pixee Medical, fondée par Sébastien Henry, a développé sa plateforme avec la conviction que tous les chirurgiens méritent des outils intuitifs pour assister leurs gestes préopératoires. Après le succès de leur solution « Knee+ », utilisée en Europe, en Inde, en Australie et aux États-Unis, l’entreprise envisage un développement similaire pour « Shoulder+ »

PIXEE MEDICAL a réalisé une levée de fonds au 1er trimestre de 14 millions d’euros en fonds propres. Ce financement de série B, mené par Ui Investissement, Turenne Groupe via le fonds Relyens Innovation Santé, et Bpifrance, pourrait être complété par de la dette ultérieurement. Innovacom et Angelor ont également participé à cette opération, portant le total des fonds propres à 16,5 millions d’euros depuis la création de l’entreprise en 2018.